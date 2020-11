Skoro branże turystyczna i hotelarska jest zamknięta, to jest oczywiste, że będzie to dotyczyć także wyciągów narciarskich - mówił w programie "Gość Wydarzeń" wicepremier Jarosław Gowin. Zapewnił, że premier dał mu "zielone światło" do pracy nad kolejną transzą pomocową dla biznesu. Jak uznał, na razie nie można otworzyć siłowni i restauracji, ponieważ tam najłatwiej zakazić się SARS-CoV-2.

REKLAMA