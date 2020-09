Gdzie bez lekcji od 1 września?

"W przestrzeni publicznej pojawia się wiele różnych poglądów na temat koronawirusa, z jednej strony, że nie ma żadnej epidemii, z drugiej - że to straszna choroba; my próbujemy znaleźć złoty środek i dostosować się do aktualnego poziomu epidemii" - stwierdził 1 września w Polsat News szef MEN Dariusz Piontkowski. Nie wszędzie jednak ruszyły dziś zajęcia w szkołach.

