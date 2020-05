Jeśli sytuacja będzie rozwijać się w tempie nie szybszym, niż ma to do czynienia teraz, to po 15 czerwca będzie możliwe otwarcie granic - powiedziała w niedzielę w Polsat News wicepremier, szefowa resortu rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Jadwiga Emilewicz / Marcin Obara / PAP

W trakcie rozmowy w Polsat News wicepremier pytana przez jednego widzów o to, kiedy zostaną otwarte granice Polski, odparła, że jest wstępna zapowiedź kilku państw europejskich, że od 15 czerwca planują otwarcie granic.



My również zakładamy, że jeśli sytuacja będzie rozwijać nie w szybszym tempie, niż ma to do czynienia teraz, po 15 czerwca będzie możliwe otwarcie granic - mówiła Emilewicz.



Wicepremier zastrzegła, że po każdym tygodniu będzie analizowana liczba nowych przypadków zakażeń i osób hospitalizowanych, od czego będą zależały kolejne kroki znoszące obostrzenia.



Na pewno będzie to miało miejsce nie wcześniej niż w połowie czerwca - dodała.



Emilewicz podkreśliła, że kwestia otwarcia granic to temat rozmów nie tylko wewnątrz rządu, ale także z przedstawicielami rządów innych państw.



Rozmawiamy o takich wariantach, w których jeżeli kraje graniczące z nami mają opanowaną sytuację epidemiczną, standardy bezpieczeństwa i higieny analogiczne do naszych i są gotowe otworzyć granice w naszą stronę, to zapewne powinniśmy stosować zasady partnerstwa i w podobny sposób traktować naszych sąsiadów - powiedziała.



Szefowa MR oceniła, że jeśli obywatele innych państw będą przetestowani, a sytuacja epidemiczna będzie opanowana w danym kraju w stopniu podobnym, jak w Polsce, wówczas rząd powinien wyrazić większą gotowość do otwarcia granic.



Podkreśliła przy tym, że ostateczne decyzje po rekomendacjach MZ oraz opinii MSWiA podejmie premier.



Kontrole graniczne na granicy wewnętrznej z krajami UE zostały w Polsce przedłużone o kolejny miesiąc - do 12 czerwca. Kontrole zostały przywrócone w związku z epidemią koronawirusa 15 marca bieżącego roku.



Ponadto każda osoba, która powróci do Polski, będzie musiała poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.