Czy minister zdrowia przekona lekarzy rodzinnych do nowej strategi walki z koronawirusem? W poniedziałek Adam Niedzielski spotyka się z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. W liście do ministra - medycy - napisali o "uzasadnionych obawach", oraz proteście wobec kolejnej próby wprowadzania zmian organizacyjnych bez konsultacji z lekarzami.

Dziś spotkanie lekarzy z ministrem zdrowia. Zdjęcie ilustracyjne / Wojciech Pacewicz / PAP

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej obawiają się, że podczas jesiennej fali infekcji, nie będą w stanie odróżnić chorych na grypę, lub pacjentów z przeziębieniem od osób, które będą zarażone Covid-19.



Przekonują, że w przychodniach dojdzie do kontaktu jednych i drugich i tym samym do kolejnych zakażeń.



"Lekarz rodzinny nie jest tylko dla pacjentów zdrowych"

Zdaniem lekarzy, jesienią, już po kilku tygodniach, dojdzie do zamykania gabinetów z powodu zakażeń lekarzy i personelu medycznego. Nie przekonuje ich możliwość zlecania testu na koronawirusa przez aplikację.

O tym wszystkim lekarze chcą rozmawiać dziś z szefem resortu zdrowia. Jak obawy medyków komentuje MZ?



Myślę, że lekarz rodzinny nie jest tylko dla pacjentów zdrowych, ale także dla pacjentów chorych. Jeżeli jest potrzeba kontaktu fizycznego, to jest to w interesie i lekarza i pacjenta, żeby taki kontakt umożliwić - mówi RMF FM wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak dodaje, w szczycie zachorowań, co piąty pacjent w przychodni może być zakażony.



Dla wiceministra, to tylko, co piąty pacjent. Dla lekarzy, aż co piąty.





Lekarze rodzinni mogą zlecać badania na koronawirusa przez aplikację

W ostatnią sobotę poinformowano, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą już zlecać badania na koronawirusa poprzez aplikację gabinet.gov.pl.



Według MZ strategia ma związek m.in. z tym, że w okresie jesienno-zimowym przyjdzie zmierzyć się nie tylko z COVID-19, ale także infekcjami, które zwykle pojawiają się o tej porze roku.



Jednym z jej elementów jest włączenie podstawowej opieki zdrowotnej do zlecania testów pacjentom z infekcją dróg oddechowych.



Wcześniej, kolegium Lekarzy Rodzinnych, w piśmie do resortu zdrowia wskazywało m.in., że "nieuzasadniony jest wymóg osobistego badania fizykalnego pacjenta przed zleceniem diagnostyki laboratoryjnej w kierunku SARS-CoV2".