Jutro zostaną zakomunikowane dalsze decyzje dotyczące obostrzeń; wszystko wskazuje na to, że dziś będziemy mieli ponad 29 tys. zakażeń koronawirusem - poinformował w Polsat News szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Patrol policji w centrum Warszawy / Piotr Nowak / PAP

Wiele wskazuje na to, że takie dodatkowe obostrzenia będą niezbędne. Widzimy, co dzieje się u naszych sąsiadów, którzy przedłużają lockdown, którzy wzmacniają przepisy ograniczające transmisję wirusa. U nas niestety też trend jest cały czas wzrostowy, nie możemy pozostawać obojętni wobec tej sytuacji i będziemy musieli podejmować decyzje, które jutro będą zakomunikowane - powiedział szef KPRM.

Czekamy jeszcze na ostatnie dane, ale wszystko wskazuje na to, że dzisiaj będziemy mieli ponad 29 tys. zachorowań - dodał.

Premier zapowiedział dodatkowe obostrzenia

Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w tym tygodniu ogłoszone zostaną nowe obostrzenia. Wokół nas - Niemcy, Czesi, inne kraje wprowadzają nowe obostrzenia i my także najpóźniej w czwartek przedstawimy na kolejne dwa tygodnie pewne nowe obostrzenia właśnie po to, żeby przydusić wirusa raz jeszcze i doczekać do tego momentu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że odporność zbiorowa zwycięża z wirusem - przekazał premier.

Morawiecki mówił, że nowe obostrzenia zostaną wprowadzone na dwa tygodnie. Tydzień poprzedzający Święto Wielkanocne i tydzień po świętach - zapowiedział.



Z punktu widzenia obostrzeń podejmujemy decyzję w oparciu o kilka parametrów jednocześnie. Po pierwsze to jest oczywiście tendencja dotycząca wzrostu zakażeń, czy w ogóle trend w obszarze zakażeń - przekazał premier.



Zaznaczył, że brana jest także pod uwagę liczba osób hospitalizowanych. Kolejna to ta najbardziej tragiczna, najsmutniejsza okoliczność, która wiąże się ze zgonami naszych obywateli. A jeszcze inna to liczba łóżek respiratorowych. Wreszcie bierzemy też pod uwagę to, co dzieje się w krajach nas otaczających - wyliczył.



Jest to wypadkowa tych kilku podstawowych parametrów, które bierzemy pod uwagę. Przede wszystkim po to, żeby móc zapewniać ludziom możliwość leczenia, żeby nie doszło do tego, do czego doszło wiosną zeszłego roku w bogatych krajach Europy Zachodniej: do selekcjonowania pacjentów, do pozostawiania pacjentów w domach pomocy społecznej - podkreślił szef rządu.

Jakich ograniczeń można się spodziewać?

Według informacji reportera RMF FM Krzysztofa Berendy, możliwe są też u nas pewne ograniczenia w handlu, polegające na przykład na zmniejszeniu liczby klientów, którzy mogą jednocześnie przebywać w sklepach. W zamian wydłużone miałyby zostać godziny funkcjonowania sklepów.



Bardzo prawdopodobne jest także zamknięcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz sklepów budowlanych i RTV AGD.



Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekonuje, że nie grozi nam zakaz przemieszczania się po Polsce w Wielkanoc. Z informacji reportera RMF FM wynika, że rząd nie chce ograniczać przemieszczania, bo dodatkowe ograniczenia ustawowe wymagają zgody Senatu, który... jest kontrolowany przez opozycję, a ta na coś takiego może się nie zgodzić. Kolejny powód to społeczny bunt. Rząd ma świadomość, że wiele osób po prostu by taki zakaz zignorowało, więc wprowadzenie go nie miałoby sensu.