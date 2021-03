Rząd rozważa wprowadzenie nowych obostrzeń w kościołach na święta - ustalili dziennikarze RMF FM. Dziś posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: temat numer jeden to właśnie nowe ograniczenia, które gabinet Mateusza Morawieckiego ogłosi - to już pewne - jutro.

Zdjęcie ilustracyjne / Unsplash.com /

Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, decyzja o ograniczeniach w kościołach będzie zależała od postawy kościelnych hierarchów. Tak jak przed Bożym Narodzeniem rząd będzie rozmawiał z Episkopatem na temat tego, jakie środki bezpieczeństwa powinny zostać podjęte w kościołach podczas zbliżającej się Wielkanocy.

O takim roboczym spotkaniu poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski w dzisiejszym wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Nie chciał jednak ujawnić szczegółów spotkania.

Według ustaleń Krzysztofa Berendy, rząd poprosi o maksymalne ograniczenie przebywania wiernych w świątyniach: o ułatwienie uczestnictwa w nabożeństwach przez transmisje internetowe i o to, by na przykład nie organizować tradycyjnego święcenia pokarmów w Wielką Sobotę.

Będzie także rozmowa o skutecznym pilnowaniu maksymalnej liczby osób, które mogą przebywać w kościele jednocześnie.

W rozmowie z WP.pl szef resortu zdrowia zaznaczył, że docierają do niego informacje o weryfikacji realności tych limitów, które nie są raczej przestrzegane. Dlatego ja m.in. dziś będę rozmawiał z władzami kościelnymi na temat przestrzegania tych obostrzeń - zapowiedział.

Jeżeli te rządowe prośby nie zostaną wysłuchane, to gabinet Mateusza Morawieckiego wprowadzi w kościołach takie ograniczenia, jakie planuje teraz w sklepach: jeśli więc restrykcje w sklepach zostaną zaostrzone, to będzie to dotyczyło także kościołów.

Rekordowy wzrost zakażeń w Polsce. Jutro rząd ogłosi decyzję o nowych obostrzeniach

Wprowadzenie nowych obostrzeń - w związku z gwałtownymi wzrostami liczby zakażeń koronawirusem - jest już pewne.

Dzisiaj resort zdrowia poinformował o rekordowym dziennym bilansie nowych zakażeń : minionej doby wykryto ich w Polsce 29 978.

Równocześnie zmarło 575 chorych na Covid-19.

Szczegóły dodatkowych obostrzeń, które obowiązywać będą w czasie Wielkanocy, poznamy jutro.

Będziemy w najbliższym czasie wdrażać kolejne obostrzenia, kolejne rygory, które będą obowiązywały przez dwa tygodnie: tydzień przed świętami i tydzień po świętach - zapowiedział dzisiaj premier Mateusz Morawiecki.

Według informacji Krzysztofa Berendy, możliwe są surowsze ograniczenia w handlu, na przykład polegające na obniżeniu liczby klientów, którzy mogą przebywać w sklepie jednocześnie. W zamian wydłużone miałyby zostać godziny funkcjonowania sklepów.

Bardzo prawdopodobne jest także zamknięcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz sklepów budowlanych i RTV AGD.