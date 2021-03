"Trzeba rozsądnie spojrzeć na to, co dzieje się wokół, i ze smutkiem powiedzieć: Trzecie święta raczej zdalnie niż razem. Tak będzie lepiej i zdrowo dla nas i dla naszych bliskich, których chcielibyśmy odwiedzić lub do siebie zaprosić" - przyznaje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Mariuszem Piekarskim prof. Andrzej Fal, prezes Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Jego prognozy nie napawają optymizmem.

REKLAMA