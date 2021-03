"Najpóźniej w czwartek przedstawimy nowe obostrzenia na kolejne dwa tygodnie" - oświadczył w Wadowicach premier Mateusz Morawiecki. Tym samym potwierdził się nieoficjalne informacje reporterów RMF FM.

Premier Mateusz Morawiecki podczas briefingu prasowego transmitowanego z siedziby firmy Maspex w Wadowicach

Szef rządu podczas wizyty w Wadowicach podkreślił, że ostatnie dane epidemiczne są cały czas bardzo niepokojące.

Zapowiedział, że w tym tygodniu ogłoszone zostaną nowe obostrzenia. Wokół nas - Niemcy, Czesi, inne kraje wprowadzają nowe obostrzenia i my także najpóźniej w czwartek przedstawimy na kolejne dwa tygodnie pewne nowe obostrzenia właśnie po to, żeby przydusić wirusa raz jeszcze i doczekać do tego momentu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że odporność zbiorowa zwycięża z wirusem - przekazał premier.

Premier zapowiedział też wsparcie dla hotelarstwa, gastronomi, turystyki. Dodał, że będzie przedłużenie dotychczasowych zasad oraz dodatkowe instrumenty, które "będą miały pomóc, w tych ostatnich, mam nadzieję, tygodniach i miesiącach".



Są branże, które w miarę suchą stopą przeszły przez Covid-19, np. szeroko rozumiana branża spożywcza. Ale są takie, które od października praktycznie są w niezwykle trudnym położeniu, w znacznym stopniu zamknięte - tłumaczył Morawiecki w czasie wizyty w fabryce firmy Maspex.

Wczoraj w rozmowie z Polsatem prof. Andrzej Horban, główny doradca KPRM ds. Covid-19 przyznał, że całkowity lockdown jest możliwy nawet od najbliższej niedzieli.

Jak zaznaczył, w tej chwili szpitale pracują "na skraju swoich możliwości". Jeśli przekroczymy 30 tys., to rzeczywiście pora zacząć się bać - powiedział.

Jakich ograniczeń można się spodziewać?



Według informacji reportera RMF FM Krzysztofa Berendy, możliwe są też u nas pewne ograniczenia w handlu, polegające na przykład na zmniejszeniu liczby klientów, którzy mogą jednocześnie przebywać w sklepach. W zamian wydłużone miałyby zostać godziny funkcjonowania sklepów.



Bardzo prawdopodobne jest także zamknięcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz sklepów budowlanych i RTV AGD.



