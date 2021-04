Ponad 3 800 nowych zakażeń koronawirusem w Śląskiem. To kolejny dzień, kiedy właśnie w tym województwie przybywa najwięcej kolejnych chorych na Covid-19. W tej chwili w regionie dla zakażonych wolnych jest prawie 900 łóżek.

Najwięcej nowych zachorowań odnotowano w powiecie bieruńsko-lędzińskim, a także w Sosnowcu, Bielsku-Białej oraz w powiecie rybnickim. W sumie minionej doby w całym województwie śląskim prawie co trzecia testowana osoba miała wynik dodatni.

Na nieco ponad 660 wszystkich wyjazdów karetek pogotowia, dwie trzecie z nich to były interwencje związane z zakażeniem kornonawirusem. Znowu kilkunastu pacjentów przewieziono do placówek medycznych poza województwo. Minionej doby transportowano ich do Radomska w Łódzkiem, Kluczborka i Kędzierzyna-Koźla na Opolszczyźnie oraz do Chrzanowa w Małopolsce.

Obecnie, oprócz blisko 900 wolnych łóżek dla zakażonych pacjentów, w szpitalach regionu wolnych jest także 57 respiratorów.

Poza Śląskiem najgorzej na Mazowszu

Resort zdrowia poinformował dziś o 22 947 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To mieszkańcy województw: śląskiego (3839), mazowieckiego (3564), wielkopolskiego (2636), dolnośląskiego (2320), małopolskiego (1693), łódzkiego (1378), pomorskiego (1273), kujawsko-pomorskiego (1102), podkarpackiego (880), zachodniopomorskiego (700), lubuskiego (661), opolskiego (647), lubelskiego (635), świętokrzyskiego (502), warmińsko-mazurskiego (502), podlaskiego (356). 259 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W związku z korektami, wprowadzanymi przez laboratoria do statystyk, dane mogą zmieniać się wstecznie, a wykresy wskazujące dzienne przyrosty liczby zakażeń mogą zawierać pewne rozbieżności.

Zmarło 204 chorych na Covid-19. Spośród nich 50 nie miało tzw. chorób współistniejących.





Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 2 438 542 zakażonych. Zmarło 54 941 chorych na Covid-19. Wyzdrowiało dotąd 1 978 433 zarażonych.

W szpitalach zajętych jest 31 927 spośród 43 789 łóżek dla pacjentów covidowych. 3 225 chorych wymaga respiratora. Wolne są 974 takie urządzenia.

Na kwarantannie pozostaje 435 354 osób.

W ciągu doby wykonano ponad 72, 2 tys. testów.





Do tej pory wykonano 6 653 435 szczepień przeciw Covid-19. Pierwszą dawkę dostało 4 580 515 osób, dwie dawki 2 072 920 osób. Wczoraj zaszczepiono 31 705 osób. Dotąd stwierdzono 5 658 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Zutylizowano 7 693 dawek.

