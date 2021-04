Zdaniem wirusologa prof. Włodzimierza Guta spadek liczby stwierdzonych nowych zakażeń może wynikać z okresu świątecznego, w którym mniej osób wykonuje badania. Boję się, że tak właśnie jest - dodał. Ostatniej doby zdiagnozowano w Polsce 22 947 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 204 osoby. Poprzedniej doby zdiagnozowano 28 073 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, a zmarło 571 osób.

Karetka na terenie szpitala modułowego w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

To jest taki dzień trochę nietypowy. Gdyby zaczął się taki trend malejący, byłoby bardzo dobrze, ale obawiam się, że zaczęły się święta i w związku z tym i badań, i osób zgłaszających się będzie mniej. Bo któżby w święta szedł do lekarza - ocenił w rozmowie z PAP prof. Włodzmierz Gut.

Dopytywany, czy to właśnie z powodu okresu świątecznego wynika obniżona liczba stwierdzonych nowych przypadków zakażeń, odpowiedział: "Boję się, że tak".



Cały czas mieliśmy tendencje do opóźniania, a to oznacza, że takie dni jak wczorajszy nie są zbyt wiarygodne. Przekonamy się po świętach - zaznaczył wirusolog.

Najwięcej zakażeń na Śląsku i Mazowszu

Resort zdrowia poinformował dziś o 22 947 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To mieszkańcy województw: śląskiego (3839), mazowieckiego (3564), wielkopolskiego (2636), dolnośląskiego (2320), małopolskiego (1693), łódzkiego (1378), pomorskiego (1273), kujawsko-pomorskiego (1102), podkarpackiego (880), zachodniopomorskiego (700), lubuskiego (661), opolskiego (647), lubelskiego (635), świętokrzyskiego (502), warmińsko-mazurskiego (502), podlaskiego (356). 259 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W związku z korektami, wprowadzanymi przez laboratoria do statystyk, dane mogą zmieniać się wstecznie, a wykresy wskazujące dzienne przyrosty liczby zakażeń mogą zawierać pewne rozbieżności.

Zmarło 204 chorych na Covid-19. Spośród nich 50 nie miało tzw. chorób współistniejących.





Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 2 438 542 zakażonych. Zmarło 54 941 chorych na Covid-19. Wyzdrowiało dotąd 1 978 433 zarażonych.

W szpitalach zajętych jest 31 927 spośród 43 789 łóżek dla pacjentów covidowych. 3 225 chorych wymaga respiratora. Wolne są 974 takie urządzenia.

Na kwarantannie pozostaje 435 354 osób.

W ciągu doby wykonano ponad 72, 2 tys. testów.





Do tej pory wykonano 6 653 435 szczepień przeciw Covid-19. Pierwszą dawkę dostało 4 580 515 osób, dwie dawki 2 072 920 osób. Wczoraj zaszczepiono 31 705 osób. Dotąd stwierdzono 5 658 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Zutylizowano 7 693 dawek.