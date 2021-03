Nie żyje 80-letni mężczyzna z Roczyn koło Andrychowa w Małopolsce. Dziś rano nie było dla niego wolnej karetki pogotowia. W Małopolsce coraz częściej brakuje wolnych zespołów ratownictwa.

Karetka przed szpitalem tymczasowym na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach / Przemysław Piątkowski / PAP

Do chorego 80-letniego mężczyzny z Roczyn niedaleko Andrychowa wysłana została jednostka ratownicza straży pożarnej. Przez prawie godzinę strażacy prowadzili reanimację mężczyzny, oczekując na przyjazd pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został ostatecznie przejęty przez ratowników medycznych, ale jego życia nie udało się uratować.

Coraz częściej do pacjentów w Małopolsce, podobnie jak podczas drugiej fali pandemii, wysyłane są inne służby. Potrzebujący pomocy dłużej też oczekują na przyjazd pogotowia.

Do pacjenta zamiast ambulansu wysyłane są jednostki ratownicze straży pożarnej lub śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dzieje się tak, bo nie tylko rośnie liczba zgłoszeń, ale znacznie wydłuża się czas oczekiwania do przyjęcia w szpitalu. Zdarza się też, że karetki pogotowia muszą jeździć do placówek znacznie oddalonych od miejsca wezwania, bo tylko tam są szpitale z wolnymi miejscami. Do tego dochodzi konieczna dezynfekcja pojazdu.

W Krakowie nie ma wolnych respiratorów

Z kolejnych regionów napływają alarmujące dane dotyczące obłożenia w szpitalach łóżek covidowych i zajętych respiratorów .



W Małopolsce, co prawda, wolnych jest 669 łóżek dla pacjentów z koronawirusem - liczba ta wzrosła po tym, jak kolejne szpitale w regionie dostały dyspozycje o zamianie części oddziałów na covidowe - ale poważnym problem staje się dostępność respiratorów. W całym regionie wolnych jest tylko 20 maszyn wspomagających oddychanie.

Co więcej, takich urządzeń nie ma już w Krakowie. Niektórzy pacjenci ze stolicy Małopolski są transportowani do szpitali w Chrzanowie czy Dąbrowie Tarnowskiej.

Od jutra baza łóżek covidowych ma zostać poszerzona w szpitalu tymczasowym w CUMRiK-u w Krakowie, a od piątku zacznie działać drugi szpital tymczasowy: w halach EXPO Kraków.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 14 396 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 372 chorych na Covid-19. Najwięcej przypadków zakażeń - 2347 odnotowano na Mazowszu. Woj. małopolskie było dziś na czwartym miejscu pod względem liczby zakażeń - wykryto tu 1044 nowych przypadków.