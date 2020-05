Prezydent USA Donald Trump ocenił, że dwa przypadki zakażenia koronawirusem w Białym Domu nie stanowią żadnego problemu. Jego kluczowy doradca ekonomiczny Peter Navarro stwierdził, że Chiny powinny wypłacić Stanom Zjednoczonym odszkodowanie z powodu pandemii koronawirusa. Kraje, które łagodzą ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa, powinny zachować "ekstremalną czujność" - podkreślił ekspert ds. sytuacji nadzwyczajnych Światowej Organizacji Zdrowia Mike Ryan. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia!

* W Polsce do tej pory odnotowano 16326 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 811 osób.



06:20

Plaże w amerykańskiej miejscowości Naples na Florydzie otwarto przed tygodniem. Cieszyły się dużą popularnością, ale wiele osób nie stosowało się do wytycznych mających na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Lokalne władze ponownie je więc zamknęły.

Decyzję władz radny Naples Gary Price uzasadnia tym, że na plażach gromadziło się zbyt wielu ludzi. Zachowywanie od siebie wymaganego dystansu ok. dwóch metrów było jego zdaniem niemożliwe. Plaże więc w weekend, na tydzień po ich otwarciu, ponownie zamknięto.

Na Florydzie lokalne władze mogą otwierać plaże, ale pod warunkiem, że będą wykorzystywane dla aktywności fizycznej, a nie opalania się czy pikników. Po tygodniach izolacji wyjście nad ocean cieszy się na tym półwyspie sporą popularnością. Na jednej z otwartych plaż, Cocoa Beach w pobliżu Orlando, w ubiegły weekend zebrano blisko 6 ton śmieci zostawionych przez plażowiczów.

06:05

"Alior Bank w związku z pandemią koronawirusa przekazał Centrum Zdrowia Dziecka sprzęt komputerowy do zdalnych konsultacji z podopiecznymi z oddziałów kardiologii, diabetologii i psychiatrii. Pomoc od banku umożliwia szpitalowi rozwój telemedycyny" - poinformował bank w komunikacie.

Jak podkreślono, stan epidemiologiczny spowodował, iż wielu podopiecznych Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" zostało czasowo wypisanych ze szpitala.

"Aby umożliwić im dalsze leczenie, Alior Bank przekazał sprzęt komputerowy do monitorowania stanu zdrowia. Pozwoli on lekarzom zapewnić stałą opiekę pacjentom poprzez zdalne konsultacje. Zakupione komputery trafią do dzieci leczących się na oddziałach kardiologii, diabetologii oraz psychiatrii" - czytamy w komunikacie.

06:02

Pandemia koronawirusa zatrzymała rozwój polskiej branży meblarskiej. Ograniczenia najmocniej uderzyły w mikroprzedsiębiorców; blisko 85 proc. dłużników z tej branży to jednoosobowe firmy - wynika z informacji z Krajowego Rejestru Długów.

KRD podaje, że Polska kończyła rok 2019 jako lider sprzedaży mebli w Europie. Według oficjalnych danych Eurostatu, wartość naszego eksportu wyniosła ponad 46 mld zł. Prognozy na 2020 rok były jeszcze lepsze, ale sytuacja zmieniła się w wyniku wybuchu pandemii.

Jak zauważono w raporcie przekazanym PAP, większość producentów mebli w Polsce to mikrofirmy. Według publikacji B+R Studio w 2019 r. odsetek ten wyniósł ponad 94 proc. (27 tys. 790 z 29 tys. 456) wszystkich przedsiębiorców w branży. Natomiast w bazie KRD jest 2 tys. 924 dłużników z branży meblarskiej, których zadłużenie na koniec kwietnia wynosiło 89,5 mln zł.

Blisko 85 proc. wszystkich dłużników (2461) to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Ich zaległości sięgają 68,44 mln zł - poinformowano.

05:35

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin weźmie dziś udział w spotkaniu sztabu kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Głównym tematem ma być sytuacja epidemiczna w kopalniach.

Sasin, jako szef resortu aktywów państwowych, nadzoruje m.in. górnicze spółki. Pięć należących do tych firm kopalń, w których potwierdzono dotąd łącznie kilkaset przypadków koronawirusa, stało się w ostatnim czasie ogniskami rozprzestrzeniania SARS-CoV-2. Wśród górników trwają zakrojone na szeroką skalę badania przesiewowe.

Podczas posiedzenia wojewódzkiego sztabu kryzysowego minister ma zapoznać się z bieżącą sytuacją w kopalniach i podejmowanymi działaniami. Posiedzenie będzie miało formę wideokonferencji. Przewidziane są łączenia z przedstawicielami sanepidu, górniczych spółek oraz służb mundurowych.

05:28

830 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu minionej doby w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Poprzedniej doby odnotowano 776 zgonów. Był to najniższy 24-godzinny przyrost od marca. Wcześniej od 1 kwietnia nie było w USA dnia z liczbą ofiar śmiertelnych mniejszą niż tysiąc.



Łączny bilans ofiar śmiertelnych pandemii w Stanach Zjednoczonych przekroczył 80 tys. Z tej liczby blisko 20 tys. przypada na miasto Nowy Jork.



Na ponad 9 mln 382 tys. przeprowadzonych do tej pory testów w USA ok. 1 mln 347 tys. dało wynik pozytywny. W ciągu doby - jak wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa - liczba ta zwiększyła się o ok. 28 tys.



05:10

Kraje, które łagodzą ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa, powinny zachować "ekstremalną czujność" - podkreślił ekspert ds. sytuacji nadzwyczajnych Światowej Organizacji Zdrowia Mike Ryan.



Dr Ryan wskazał na Niemcy i Koreę Południową - kraje, w których po podjęciu pierwszych kroków w celu łagodzenia restrykcji doszło do ponownego wzrostu liczby zakażeń.



Jeśli choroba utrzymuje się na niskim poziomie w krajach, które nie są w stanie zbadać ognisk, aby je zidentyfikować, zawsze istnieje ryzyko, że choroba zacznie się od nowa - ostrzegł ekspert Światowej Organizacji Zdrowia. Dodał powiedział, że powrót do normalności nie może opierać się na hipotetycznej "odporności zbiorowej". To naprawdę niebezpieczne kalkulacje - podkreślił.



Wstępne badania serologiczne pokazują, że stosunkowo niewielka część populacji ma przeciwciała przeciwko Covid-19 - stwierdził z kolei dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. Oznacza to, jak dodał, że"większość populacji pozostaje narażona na wirusa".



Szef WHO ocenił, że łagodzenie restrykcji świadczy o sukcesie wysiłków podejmowanych w celu "spowolnienia wirusa i ratowania życia".







05:06

Peter Navarro, kluczowy doradca ekonomiczny prezydenta USA Donalda Trumpa ocenił, że Chiny powinny wypłacić Stanom Zjednoczonym odszkodowanie z powodu pandemii koronawirusa.



Jestem głęboko przekonany - i myślę, że głęboko przekonani są Amerykanie - że Chiny wyrządziły nam ogromne szkody liczone w w bilionach dolarów i w związku z tym powinna być jakaś forma rekompensaty - powiedział Navarro w rozmowie ze stacją telewizyjną Fox News.



Komunistyczna Partia Chin wypuściła w świat wirusa, który w ciągu dwóch miesięcy nas sparaliżował - ocenił doradca Trumpa.





05:03

Prezydent USA Donald Trump / Oliver Contreras/POOL / PAP/EPA





Prezydent USA Donald Trump ocenił, że dwa przypadki zakażenia koronawirusem w Białym Domu nie stanowią żadnego problemu. Mamy wszystko pod bardzo dobrą kontrolą - zapewnił na konferencji prasowej.



W ubiegłym tygodniu obecność SARS-Cov-2 stwierdzono u dwójki pracowników Białego Domu - Katie Miller, sekretarz prasowej wiceprezydenta USA, i jej męża Stephena Millera.



Prezydent potwierdził, że kwarantannie poddanych zostało trzech członków grupy zadaniowej amerykańskiego rządu ds. walki z koronawirusem, którzy mieli kontakt z Millerami. W tym gronie nie ma kierującego tym zespołem wiceprezydenta Mike'a Pence'a.



Trump poinformował, że przeprowadzone w ostatnich dniach testy na obecność koronawirusa u wiceprezydenta dały wynik negatywny. Mike Pence jest w bardzo dobrej formie - zapewnił.