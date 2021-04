Co dziesiąta osoba łagodnie przechodząca Covid-19 jeszcze po ośmiu miesiącach po zakażeniu odczuwa co najmniej jeden objaw (umiarkowany do ciężkiego), który negatywnie wpływa na jej pracę, jakość życia lub kontakty towarzyskie - wynika w badania opublikowanego na łamach czasopisma „JAMA”.

