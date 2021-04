Wojskowy śmigłowiec przetransportował chorą na Covid-19 kobietę ze szpitala w Żywcu do Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 43-letnia pacjentka została podłączona do ECMO – urządzenia, które zastępuje funkcję uszkodzonych płuc.

43-latka była leczona na oddziale covidowym w Szpitalu w Żywcu. Jej stan był bardzo poważny. Lekarze uznali, że jedynym ratunkiem dla pacjentki jest zastosowanie ECMO - urządzenia, które zastępuje działanie uszkodzonych płuc do czasu poprawy ich funkcjonowania.

Terapia ta jest bardzo inwazyjna i wymaga współpracy wielu medyków, dlatego też realizowana jest w najbardziej wyspecjalizowanych placówkach. Dzięki współpracy dyrektor Szpitala Żywiec Małgorzaty Świątkiewicz oraz profesora Pawła Ptaszyńskiego, dyrektora ds. medyczno-organizacyjnych CSM UM, udało się zorganizować zabieg wszczepienia Pacjentce ECMO i przetransportowanie jej do łódzkiej placówki - poinformowała w komunikacie Karolina Kocięcka, specjalistka ds. komunikacji Szpitala Żywiec.

Do Żywca przyleciał profesor Waldemar Machała, specjalista anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej, który wykonał już około 20 terapii ECMO na pacjentach zarażonych SARS-CoV-2 w Polsce. Po podłączeniu Pacjentki w Szpitalu Żywiec do aparatury, nastąpiła procedura przetransportowania jej śmigłowcem wojskowym do Szpitala w Łodzi - dodała Kocięcka.

Chorzy na Covid-19 z województwa śląskiego od kilku dni są przewożeni do szpitali w innych regionach. Transport głównie odbywa się karetkami. W gotowości są też śmigłowce LPR-u i wojskowe. Pacjenci trafiają do placówek leczniczych przede wszystkim w województwach sąsiednich: łódzkim, opolskim i małopolskim.