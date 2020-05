Nowe ognisko koronwirusa pojawiło się w Bytomiu na Śląsku. Zakażenie wykryto w Ewangelickim Domu Opieki "Ostoja Pokoju".

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Kornawirusa w Ewangelickim Domu Opieki "Ostoja Pokoju" wykryto do tej pory u 35 osób. Wymazy pobrano w sumie od ok. 140 osób: podopiecznych i personelu.



Ośrodek czeka na pozostałe wyniki. Wszyscy pensjonariusze mają zapewnioną opiekę.



Nie ma na razie informacji o tym, by potrzebna była ewakuacja DPS-u.

189 nowych przypadków koronawirusa odnotowano dziś rano w Śląskiem. Wśród nowych przypadków 67 dotyczy pracowników śląskich kopalń. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej przybył w ciągu doby tylko jeden zakażony - w sumie jest ich 1199, w PGG do tej pory koronawirusa potwierdzono u 1340 osób. Duży przyrost zakażonych odnotowano dziś w Bytomiu - to aż 49 osób.