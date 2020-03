"Słuchając apeli by w okresie epidemii nie wychodzić z domu - także do kościoła - manifestujemy miłość bliźniego. Izolujemy się od drugich, żeby im nie zaszkodzić, równocześnie jesteśmy bliżej naszych bliskich" - ocenił metropolita katowicki abp Wktor Skworc.

Abp Skworc: Izolujemy się od drugich, ale jesteśmy bliżej naszych bliskich / Waldemar Deska / PAP

Film z pasterskim przesłaniem arcybiskupa na piątą niedzielę Wielkiego Postu został w sobotę opublikowany przez Biuro Prasowe Archidiecezji Katowickiej m.in. na diecezjalnej stronie internetowej i w kanale You Tube. W nagraniu abp Skworc zaproponował wiernym "duchowy klucz" do zrozumienia obowiązujących obecnie zarządzeń, wśród których jest zakaz zgromadzeń - także podczas mszy świętych.



"W tym zachowaniu apeli i wskazań władzy rządowej i samorządowej, a także próśb pasterzy Kościoła, w tym wszystkim manifestuje się miłość bliźniego. Dzisiaj ta miłość ma właśnie takie oblicze. Izolujemy się od drugich, żeby im nie zaszkodzić. Równocześnie jesteśmy bliżej naszych bliskich" - powiedział metropolita, proponując, by w tej sytuacji szukać pozytywnych interpretacji i postaw.



"Często narzekaliśmy, że mamy za mało czasu dla rodziny, dla tych z którymi tworzymy małżeństwa, dla dzieci. Teraz tego czasu mamy więcej. Przeżywajmy go razem. Przeżywajmy jako szansę budowania i umacniania więzi rodzinnych i wzajemnej miłości" - zachęcił metropolita katowicki.



Wideo youtube

W przededniu kolejnej niedzieli bez możliwości pójścia do kościoła, arcybiskup nawiązał do swojej homilii wygłoszonej w Środę Popielcową w katowickiej katedrze. "Mówiłem o konieczności wyjścia na pustynię. Wtedy nie wiedziałem, nie widzieliśmy jeszcze, że tą pustynią staną się dla nas nasze mieszkania, nasze domy" - powiedział abp Skworc.



Przypomniał o rządowych wskazaniach i zarządzeniach, służących ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. "Dzisiaj ze wszystkich stron słyszymy apele, abyśmy zostali w domach i we własnych mieszkaniach. Chciejmy stosować się do tych wskazówek" - zaapelował, oceniając, iż dla wielu jest to trudne doświadczenie - "tak samo jak trudnym doświadczeniem jest wyjście na pustynię".



Hierarcha zwrócił jednocześnie uwagę, że "pustynia" nie jest celem samym w sobie. "Idziemy przez tę pustynię zamknięcia we własnych domach z nadzieją, że dojdziemy do oazy, że wspólnie poradzimy sobie z istniejącym zagrożeniem, że wrócimy znowu do normalnego życia" - zauważył metropolita katowicki.



Na zakończenie swojego przesłania arcybiskup zostawił wiernym kilka wskazówek, jak przeżyć najbliższy czas - szczególnie zbliżający się Wielki Tydzień.



"Starajmy się w tym szczególnym czasie przyjąć postawę miłosierną. Przebaczajmy sobie nawzajem. Na tym przebaczeniu możemy budować nawet w trudnych warunkach piękną codzienność. Zamknięci w naszych domach, naszych mieszkaniach właśnie budujmy piękną codzienność. I w tej codzienności Chrystus niech będzie z wami. Niech będzie z wami dar jego pokoju. Chrystus przyniósł nam pokój. On każdego z nas tym pokojem pragnie obdarzyć. Pokój Chrystusa niech zawsze będzie w waszych sercach, a wy bądźcie apostołami pokoju" - podsumował abp Skworc.