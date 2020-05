Mamy 316 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Jak dodaje resort, 11 osób zmarło z powodu Covid-19 w Polsce.

Nowo otwarte Centrum Diagnostyki Populacyjnej w Instytucie Łukasiewicz PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

Ministerstwo zdrowia po południu poinformowało, że mamy 97 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Dotyczą one województw: mazowieckiego (40), dolnośląskiego (21), śląskiego (17), łódzkiego (12), podlaskiego (2), pomorskiego (2), kujawsko-pomorskiego (1), podkarpackiego (1) i małopolskiego (1). Resort dodał, ze zmarły kolejne trzy osoby: jedna w Gdańsku i dwie w Raciborzu.



Rano ministerstwo poinformowano o 219 przypadkach zakażeń. Nowe przypadki dotyczą województw województw: śląskiego (162), wielkopolskiego (12), dolnośląskiego (12), pomorskiego (8), świętokrzyskiego (8), opolskiego (4), zachodniopomorskiego (4), małopolskiego (3), lubuskiego (2), warmińsko-mazurskiego (1), lubelskiego (1), kujawsko-pomorskiego (1) i podlaskiego (1).



Ministerstwo Zdrowia poinformowało też rano o ośmiu zgonach z powodu Covid-19. To 84-letni mężczyzna w Łańcucie; 64-letni mężczyzna, 82-letnia kobieta, 78-letnia kobieta i 63-letni mężczyzna w Zgierzu; 87-kobieta w Łodzi; 74-letni mężczyzna i 87-letnia kobieta w Bełchatowie.



Aktualny bilans koronawirusa w Polsce to 20 931 zakażonych i 993 zmarłych.

Z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w Polsce wyzdrowiało już 8 977 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem.

Z powodu COVID-19 w szpitalach przebywa 2 271 chorych, a kwarantanną objęto 80 635 osób.

W piątek resrort informował o łącznie o 476 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem w Polsce i o śmierci kolejnych 10 osób.