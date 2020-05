Ponad 24 tys. kolejnych zakażeń koronawirusem odnotowano w Stanach Zjednoczonych. Kraj ten jest państwem najbardziej dotkniętym przez epidemię – wykryto tam ponad 1,6 mln przypadków, a blisko 100 tys. osób zmarło. W Brazylii z kolei pojawiają się kolejne kontrowersje w sprawie podejścia rządzącej administracji do sprawy wirusa – związkowcy państwowego koncernu Petrobras twierdzą, że dane dotyczące szerzenia się SARS-CoV-2 na platformach wiertniczych i rafineriach mogły być ukrywane. Do tej pory w Polsce wykryto 20 619 przypadków koronawirusa. 982 osoby zmarły.

- Aktualny bilans zakażeń koronawirusem w Polsce to 20 619 zakażonych i 982 ofiary śmiertelne. Wyzdrowiało już 8 731 osób.

- Niemal 3/4 nowych zakażeń w Polsce dotyczy województwa śląskiego.

- Na całym świecie zanotowano 5,3 mln zakażeń. Ponad 340 tys. osób zmarło.

- Największą liczbę zakażeń stwierdzono dotąd w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Rosji.

06:15 Włoska Emilia-Romania otwiera plaże

Sobota jest dniem otwarcia plaż we włoskim regionie Emilia-Romania i inauguracji sezonu letniego. Tamtejszą Riwierę nad Adriatykiem odwiedzały zawsze setki tysięcy turystów z całej Europy. Na plażach, gdzie był ścisk, każdy będzie miał teraz dużo miejsca.

Rimini, Riccione, Cattolica, Cervia - to najpopularniejsze miejscowości na 107-kilometrowym pasie wybrzeża, które dotąd słynęło z masowej turystyki. Parasole i leżaki do opalania ustawione blisko siebie, nawet w ponad dwudziestu rzędach na szerokich plażach, tłok w wodzie i na deptakach, tłumy w hotelach. Tak co roku w lipcu i sierpniu wyglądały te nadmorskie kurorty, odwiedzane zarówno przez Włochów, jak i Rosjan, Niemców oraz turystów z wielu innych krajów.

W roku epidemii koronawirusa Emilia-Romania przyspiesza otwarcie plaż, które początkowo planowano na poniedziałek 25 maja.

06:11 Brazylijscy związkowcy domagają się ujawnienia danych

Brazylijska Federacja Pracowników Przemysłu Naftowego i Ministerstwo Pracy złożyły do Sądu Federalnego wniosek o wszczęcie postępowania wobec państwowego koncernu Petrobras. Związkowcy oskarżają go o zostawienie bez ochrony tysięcy pracowników podczas epidemii.

Prawdziwe dane dotyczące mechanizmów szerzenia się koronawirusa na platformach wiertniczych i w rafineriach naftowych Brazylii mogły być ukrywane lub zaniżane - twierdzą brazylijscy związkowcy i Ministerstwo Pracy.

Już od 19 marca na skutek niepokojących sygnałów otrzymywanych od załóg platform wiertniczych off shore i rafinerii naftowych należących do państwowego koncernu Petrobras ich organizacje związkowe zaalarmowały rząd prezydenta Jaira Bolsonaro o szczególnym zagrożeniu koronawirusem, w obliczu którego stanęli pracownicy koncernu i członkowie ich rodzin - przypomniały w piątek brazylijskie media.

06:06 Meksyk

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało, że w ciągu ostatniej doby odnotowano tam rekordową liczbę zgonów. W kraju zmarło 479 osób - o 59 więcej niż w przeddzień. Mniejsza była natomiast dobowa liczba nowych zakażeń, która wyniosła 2960.

W czwartek wiceminister zdrowia Hugo Lopez-Gatell informował, że obecność koronawirusa potwierdzono 2973 osób.

Tak wysoka liczba zmarłych z powodu Covid-19 w Meksyku stanowi swoisty rekord. Poprzedni odnotowano 20 maja, gdy zmarły tam 424 osoby - podkreślają agencje.

Od początku epidemii w Meksyku zmarło 6989 osób zakażonych koronawirusem. Ogółem zdiagnozowano 62 527 zakażeń SARS-CoV-2

06:00 Stany Zjednoczone

O 1260 wzrósł w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych; łączna liczba zgonów z powodu koronawirusa w tym kraju wynosi już 95 921 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Na Stany Zjednoczone przypada ponad jedna czwarta ofiar śmiertelnych epidemii na świecie. Z tej liczby blisko jedną trzecią odnotowano w stanie Nowy Jork - 28 853, a ponad jedną dziesiątą w sąsiadującym z nim New Jersey - 10 985.

W USA przeprowadzono do czwartku blisko 13,4 mln testów na obecność koronawirusa. Ok. 1 mln 600 tys. z nich dało wynik pozytywny. W ciągu minionych 24 godzin liczba wykrytych w USA zakażeń zwiększyła się o ok. 24 tys.