W Bytowie zmarła 19-letnia Wiktoria, która była zakażona koronawirusem. Lokalne media podają także, że nie żyje także jej 25-letni brat. On również miał Covid-19.

Zdj. ilustracyjne / MASSIMO PERCOSSI / PAP/EPA

19-latka była podopieczną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie. Jak podaje ibytow.pl, Wiktoria była osobą niepełnosprawną. Od 19 października przebywała w domu, wykryto bowiem u niej zakażenie koronawirusem.

W ostatnich dniach jej stan się pogorszył i trafiła do szpitala w Kościerzynie. Tam niestety zmarła.

Jesteśmy zszokowani. To była nasza wieloletnia uczennica. W ostatnim czasie była w domu. Nie uczęszczała na zajęcia - mówi w rozmowie z ibytow.pl dyrektor ośrodka Kazimierz Kerlin.

W nocy ze środku na czwartek zmarł także 25-letni brat Wiktorii - Wojciech. Również był zakażony koronawirusem i jego stan pogorszył się nagle.

"Dziś odszedł do Pana nasz Wojtek. Miał tylko 25 lat. Wczoraj zmarła jego młodsza siostra. Prosimy o modlitwę za ich dusze, by Jezus ich przyjął do Nieba. Składamy najszczersze wyrazy współczucia na ręce rodziny i najbliższych! Pierwszy anioł będzie już śpiewał Bogu chwałę na wyżynach niebieskich. Strasznie nam przykro... Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!" - napisał zespół Anioły Nadziei i Przyjaciele, do którego należał Wojtek.

Wiktoria i Wojciech mieli jeszcze dwóch starszych braci. Nie mają oni żadnych problemów zdrowotnych.