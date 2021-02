W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 6053 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 368 pacjentów z Covid-19. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił informację o poluzowaniu obostrzeń w Polsce - od 12 lutego otworzyć się mogą m.in. kina, teatry oraz hotele i baseny. Dane coraz wyraźniej wskazują, że praktycznie w całej Wielkiej Brytanii epidemia koronawirusa słabnie. Średnia dobowa liczba wykrywanych zakażeń z siedmiu kolejnych dni do piątku włącznie wynosi niespełna 20 tys. To oznacza spadek o 26 proc. w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdj. ilustracyjne / MOHAMED MESSARA / PAP/EPA

ZAPIS TRANSMISJI KONFERENCJI WS. ZMIAN W OBOSTRZENIACH!



Wideo youtube

21:37 Wielka Brytania

Celem brytyjskiego rządu jest zaoferowanie do maja szczepionki przeciw Covid-19 wszystkim osobom powyżej 50. roku życia - potwierdził minister zdrowia Matt Hancock. Liczba już zaszczepionych w kraju osób zbliża się do 11 mln.





21:29 Hiszpania

W ciągu ostatniego tygodnia w Hiszpanii zmarło na Covid-19 około 900 podopiecznych domów spokojnej starości - wynika z szacunków ministerstwa zdrowia, które przed niemal tygodniem zakończyło szczepienia w tych ośrodkach. Resort odnotował też utrzymujący się w całym kraju spadek dynamiki zakażeń.





20:53 Grecja

Władze Grecji ogłosiły zaostrzenie zasad trwającego od listopada lockdownu w związku ze wzrostem liczby przypadków Covid-19.



Zmiany dotyczą tzw. strefy czerwonej, w której mieszka ponad połowa ludności kraju. Od piątku w weekendy godzina policyjna będzie obowiązywać między 18 a 5 rano, czyli zacznie się 3 godziny wcześniej niż poprzednio. Aby móc wyjść z domu w tym czasie, Grecy zobowiązani są do wysłania SMS-a z podaniem jednej z sześciu dozwolonych przyczyn.



Zamknięte w weekend zostaną też bazary, a w niektórych miejscach, w tym na wyspach Santorini i Mykonos, zamknięte będą wszystkie lokale z wyjątkiem supermarketów i aptek.



20:28 Wielka Brytania

Wprawdzie władze i naukowcy przestrzegają przed przedwczesnym optymizmem, ale wszystkie dane coraz wyraźniej wskazują, że praktycznie w całej Wielkiej Brytanii epidemia koronawirusa słabnie.



Średnia dobowa liczba wykrywanych zakażeń z siedmiu kolejnych dni do piątku włącznie wynosi niespełna 20 tys. To oznacza spadek o 26 proc. w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami i powrót do poziomów z pierwszej połowy grudnia. Dla porównania, w pierwszej dekadzie stycznia codziennie liczba wykrywanych zakażeń utrzymywała się na poziomie powyżej 50 tys., a czasem przekraczała - i to znacznie - 60 tys. Co istotne - spadek zakażeń ma miejsce mimo stale rosnącej liczby testów, która sięga 800 tys. na dobę.



Celem brytyjskiego rządu jest zaoferowanie do maja szczepionki przeciw Covid-19 wszystkim osobom powyżej 50. roku życia - potwierdził minister zdrowia Matt Hancock. Liczba już zaszczepionych w kraju osób zbliża się do 11 mln.



19:13 Belgia

Władze Belgii zdecydowały o przedłużeniu do 1 kwietnia większości obostrzeń związanych z pandemią Covid-19, ale jeszcze w lutym zostaną otwarte zakłady fryzjerskie, kempingi i ogrody zoologiczne.



Kolejne posiedzenie rządowego komitetu konsultacyjnego ds. walki z koronawirusem planowane jest na 26 lutego, kiedy to nastąpi przegląd obostrzeń dotyczących gastronomii, sportu i kultury. W Belgii nadal zamknięte są bary, kawiarnie, restauracje i siłownie.



Zakłady fryzjerskie zostaną otwarte 13 lutego. Klienci i fryzjerzy muszą nosić maski, a po każdym strzyżeniu powinna być 10-minutowa przerwa na dezynfekcję i wentylację pomieszczenia. Każdy zakład musi mieć urządzenie do pomiaru jakości powietrza w salonie. Nikt nie może siedzieć w poczekalni, w zakładzie może przebywać tylko jeden klient.



W przypadku pozostałych zawodów kontaktowych ponowne otwarcie nastąpi dopiero 1 marca. Dotyczy to salonów piękności, gdzie usługi świadczą kosmetyczki, manikiurzystki czy specjaliści od tatuaży.



Kempingi i kwatery w ośrodkach turystycznych mają być otwarte 8 lutego, a ogrody zoologiczne - 13 lutego.

17:15 Gastronomia

Straty w gastronomii rosną, ludzie nie mają pieniędzy na kredyty, pracowników, podejmują próby otwierania lokali - mówi Sławomir Grzyb z Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej. Dodał, że ok. 200 firm chce przystąpić do szykowanego przez Izbę pozwu zbiorowego.



16:46 Austria pomoże Portugalii

Władze Austrii potwierdziły przyjęcie portugalskich pacjentów wymagających intensywnej opieki lekarskiej z powodu zakażenia koronawirusem oraz innych schorzeń - wynika z informacji lizbońskiego radia Observador.



Powołująca się w piątek na służby lekarskie Portugalii oraz Austrii rozgłośnia ustaliła, że w pierwszym locie do Austrii przetransportowanych zostanie co najmniej 10 pacjentów z OIOM-ów. Połowę z nich mają stanowić osoby w ciężkim stanie, które zakaziły się koronawirusem.

16:03 Węgry

Węgierscy właściciele restauracji, kawiarni i siłowni od 1 lutego do końca maja nie będą musieli płacić za wynajem lokali należących do rządu lub samorządu - poinformował szef kancelarii premiera Gergely Gulyas na konferencji prasowej.





15:59 Opole

U opiekunki w opolskim żłobku nr 9 potwierdzono obecność koronawirusa. Z tego powodu sanepid skierował na kwarantannę czterech pracowników placówki i zawiesił zajęcia jednej grupy.





15:58 Nowe dane nt. szczepionki firmy AstraZeneca

Brytyjska Agencja ds. Regulacji Leków i Produktów Zdrowotnych (MHRA) dostała dodatkowe dane od firmy AstraZeneca, które potwierdzają, że jej szczepionka przeciw Covid-19 jest skuteczna także w przypadku osób starszych.



15:09 Sputnik V

Rosyjska szczepionka przeciwko koronawirusowi, Sputnik V, jest narzędziem w polityce zagranicznej Kremla - uważa hiszpański dziennik “El Mundo". Gazeta pisze, że dzięki niskiej cenie tego produktu Moskwie udało się przekonać do szczepionki zarówno państwa Trzeciego Świata, jak i niektóre kraje UE.



14:31 Protest branży weselnej w Białymstoku

O możliwość organizacji wesel i powrót do pracy apelowali w Białymstoku przedsiębiorcy związani z branżą weselną. Na protest w centrum miasta przyszli m.in. didżeje, cukiernicy, fotografowie, floryści, właściciele domów weselnych.

"Chcemy pracować i godnie żyć" - pod takim hasłem zebrało się w centrum miasta kilkadziesiąt osób. Przynieśli czarne balony, czarny tort weselny z wbitym nożem czy czarny bukiet kwiatów.

14:27 Wielka Brytania

Brytyjski rząd rozważa wprowadzenie w jakiejś formie paszportów szczepionkowych, co mogłoby umożliwić wyjazdy zagraniczne i zwolnienie z obowiązku kwarantanny po powrocie - podał dziennik "The Times".



Według gazety, trzy ministerstwa - spraw zagranicznych, transportu i zdrowia - pracują nad opcjami dla podróżujących do krajów, które mogą wymagać tego jako warunku wjazdu.





14:19 Szczepienia w UE

Rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer nie wykluczył na konferencji prasowej w Brukseli opóźnień w produkcji dopuszczonych na rynek i zakontraktowanych przez KE szczepionek. Powodem miałyby być problemy z dostępem do surowców.



13:56 Szczepienia nauczycieli

Najstarsi nauczyciele mogą liczyć na szybkie szczepienia, ale tylko jeżeli będą dodatkowe dostawy szczepionek. Tak obiecuje minister zdrowia Adam Niedzielski, ale na razie program szczepień obejmie wyłącznie osoby, którym można podać preparat Astra Zeneca, czyli osoby do 60. roku życia. Tak minister odpowiedział na pytanie dziennikarza RMF FM Mariusza Piekarskiego.

Minister przyznaje, ze na szczepienia nauczycieli po 60. roku życia po prostu nie ma szczepionek. Nie jest natomiast zamknięta sprawa szybszych szczepień personelu niepedagogicznego w szkołach - woźnych, pań sprzątających, obsługi kuchni czy sekretariatów. Rząd ma to jeszcze rozważyć. Zapisy na szczepienia w szkołach mają ruszyć w poniedziałek.

13:36 Szczepionka firmy Novavax

Europejska Agencja Leków (EMA) podjęła w środę przyspieszoną ocenę w sprawie preparatu firmy Novavax. To podjednostkowa szczepionka, która zawiera białko wirusa, przeciw któremu organizm wytwarza przeciwciała. Jej producentem jest amerykańskie przedsiębiorstwo biotechnologiczne założone w 1987 roku, z siedzibą w Gaithersburgu w stanie Maryland.



13:28 Niemcy

Po raz pierwszy od 4 listopada w Niemczech odnotowano mniej niż 200 tys. aktywnych zakażeń koronawirusem - poinformował minister zdrowia Niemiec Jens Spahn. Przestrzegł jednak przed zbyt wczesnym luzowaniem pandemicznych restrykcji.

12:55 Portugalia: Nauka zdalna przedłużona, władze kupiły 15 tys. komputerów

Rząd Portugalii ogłosił konieczność kontynuowania lekcji w trybie zdalnym dla uczniów szkół podstawowych, średnich i słuchaczy wyższych uczelni. Jednocześnie potwierdził zakup 15 tys. komputerów do nauki dla dzieci z najbiedniejszych rodzin.



Z szacunków rządu wynika, że władze Portugalii od kwietnia 2020 r. przekazały gminom łącznie ponad 14 mln euro na zakup sprzętu elektronicznego do nauki zdalnej. Część tej kwoty została wydana do czerwca 2020 r. na 100 tys. komputerów dla szkół.

12:48 Ilu medyków zmarło w Polsce z powodów związanych z koronawirusem?

Koronawirus przyczynił się do śmierci m.in. 86 lekarzy, 67 pielęgniarek, 2 diagnostów laboratoryjnych, 12 dentystów, 5 farmaceutów, 7 ratowników medycznych i 4 położnych - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia.



Udostępnione PAP zestawienie pokazuje, że od początku epidemii w Polsce zakażenie SARS-CoV-2 wykryto m.in. u 21 964 lekarzy, 1760 diagnostów laboratoryjnych, 55 269 pielęgniarek, 5258 położnych, 3220 ratowników medycznych, 2096 dentystów i 2359 farmaceutów.

12:40 Węgry: Pierwsze dostawy chińskiej szczepionki jeszcze w tym miesiącu

Pierwsze dostawy chińskiej szczepionki przeciw koronawirusowi dotrą na Węgry jeszcze w lutym - poinformował szef kancelarii premiera Węgier Gergely Gulyas na konferencji prasowej online.



Gulyas oświadczył, że chiński producent szczepionek Sinopharm od lutego do kwietnia będzie dostarczać na Węgry co miesiąc preparaty wystarczające do zaszczepienia 250 tys. osób. Podkreślił, że w maju Węgry otrzymają chińskie szczepionki wystarczające dla 1,75 mln osób.

12:12 Czy czeka nas regionalizacja obostrzeń?

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział na konferencji, że regionalizacja obostrzeń związanych z pandemią będzie możliwa dopiero przy zdecydowanie niższej liczbie zachorowań na Covid-19.

Niedzielski przyznał, że taki scenariusz był analizowany. Najpierw był analizowany w kontekście naszej decyzji dotyczącej powrotu do edukacji stacjonarnej, ale tu przeważył argumenty o pewnej równości dostępu w skali całego kraju, tak, by żadna grupa dzieci z danego regionu nie miała gorszych warunków startowych czy w kontekście egzaminów czy w kontekście po prostu całego procesu edukacji - tłumaczył szef resortu zdrowia. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na rozwiązania, które będą miały zastosowanie w przekroju całego kraju - dodał.

Jednocześnie Niedzielski podkreślił, że rząd nie porzuca "tej ścieżki myślenia regionalnego". Tylko według mojego stanowiska, musimy być na takim poziomie, powiedziałbym, zdecydowanie niższej liczby zachorowań, by taką regionalizację dopuszczać, szczególnie na poziomie powiatów - powiedział minister zdrowia.

11:54 Niedzielski: Nie planujemy obostrzeń w związku z decyzją rządu włoskiego

Minister zdrowia Adam Niedzielski pytany był na konferencji o kwestie związane z prawdopodobnym otwarciem stoków we Włoszech w połowie lutego. Jeden z dziennikarzy zapytał go, czy rząd nie obawia się masowego ruchu narciarzy do Włoch, a w związku z tym, czy nie powinno się rozważyć testowania osób, które będą tam jeździć swoimi samochodami.

Rzeczywiście dotarła do nas informacja, że rząd włoski planuje otwarcie stoków od połowy lutego. Rzeczywiście są takie plany. Niemniej jednak patrząc na nasze decyzje, to mamy pewnego rodzaju analogię, że jeżeli akceptujemy sytuację, że w kraju będziemy korzystali ze stoków, to trudno jest nie akceptować od strony epidemicznej, że będziemy z tych stoków korzystali również za granicą - oświadczył minister Niedzielski.



My będziemy się bardzo dokładnie przyglądali, jak wygląda sytuacja epidemiczna w poszczególnych krajach, które właśnie takie decyzje podejmują i wtedy, w zależności od tego będziemy również podejmowali decyzje dotyczące przede wszystkim zakresu kwarantanny. Na tę chwilę, w związku z tą decyzją rządu włoskiego, nie planujemy dodatkowych żadnych obostrzeń - dodał szef resortu zdrowia.





11:48 Gowin o pomocy państwa dla przedsiębiorców

Pomoc państwa dla przedsiębiorstw to już ponad 182 mld zł, w ciągu trzech tygodni z tzw. Tarczy 2.0 trafiło do nich już 4,9 mld zł - poinformował wicepremier Jarosław Gowin. Jego zdaniem, pomoc państwa dla firm przekroczy 200 mld zł.

Jak oświadczył Gowin, przeszło 200 mld zł to ok. 10 proc. polskiego PKB. Społeczeństwo zdobywa się na ogromny wysiłek solidarności z przedsiębiorcami - dodał. W ciągu trzech tygodni z Tarczy 2.0 pomoc trafiła do łącznie 31 tys. 200 firm - zaznaczył.





Jarosław Gowin / Radek Pietruszka / PAP

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii zapewnił, że wszelkie formy pomocy dla branż dotkniętych obostrzeniami z powodu epidemii będą kontynuowane tak długo, jak długo te obostrzenia będą się utrzymywać. Podkreślił, że Polska i tak jest krajem, gdzie obostrzenia są stosunkowo najmniejsze. Jego zdaniem to efekt szerokiego dialogu ze środowiskami biznesowymi, które prowadzi rząd, ale także i prezydent.



Chciałbym bardzo serdecznie podziękować partnerom po stronie biznesu, że wypracowaliśmy reżimy sanitarne odpowiednie dla każdej branży. (...) Po stronie biznesu zawsze możemy liczyć na otwarte i odpowiedzialne podejście - mówił wicepremier.

11:36 Gliński: Polacy są spragnieni kultury

Mamy bardzo pozytywne reakcje, jeżeli chodzi o otwarcie pierwszych instytucji kultury. Galerie sztuki oraz muzea - tam ten reżim jest cały czas przestrzegany. Niestety, to powoduje także, że ustawiają się kolejki, ale i te kolejki są w reżimie sanitarnym - powiedział na konferencji dot. zmian w obostrzeniach wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński.



Gliński zwrócił uwagę, że "kolejki są, dlatego że Polacy są spragnieni kultury". To bardzo dobrze, że w sposób odpowiedzialny, z dużym zaangażowaniem pracowników tych instytucji możemy je udostępniać publiczności - ocenił. Tak samo będzie jeżeli chodzi o kina, teatry, filharmonie, opery, baseny, stoki i sport na zewnątrz - stwierdził.

11:31 Otwarcie uczelni medycznych od marca

Będę rekomendował otworzenie uczelni medycznych od marca - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.



11:25 Gowin: Restauracje hotelowe będą nadal zamknięte

Restauracje hotelowe będą nadal zamknięte - wyjaśnił na konferencji wicepremier Jarosław Gowin. Jak dodał, posiłki mają być dostarczane do pokoi na życzenie gości. Podkreślił, że hotele będą otwarte nie tylko na potrzeby podróży służbowych.

11:20 Niedzielski: Od nas zależy to, co będzie się działo dalej

Każde z miejsc, które będą otwarte po 12 lutego, musi stosować wszystkie zalecenia sanitarne - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Od nas zależy to, co będzie się działo dalej - dodał.

11:16 Morawiecki: Możemy mówić o kruchej stabilizacji

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji / Radek Pietruszka / PAP

Od dwóch tygodni obserwujemy swego rodzaju stabilizację zachorowań. Mamy sytuację lepszą, jeśli chodzi o poziom zajętości łóżek covidowych, ale także łóżek respiratorowych, z kolei liczba zgonów jest cały czas niepokojąca - mówił na konferencji premier Mateusz Morawiecki. Dlatego możemy mówić o co najwyżej pewnego rodzaju kruchej stabilizacji - dodał.



11:00 Otwarcie miejsc do uprawiania sportu

Rząd od przyszłego piątku otwiera miejsca do uprawiania sportu na zewnątrz - korty, boiska itp. - oraz baseny.



Decydujemy się na otwarcie basenów, ponieważ tam sytuacja z ewentualnym zagrożeniem wirusem jest mniej ryzykowna - choć oczywiście jest to ryzyko - niż w innych zamkniętych miejscach, gdzie uprawiany jest sport - tłumaczył wicepremier Piotr Gliński.

11:05 Otwarcie hoteli, kin i teatrów

Od 12 lutego będą mogły działać hotele, a także kina i teatry. W tych wszystkich miejscach będzie mogło być zajęte tylko 50 proc. miejsc. Siłownie i restauracje nadal nie mogą wrócić do normalnego działania.



11:03 Morawiecki: Nie można pozwolić sobie na szerokie luzowanie

Musimy postępować bardzo ostrożnie. Nie można pozwolić sobie na szerokie luzowanie - podkreśla premier Mateusz Morawiecki. Pełen powrót do całkowitej normalności gospodarczej byłby zdecydowanie przedwczesny. Nie możemy sobie na coś takiego pozwolić - tłumaczy.



11:02 Jak zmienią się obostrzenia w Polsce?

Rozpoczyna się rządowa konferencja ws. zmian w obostrzeniach. Transmisję możecie śledzić na górze naszej relacji.



10:50 Znów ponad 6 tys. nowych zakażeń w Polsce

W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 6053 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 368 pacjentów z Covid-19.

10:13 Mandaty za brak maseczek

W styczniu zakopiańscy policjanci nałożyli 672 mandaty karne na osoby nieprzestrzegające nakazu noszenia maseczek. Głównie to turyści. W 79 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu - poinformował rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.



Szczególnie w weekendy tatrzańscy policjanci obserwują, jak turyści nagminnie lekceważą obowiązek zakrywania ust i nosa. Na każde takie zachowanie funkcjonariusze reagują, wyciągając konsekwencje - podkreślił Wieczorek.





08:56 Zmiany dot. przekraczania czeskiej granicy

Przekraczanie czeskiej granicy po nowemu. Od dziś zmieniły się rodzaje wymaganych testów, obywatele niektórych państw mają też obowiązek kwarantanny.

Jadąc z Polski 48 godzin przed przyjazdem do Czech musimy mieć wykonane testy antygenowe lub PCR, a w okresie 5 dni po przyjeździe zrobić kolejny test - tym razem PCR. Takie same zasady obowiązują podróżujących z Niemiec, Austrii, czy Belgii. Tak jak Polska to kraje o "wysokim stopniu ryzyka".

Wprowadzono nową kategorię państw "bardzo ryzykownych" . To m.in. Słowacja, Wielka Brytania i Irlandia. Przyjeżdżając stamtąd, należy mieć nie tylko test PCR, ale też udać na co najmniej pięciodniową kwarantannę, którą kończy test. Po skończonej izolacji przez kolejnych pięć dni trzeba nosić maseczkę o wysokim poziomie filtracji. Nadal jest zakaz podróży turystycznych do Czech. Można tam przyjeżdżać tylko w związku z pracą, szkołą, czy na wesele albo pogrzeb.





08:53 Orban: Do 15 marca zaszczepimy każdego obywatela Węgier powyżej 60. roku życia

Jeśli wszystko będzie przebiegało zgodnie z przepisami, na początku marca liczba zaszczepionych co najmniej raz oraz tych, którzy przeszli Covid-19, przekroczy milion osób. Do 15 marca zaszczepimy każdego obywatela Węgier powyżej 60. roku życia, który się zarejestrował - oświadczył premier Węgier Viktor Orban. Już w przyszłym tygodniu będziemy szczepić także rosyjską szczepionką. Chińska szczepionka też nadejdzie, ale tu nasze władze prowadzą jeszcze badania sprawdzające - dodał.





07:36 Wzrost liczby bezdomnych konsekwencją pandemii na Ukrainie

Na Ukrainie od początku pandemii koronawirusa wzrosła liczba bezdomnych. Według różnych szacunków, w Kijowie na ulicy żyje od 5 tys. do nawet 40 tysięcy ludzi, a w całym kraju - do 200 tysięcy. W stołecznej noclegowni na miejsce do spania może liczyć zaledwie 150 osób.



W związku ze spowodowanym pandemią zamknięciem małych przedsiębiorstw, redukcją etatów czy zmniejszeniem liczby punktów skupu surowców na ulicy znaleźli się ci, którzy wcześniej mieli niestabilną pracę i niskie wynagrodzenie - pisze agencja Ukrinform.

07:00 Rzecznik rządu: Zaostrzenia zasad nie przewidujemy

Nie ma jednomyślności w tym zakresie - stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą" rzecznik rządu Piotr Müller. Dzisiaj jest mi trudno deklarować wprost, co będzie zakomunikowane. Tu nie chodzi tylko o zakażanie się w hotelach, tylko po drodze, gdy jesteśmy w komunikacji, spotykamy się, pomiędzy różnymi województwami osoby się przemieszczają, to był problem, który widzieliśmy w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii. To są trudne decyzje i nie zostały jeszcze podjęte - zaznaczył.

Dopytywany, czyli zniesienie części obostrzeń nie jest przesądzone, rzecznik rządu powiedział: "Sytuacja jest taka, że kierunek zmian nie jest tak oczywisty, jakby to wyglądało jeszcze kilka dni temu". Natomiast żadnego zaostrzenia zasad w tej chwili nie przewidujemy - dodał.

06:28 "Kandydatów na szczepionki przeciw Covid-19 jest już mniej"

Obecnie potencjalnych kandydatów na szczepionki przeciw Covid-19 jest już mniej. Pierwsze z nich zostały już dopuszczone do użytku, a szereg różnych producentów zaczęło rezygnować z dalszych prac, nie widząc szansy na wprowadzenie swoich preparatów w jakichś względnie racjonalnych ramach czasowych - powiedział PAP ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Piotr Rzymski.

Kilka szczepionek poległo po drodze z uwagi na niezadowalające wyniki, czego przykładem jest np. szczepionka Sanofi - firmy, która ma bardzo duże doświadczenie w produkcji szczepionek. Co więcej, w swoich pracach wykorzystała jedną z platform, którą nadal wykorzystuje z sukcesem do produkcji szczepionki przeciwko grypie. Preparat przeciw Covid-19 miał być szczepionką białkową, zawierającą białko S koronawirusa. Szczepionka ta jednak nie wyzwalała wystarczającej odpowiedzi układu odporności u osób starszych, i w związku z tym nie została zakwalifikowana do dalszych badań - tłumaczył naukowiec.

05:56 Kiedy Amerykanie pozwolą na stosowanie szczepionki Johnson & Johnson?

Firma farmaceutyczna Johnson & Johnson wystąpiła do amerykańskiego Urzędu ds. Żywności i Leków (FDA) o zezwolenie na stosowanie w warunkach epidemii szczepionki przeciwko Covid-19. Zgodnie z badaniami chroni ona w około 66 proc. przed Covid-19.



Złożenie wniosku o zezwolenie na stosowanie w warunkach epidemii wymagającej jednej dawki szczepionki przeciwko Cowid-19 jest ważnym krokiem wiodącym do zmniejszenia zakażeń chorobą ludzi na całym świecie i położenia kresu pandemii - oświadczył cytowany przez stację CNBC dyrektor ds. naukowych J&J, dr Paul Stoffels. Dodał, że po zatwierdzeniu firma jest gotowa rozpocząć wysyłkę preparatu.

05:15 Poluzowanie obostrzeń w Polsce? Dziś mamy poznać szczegóły

Dziś - jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki - zostanie przedstawiona perspektywa na kolejne dwa tygodnie, dotycząca kwestii obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. "Właśnie dlatego, że patrzymy z ogromnym niepokojem na kwestię zgonów, dlatego zdając sobie sprawę z tego, że sytuacja jest trudna, musimy z ostrożnością podchodzić do zmian w katalogu różnych obostrzeń" - mówił szef rządu.



Decyzja dotycząca obostrzeń ma być ogłoszona po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który rozpocznie się o godz. 10.

05:05 Nowe regulacje w Wielkiej Brytanii

Obowiązkowa kwarantanna w hotelach dla obywateli i rezydentów Wielkiej Brytanii przyjeżdżających z krajów wysokiego ryzyka epidemiologicznego wejdzie w życie 15 lutego - ogłosił brytyjski rząd.



Jak podała stacja BBC, wykorzystane mają być hotele w pobliżu londyńskich lotnisk Heathrow, Gatwick i London City oraz lotnisk w Birmingham, Bristolu, Manchesterze, Edynburgu, Glasgow i Aberdeen.



Pasażerowie przyjeżdżający z krajów wysokiego ryzyka mieliby spędzać 10 dni w swoich pokojach, do których podawane byłyby trzy posiłki dziennie, a każde wyjście poza pokój odbywałoby się w towarzystwie pracownika ochrony. Według źródła z sektora hotelarskiego, na które powołuje się BBC, rząd wyliczył, że będzie to kosztować ok. 80 funtów za osobę na dobę, choć nie jest jeszcze przesądzone, czy płacić za to miałyby płacić osoby poddane kwarantannie, czy budżet państwa.



Kwarantanna w hotelach ma dotyczyć osób przyjeżdżających z 33 państw z "czerwonej listy" - 13 krajów Ameryki Południowej, 17 krajów Afryki, a także Portugalii, Panamy i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dotyczyć to będzie obywateli Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz rezydentów Wielkiej Brytanii.