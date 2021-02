Brytyjska Agencja ds. Regulacji Leków i Produktów Zdrowotnych (MHRA) dostała dodatkowe dane od firmy AstraZeneca, które potwierdzają, że jej szczepionka przeciw Covid-19 jest skuteczna także w przypadku osób starszych.

Munir Pirmohamed, członek grupy roboczej ds. oceny bezpieczeństwa szczepionek przeciw Covid-19, przyznał, że MHRA zatwierdzając szczepionkę AstraZeneca zauważyła mniejszą liczbę osób powyżej 65. roku życia biorących udział w testach.

Niemniej jednak nie było tam żadnych dowodów sugerujących, że w przypadku osób powyżej 65 lat nie była ona skuteczna. Od tego czasu widzieliśmy więcej danych pochodzących z AstraZeneca, gdyż więcej osób zakończyło testy i dane te pokazują ponownie, że skuteczność u osób starszych jest widoczna i nie ma dowodów na brak skuteczności - mówił podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez MHRA.



Polska jednym z krajów, w którym osoby po 65. roku życia nie będą szczepione preparatem AstryZeneki

Część krajów UE, w tym Polska, zdecydowała się nie podawać szczepionki firmy AstraZeneca osobom starszym, gdyż jak wyjaśniano, w prowadzonych przez nią testach brała udział zbyt mała liczba osób powyżej 65. roku życia. Przy okazji sporu UE z tą firmą o termin dostawy szczepionek niektórzy politycy, jak prezydent Francji Emmanuel Macron, w ogóle zaczęli kwestionować jej skuteczność. Nie przedstawili jednak żadnych dowodów na poparcie tych twierdzeń.



MHRA poinformowała także, że w przypadku obu szczepionek używanych obecnie w Wielkiej Brytanii, tej od firmy AstraZeneca oraz opracowanej wspólnie przez firmy Pfizer i BioNTech, zaobserwowane efekty uboczne są bardzo rzadkie i niemal w każdym przypadku łagodne.



Na prawie 7 milionów podanych do 24 stycznia dawek szczepionki - w większości Pfizer/BioNTech, która weszła do użycia cztery tygodnie wcześniej - zgłoszono 22 820 podejrzanych reakcji, co oznacza, że około trzech na każde tysiąc zaszczepionych osób. Jak dodaje MHRA, prawie wszystkie przypadki były łagodne, takie jak ból ramienia lub osłabienie, gorączka, zmęczenie czy ból mięśni i ustępowały w ciągu kilku dni.



Jeśli chodzi o poważne reakcje alergiczne w przypadku szczepionki Pfizer/BioNTech, to do MHRA wpłynęło do tej pory 101 takich zgłoszeń. Eksperci szacują, że występują one w 1-2 przypadkach na 100 tys. podanych dawek.