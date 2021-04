W Kolorado zamknięty został tymczasowo ośrodek masowych szczepień przeciwko koronawirusowi. Decyzję podjęto po tym, jak kilkanaście osób doznało skutków ubocznych po dawce szczepionki firmy Johnson&Johnson.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/EPA/CJ GUNTHER /

Jak powiadomiła największa w regionie sieć opieki zdrowotnej Centura Health u 11 osób wystąpiły po otrzymaniu jednodawkowej szczepionki Johnson&Johnson "niepożądane reakcje". Były to głównie nudności i zawroty głowy.

Było to zgodne z naszymi procedurami i troską o zachowanie dużej ostrożności. Podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu działalności na pozostałą część dnia (środy -przyp. PAP) w konsultacji ze władzami stanu - głosi oświadczenie Centura Health.



Według dziennika "USA Today" powołującego się na stanowy wydział zdrowia dwóch pacjentów zostało przetransportowanych do szpitala na obserwację. Pozostałym dziewięciu osobom ratownicy medyczni podawali sok i wodę.



W ośrodku zlokalizowanym w Commerce City położonym niedaleko od Denver dawkę preparatu Johnson&Johnson otrzymało łącznie ponad 1700 osób. Problem dotknął mniej niż 1 proc. szczepionych.



Zgodnie z informacją Centura Health 640 pacjentów, którzy nie mogli otrzymać szczepionki z powodu wstrzymania akcji, zostało automatycznie przesuniętych na niedzielę.



Władze stanowe Kolorado zapowiedziały, że kolejnym osobom zostanie w niedzielę podana szczepionka Pfizer, wymagająca dwóch dawek.



Rozumiemy, że doniesienia o przewiezieniu ludzi do szpitala mogą być niepokojące. Z tego, co wiemy, skutków ubocznych można się (w niektórych przypadkach) spodziewać - tłumaczył Scott Bookman ze stanowego departamentu zdrowia publicznego i środowiska.



Centura Health jest największą w regionie, chrześcijańską siecią opieki zdrowotnej. Jej personel liczy ponad 21 000 osób.