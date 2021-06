Brytyjsko-szwedzka firma AstraZeneca oraz uniwersytet w Oksfordzie testują szczepionkę przeciwko wariantowi Beta koronawirusa, który po raz pierwszy wykryto w Republice Południowej Afryki. W testach będą uczestniczyli m.in. Polacy.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

AFP podała, że do drugiej i trzeciej fazy testów zostanie zrekrutowanych 2250 osób różnych nacji - z Wielkiej Brytanii, RPA, Brazylii i Polski. W szczepionce wykorzystano technologię "wektorową" (adenowirusową), którą stosuje się w szczepionkach przeciwko Covid-19 na całym świecie.



Testowanie dawek przypominających istniejące szczepionki oraz te na nowe warianty jest ważne, żeby upewnić się, że jesteśmy dobrze przygotowani do radzenia sobie z pandemią koronawirusa - powiedział dyrektor uniwersyteckiej Oxford Vaccine Group Andrew Pollard.



Dane z badań klinicznych zostaną przekazane do oceny organom regulującym dostępność szczepionek w trybie przyspieszonego procesu. Jeśli szczepionka zostanie zatwierdzona, będzie pierwszym preparatem, który będzie stosowany przeciwko konkretnemu wariantowi koronawirusa.



W maju rząd brytyjski ogłosił, że rozpoczęto badania kliniczne nad odpowiedzią immunologiczną organizmu na trzecią dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 w związku ze wzrostem przypadków zakażeń wariantem Delta koronawirusa.