Miejski wydział zdrowia w Nowym Jorku ostrzega przed rosnącą liczbą młodych ludzi w wieku od 20 do 29 lat zakażonych koronawirusem . Powodem jest - wiele na to wskazuje - nieprzestrzeganie zasad dystansu społecznego oraz podstawowych - w przypadku Covid-19 - środków ostrożności.

W Nowym Jorku coraz więcej młodych ludzi ma Covid-19 / EPA/AARON M. SPRECHER / PAP/EPA

Wraz ze stopniowym reaktywowaniem gospodarki i wychodzeniem z domów w najbardziej zaludnionym mieście USA zaobserwowano niepokojący wzrost zachorowań w gronie młodych ludzi.



Według oficjalnych statystyk liczba zakażonych Covid-19 się zmniejsza, nie dotyczy to jednak młodych osób w wieku od 20 do 29 lat. W tej kategorii wiekowej w pierwszym tygodniu czerwca odnotowano 27 zakażeń na 100 000 mieszkańców zaś w ostatnim już 35 na 100 000.



Na przykład odsetek osób zakażonych w wieku od 30 do 39 lat był prawie stały. Wzrósł w tym samym okresie tylko z około 30 do 31 na 100 tys. osób.

Nowy Jork stawia na edukację

Nowy Jork odnotował w poniedziałek pierwszy dzień bez przypadków śmiertelnych z powodu Covid-19, od wybuchu pandemii. Liczba osób przyjętych do szpitali sięgnęła 56 i była stała. Na oddziałach intensywnej terapii przebywało 279 chorych. Odsetek osób mających pozytywny wynik na obecność wirusa wynosił 2 proc.





W tej sytuacji władze miasta postanowiły wzmocnić edukację młodych ludzi w sprawie konieczności noszenia maseczek i utrzymywania dystansu społecznego.



Zamierzamy (...) upewnić się, że młodsi dorośli naprawdę przestrzegają środków ostrożności. Musimy im przypomnieć, że nie są niepodatni na zakażenie wirusem - tłumaczył jeden z urzędników. Jak dodał, nowojorczycy powinni zakrywać twarz, gdy przebywają w zamkniętych pomieszczeniach , w otoczeniu osób, które nie pochodzą z ich najbliższego otoczenia.



Tymczasem gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo podkreślił, że stan radzi sobie dobrze z wirusem. Zauważył jednak, że osiągniętym z trudem sukcesom grożą dwa niebezpieczeństwa. Pierwsze to nieprzestrzeganie środków ostrożności. Ponawiał w związku z tym apel o egzekwowanie przez władze lokalne wymogu noszenie maseczek i zachowanie dystansu społecznego.



Za drugie zagrożenie gubernator uznał przenoszenie do Nowego Jorku Covid-19 przez ludzi z innych regionów kraju. Dlatego też wydał nakaz, aby podróżni z najbardziej zakażonych stanów przekazywali po przylocie do Nowego Jorku władzom lokalnym dane o swoich kontaktach, aby ułatwić egzekwowanie 14-dniowej kwarantanny.



Jeżeli opuścisz lotnisko bez pozostawienia takich informacji, nie tylko zostaniesz ukarany grzywną 2 tysięcy dolarów. Będziesz doprowadzony na przesłuchanie i zmuszony do obowiązkowej kwarantanny - ostrzegł Cuomo.



Jednocześnie zapowiedział wysyłanie do Atlanty, w stanie Georgia, zespołu mającego pomóc w testowaniu i monitorowaniu, kontaktów zakażonych osób. Obserwuje się tam nasilenie pandemii COVID-19.



Według danych z niedzieli w całym stanie Nowy Jork było łącznie 792 hospitalizacji z powodu koronawirusa. 401 706 osób uzyskało pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Liczba ofiar śmiertelnych sięgała 24 979.



W sobotę odnotowano 5 nowych zgonów, a w niedzielę 10.