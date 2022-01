W poniedziałek uczniowie wrócili na lekcje. Skończyła się przerwa świąteczna. Przez kilka dni będą uczyć się zdalnie, do nauki stacjonarnej w szkołach wrócą 10 stycznia. Takie przynajmniej są plany.

W poniedziałek uczniowie wracają do nauki, przez kilka dni będzie to nauka zdalna / Marcin Bielecki / PAP

Zgodnie w rozporządzeniem ministra edukacji i nauki - stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało ograniczone od 20 grudnia do niedzieli 9 stycznia 2022 r. W miejsce nauki stacjonarnej wprowadzono zdalną.



Jednak zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zajęcia zdalne w szkołach uczniowie mieli tylko do 22 grudnia włącznie, potem rozpoczęła się przerwa świąteczna w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia.



Formalnie przerwa trwała do 31 grudnia, ale 1 stycznia był dniem ustawowo wolnym, dodatkowo przypadał w sobotę, a 2 stycznia przypadał w niedzielę.



Z kolei w czwartek 6 stycznia przypada święto Trzech Króli, które jest dniem wolnym. Piątek 7 stycznia będzie natomiast w wielu szkołach dniem wolnym od zajęć z tzw. puli dni wolnych do dyspozycji dyrektora szkoły.



Nauka zdalna w pierwszych dniach stycznia nie dotyczy przedszkoli. Placówki pracują stacjonarnie.

W połowie stycznia rozpoczynają się ferie

Wkrótce również - po przerwie świątecznej - rozpoczynają się w szkołach ferie zimowe.



Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach: od 15 do 30 stycznia odpoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego; od 22 stycznia do 6 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego; od 29 stycznia do 13 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego; od 12 do 27 lutego odpoczywać będą uczniowie w z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.



Druga przerwa świąteczna w szkołach - na Wielkanoc - będzie od 14 do 19 kwietnia.



Najnowsze dane ws. koronawirusa MZ

Badania potwierdziły 7 179 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 33 osoby - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia.



Nowe przypadki dotyczą osób z województw: mazowieckiego (1131), śląskiego (925), wielkopolskiego (765), małopolskiego (764), dolnośląskiego (624), pomorskiego (555), łódzkiego (360), kujawsko-pomorskiego (312), zachodniopomorskiego (288), opolskiego (277), podkarpackiego (252), lubuskiego (251), lubelskiego (196), świętokrzyskiego (174), warmińsko-mazurskiego (168) i podlaskiego (65).



Minionej doby wykonano ponad 50,7 tys. testów na obecność SARS-CoV-2 - podkreśliło w niedzielę MZ.