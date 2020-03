"Proszenie ludzi, aby zostali w domu i powstrzymywanie przemieszczania się ludności to kupowanie czasu i zmniejszanie presji na systemy opieki zdrowotnej. Same te środki nie ugaszą jednak epidemii" - powiedział w Genewie dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Apelujemy do wszystkich krajów, aby wykorzystały ten czas do ataku na wirusa" – dodał.

