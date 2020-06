"Mam nadzieję, że Polska będzie aktywnym uczestnikiem badań nad szczepionką na koronawirusa; mamy wysoko wykwalifikowanych naukowców, a obecność polskich lekarzy w USA jest wysoko oceniana przez stronę amerykańską" - powiedział w środę w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Duda był pytany na konferencji prasowej, do jakiej konkretnie współpracy naukowej w dziedzinie walki z koronawirusem będzie namawiał prezydenta USA Donalda Trumpa podczas spotkania w środę.

Mamy bardzo wysoko wykwalifikowanych naukowców, mamy świetnie przygotowanych biotechnologów, którzy święcą światowe triumfy, wielu naszych biotechnologów pracowało i kształciło się na uczelniach w Stanach Zjednoczonych - podkreślił prezydent.



Przypomniał, że spotkał się z grupą polskich naukowców, którzy opracowali test na koronawirusa. Wiedząc o tym, że mamy takie kadry, już dwa miesiące tremu zaproponowałem prezydentowi Donaldowi Trumpowi współpracę pomiędzy naszymi naukowcami zajmującymi się kwestiami biotechnologicznymi i medycznymi a amerykańskimi - powiedział Duda.

Jak mówił, Trump wyraził wolę takiej współpracy i została ona potem pogłębiona przez obecność polskich lekarzy wojskowych w Chicago, którzy dzielili się doświadczeniem w walce z koronawirusem.



Wiem, że obecność polskich lekarzy jest wysoko oceniana przez stronę amerykańską i jeżeli to wszystko zsumujemy, to mam nadzieję, że rzeczywiście będziemy aktywnym uczestnikiem tych badań, bo to w oczywisty sposób przybliża nas do tego, żeby ta szczepionka przeciwko koronawirusowi była jak najszybciej dostępna dla Polaków - powiedział Duda.



Duda wcześniej zwrócił uwagę, że będzie z Trumpem rozmawiał m.in. nt. współpracy w dziedzinie badań medycznych i badań nad szczepionką przeciwko koronawirusowi.

Prezydentowi podczas wizyty w USA towarzyszy m.in. kpt. Jacek Siewiera, lekarz z Wojskowego Instytutu Medycznego i szef wojskowo-medycznej misji, która w kwietniu, w okresie nasilenia epidemii koronawirusa przebywała w Chicago w USA. Kpt. Siewiera wcześniej był szefem takiej samej misji we włoskiej Lombardii. Obie misje miały na celu wymianę doświadczeń dotyczących form i sposobów organizacji krajowego systemu ochrony zdrowia pod kątem skuteczności walki z epidemią koronawirusa.