„Pewnie rekordu nie będzie z pewnych względów technicznych. Komisje będą miały dodatkowe zadanie, czyli rozpakowanie kopert, w których będą głównie karty do głosowania” - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Wideo youtube

Jeszcze mamy zagranicę. Normalnie w kodeksie wyborczym na zagranicę czekamy tylko 24 godziny, teraz 48 godzin. Za granicą jest bardzo dużo chętnych do głosowania. W jednej komisji jest aż 20 tysięcy osób, które zadeklarowały głosowanie korespondencyjne, więc tam może też być jakiś problem. Liczymy na to, że to mimo wszystko we wtorek nastąpi, ale to jest naprawdę bardzo optymistyczna wersja - dodała sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej.