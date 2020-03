Świat walczy z pandemią koronawirusa. Najwięcej zakażeń jest w Stanach Zjednoczonych - ponad 141 tysięcy. W samym stanie Nowy Jork z powodu zakażenia zmarło ponad tysiąc osób. Donald Trump ocenił, że w USA szczyt umieralności może przypaść na okres świąt wielkanocnych. W Polsce do tej pory odnotowano 1862 przypadki zakażenia.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

06:35

Przejście na pracę zdalną, zamknięcie szkół i uczelni oraz domowa kwarantanna powodują wzrost ruchu w internecie i wydłużenie nawet o kilkadziesiąt procent rozmów telefonicznych - to m.in. skutki pandemii, na które wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny.



06:33

Nasza dziennikarka Marlena Chudzio proponuje kolejne zabawy na czas domowej kwarantanny.



06:28

Wzrosła liczba osób łamiących zasady kwarantanny. Policjanci stwierdzili ponad 700 uchybień dotyczących przymusowej izolacji - to o 200 więcej niż w sobotę.

Wzrosła też o 10 tysięcy liczba osób skontrolowanych - do 144 tysięcy sprawdzonych.

Większość tłumaczeń nieobecności w domu - jak mówią policjanci - to "wyjście na chwilę do ogródka", "wyrzucenie śmieci", czy "potrzeba zaczerpnięcia powietrza".

06:10

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro oświadczył w niedzielę po raz kolejny, że pandemia koronawirusa nie może zatrzymać gospodarki kraju, największej w Ameryce Łacińskiej. Jego wcześniejsze wypowiedzi na ten temat spotkały się z krytyką.



Bolsonaro odwiedził w niedzielę targ na jednym z przedmieść stolicy kraju - Brasilii, gdzie rozmawiał z jednym ze sprzedawców.



Musimy pracować. Ludzie umierają, ale to zależy od Boga, nie możemy przestać. Jeżeli nie umrzemy z powodu choroby, to umrzemy z głodu - powiedział sprzedawca w rozmowie z prezydentem w relacji wideo zamieszczonej na stronie Bolsonaro w Twitterze i Facebooku. Ty nie umrzesz - odparł prezydent.



Po rozmowach z ludźmi przekonałem się, że chcą pracować. Należy natomiast zachować ostrożność aby nie zostać zakażonym (koronawirusem). Mówiłem od początku, że należy jedynie zalecać aby ludzie po 65. roku życia pozostali w domu - powiedział Bolsonaro.

06:05

Premier Wietnamu Nguyen Xuan Phuc oświadczył w poniedziałek, że kraj wszedł "w szczytowy okres pandemii" koronawirusa oraz, że władze największych miast w kraju powinny zacząć przygotowania do ich zamknięcia. Liczba osób zainfekowanych zbliza się do 200.



Wietnam wszedł w szczytowy okres pandemii, wielkie miasta muszą przyspieszyć i wykorzystać każdą godzinę i minutę aby przedsięwziąć określone działania - głosi opublikowane przez media oświadczenie premiera.



Hanoi i miasto Ho Chi Minh (dawny Sajgon) muszą dokonać przeglądu planów i zaktualizować je do walki z wirusem oraz być przygotowane na scenariusz zamknięcia miasta - podkreślił Nguyen Xuan Phuc.

06:01

Z powodu epidemii koronawirusa kliniki położnicze w Wielkiej Brytanii oraz placówki dokonujące aborcji ograniczają działalność, bo brakuje im personelu, co może pośrednio dotknąć kilkaset tysięcy brytyjskich kobiet w ciąży, napisał "The Sunday Times".



Jak informuje gazeta publiczna służba zdrowia (NHS), boryka się z poważnym niedoborem położnych, a liczba nieobsadzonych etatów od czasu pojawienia się wirusa podwoiła się i obecnie jest to jeden na pięć. Natomiast 22 proc. starszych położnych powiedziało, że ich lokalne oddziały położnicze zostały zamknięte na czas nieokreślony, bo personel poddaje się izolacji lub został przeniesiony gdzie indziej.

05:42

05:40

W Korei Południowej w poniedziałek wykryto 78 nowych przypadków koronawirusa co zwiększyło ich łączną liczbę do 9.661 - poinformowały południowokoreańskie Centra Zapobiegania i Kontroli Chorób (KCDC).



Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł w poniedziałek do 158, w porównaniu ze 152 dzień wcześniej. 195 osób wyzdrowiało.



Zdaniem ekspertów medycznych epidemia w Korei Południowej stopniowo zwalnia. Jeszcze na początku marca Korea Płd. była po Chinach drugim krajem, który został najbardziej dotknięty koronawirusem; każdego dnia odnotowywano tam setki nowych infekcji.



Lawinowy wzrost zakażeń koronawirusem udało się opanować, ale zagrożenie wciąż stanowią infekcje przywleczone z zagranicy oraz skupiska zakażeń w kraju, jak w aglomeracji Seulu.

05:38

W Chinach kontynentalnych zarejestrowano w niedzielę 31 nowych przypadków koronawirusa, w porównaniu z 45 dzień wcześniej - poinformowała w poniedziałek Narodowa Komisji Zdrowia.



Cztery kolejne osoby zmarły, co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych od początku epidemii do dnia 29 marca do 3.304.

05:31

Włoski minister zdrowia Roberto Speranza potwierdził w niedzielę wcześniejsze zapowiedzi, że obowiązujące do 3 kwietnia w kraju ograniczenia możliwości wychodzenia z domu i inne kroki będą przedłużone. Jak zaznaczył, okres ten nie będzie krótki.



W wywiadzie dla telewizji RAI Speranza oświadczył: Termin 3 kwietnia zostanie na pewno przedłużony i potrzebne będzie wyrzeczenie, które nie będzie krótkie".

"Jesteśmy dalej w pełni tego kryzysu, biada, jeśli zaczniemy się łudzić- dodał.



Minister ogłosił, że w poniedziałek zbiera się doradzający rządowi komitet naukowy, który oceni sytuację.

05:28

Liczba zgonów w stanie Nowy Jork przekroczyła w niedzielę 1000, w zaledwie miesiąc po tym jak wykryto w tym stanie pierwszy przypadek koronawirusa - poinformowały władze stanowe. W mieście Nowy Jork liczba zgonów wzrosła do 776.



Dokładna liczba zgonów w całym stanie ma być podana w poniedziałek, ale wobec wykrycia do niedzieli rano co najmniej 250 kolejnych ofiar śmiertelnych poza miastem Nowy Jork, łączna liczba zgonów wynosi co najmniej 1.026.



Wirus rozprzestrzenia się w tym stanie wyjątkowo szybko. Pierwszy przypadek zakażenia zarejestrowano 1 marca u pracownika służby zdrowia, który powrócił z Iranu. Dwa dni później wykryto drugi przypadek u prawnika zamieszkałego na przedmieściu miasta Nowy Jork - New Rochelle.

05:15

Prezydent Donald Trump ocenił w niedzielę, że prawdopodobnie na Wielkanoc przypadnie w USA szczyt umieralności na koronawirusa. Wyraził nadzieję, że liczbę zgonów uda się ograniczyć do 100-200 tys.



Nawet 2,2 mln Amerykanów zginęłoby gdybyśmy nie podjęli działań - powiedział Trump na konferencji prasowej w Białym Domu. Jeśli uda się ograniczyć zgony do 100-200 tys., to będzie to oznaczało bardzo dobrą robotę - dodał.



O takich szacunkach łącznej liczby zmarłych informował wcześniej w niedzielę dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych dr Anthony Fauci.