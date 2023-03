Dokładnie trzy lata temu, 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię koronawirusa. Dwa dni później polski rząd ogłosił pierwsze restrykcje i wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, który obowiązuje do dzisiaj.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zapraszamy na debatę w RMF FM i radiu internetowym RMF24 w poniedziałek, tuż po godz. 12:00 pod tytułem "Pandemia - czy to początek końca, czy dopiero koniec początku?".

Udział potwierdzili wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, specjalista chorób zakaźnych i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych profesor Krzysztof Tomasiewicz oraz prezydent Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie profesor Filip Szymański.

Porozmawiamy o tym, czy pandemia może nas jeszcze czymś zaskoczyć, a jeżeli tak, to czym. Zastanowimy się, czego nauczył nas koronawirus i co z tej lekcji warto wciąż wykorzystywać. Dowiecie się, jakie plany ma Ministerstwo Zdrowia i czy od kwietnia w Polsce może, po ponad trzech latach, zniknąć stan zagrożenia epidemicznego i jakie mogą być tego praktyczne konsekwencje.

Porozmawiamy o tym, na jakim etapie pandemii obecnie jesteśmy: z perspektywy Ministerstwa Zdrowia oraz lekarzy, którzy przez ostatnie trzy lata leczyli i wciąż leczą zakażonych koronawirusem.

Z debaty dowiecie się, czy przed nami są kolejne dawki szczepionki przeciwko Covid-19, czy obecnie groźniejszy jest wirus grypy, czy jednak wciąż koronawirus. Nasz dziennikarz sprawdzi też czy, mając obecną wiedzę i doświadczenie, resort zdrowia w marcu 2020 wybrałby inna strategię walki z pandemią. Czy byłoby mniej obostrzeń? Mniej nauki zdalnej?

Zastanowimy się, jak przez ostatnie trzy lata zmieniliśmy się my, jako pacjenci. Czy nasze zdrowie jest teraz mocniejsze, czy słabsze niż przed marcem 2020? I co radzą zrobić z tym lekarze? Co wiemy na temat planu odbudowy zdrowia Polaków po pandemii Covid-19?

Debatę poprowadzi dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Zapraszamy w poniedziałek w samo południe do RMF FM i radia internetowego RMF24.