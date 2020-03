W internecie coraz popularniejsza staje się akcja "Nie Kłam Medyka". Użytkownicy portali społecznościowych we wpisach opatrzonych takim właśnie hasztagiem apelują do wszystkich, by nie ukrywali przed służbami medycznymi, że mogli zostać narażeni na kontakt z koronawirusem. Stwarza to bowiem zagrożenie dla personelu.

