Szwedzcy naukowcy z Instytutu Karolińskiego w Sztokholmie odkryli nową klasę drobnych przeciwciał, które mogą pomóc w walce z Covid-19, utrudniając koronawirusom wnikanie do komórek organizmu. Jak pisze w najnowszym numerze czasopismo "Nature Communications", skuteczność tych nanocząsteczek pokazały już badania na zwierzętach i można wiązać z nią pewne nadzieje na stworzenie uniwersalnego leku przeciw wirusowi SARS-CoV-2.

Badania tych nanocząsteczek, które są fragmentami naturalnych przeciwciał występujących w organizmie zwierząt wielbłądowatych, rozpoczęły się w lutym. To wtedy do organizmu alpaki wstrzyknięto białko powierzchniowe koronawirusa, które umożliwia mu wnikanie do komórek. Po 60 dniach, próbki krwi zwierzęcia wykazały silną reakcję układu odpornościowego przeciwko temu białku. Po analizie limfocytów typu B odpowiadających za pamięć immunologiczną zwierzęcia znaleziono nanoprzeciwciało, które było w stanie neutralizować wirusa, przyłączając się do białka, które wiąże go z receptorami ACE2. W ten sposób nanocząsteczka blokuje możliwość wnikania SARS-CoV-2 do komórek. Nazwano ją Ty1 od imienia zwierzęcia, Tyson.

Od lewej: Leo Hanke, Ben Murrell i Gerald McInerney, badacze z Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology Instytutu Karolińskiego. t. /Siwen Long /Materiały prasowe



Mamy nadzieję, że to odkrycie przyczyni się do poprawy skuteczności walki z Covid-19, a prace nad nanocząsteczką doprowadzą do powstania leku przeciwko zakażeniu koronawirusem - mówi prof. Gerald McInerney, wirusolog z Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology Instytutu Karolińskiego. Z pomocą aparatury do kriomikroskopii elektronowej byliśmy w stanie obserwować jak nanoprzeciwciało przyłącza się do białka korony wirusa w miejscu, które podczas infekcji wiąże się z receptorem ACE2. To pozwala zrozumieć mechanizm neutralizacji wirusa - tłumaczy pierwszy autor pracy, dr Leo Hanke.

Przy pracach nad nową metodą terapii nanoprzeciwciała mają przewagę nad zwykłymi przeciwciałami. Są od nich o rząd wielkości mniejsze, łatwiej je zaadaptować dla ludzi, są też tańsze i prostsze w ewentualnej produkcji. Nasze badania pokazują, że Ty1 silnie wiąże się z białkiem powierzchniowym wirusa SARS-CoV-2 i może go skutecznie neutralizować, nie wykazując przy tym żadnej ubocznej, niepożądanej aktywności - dodaje współautor pracy, prof. Ben Murrell. Rozpoczynamy serię przedklinicznych badań na zwierzętach, które mają wykazać neutralizujące własności i potencjał terapeutyczny Ty1 - zapowiada.