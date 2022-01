Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern poinformowała, że ze względu na nowe ograniczenia pandemiczne, przyjęte przez jej rząd, została zmuszona do przełożenia swojego ślubu.

Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern / ROBERT KITCHIN / POOL /

Data ceremonii nie została jeszcze ustalona, ale jak pisze agencja AFP, w Nowej Zelandii oczekiwano, że premier wyjdzie za mąż w najbliższych tygodniach.

Mojego ślubu teraz nie będzie - powiedziała odwołując się do nowych restrykcji, wśród których jest wprowadzenie limitu osób na przyjęciach do 100.



Właśnie dołączyłam do wielu innych Nowozelandczyków, którzy mieli podobne doświadczenia z powodu pandemii i przepraszam każdego, kto ma do czynienia z takim scenariuszem - dodała.



Nowe ograniczenia w Nowej Zelandii obowiązują do niedzieli, a do ich wprowadzenia przyczyniło się wykrycie w jednej rodzinie dziewięciu przypadków zakażenia wariantem Omikron. Rodzina ta podróżowała między kilkoma miastami, w wśród personelu pokładowego samolotu, którym leciała, także wykryto zakażenia koronawirusem. Restrykcje mają obowiązywać co najmniej do końca przyszłego miesiąca.



Długoletnim towarzyszem premier Ardern jest Clarke Gayford.



Takie jest życie - mówiła szefowa rządu. Nie różnię się od tysięcy innych Nowozelandczyków, którzy doświadczyli o wiele bardziej tragicznych sytuacji z powodu pandemii, w tym tej szczególnie bolesnej, gdy nie mogą być z bliskimi, którzy są poważnie chorzy.



W Nowej Zelandii do tej pory stwierdzono 15 104 zakażeń i 52 zgony.