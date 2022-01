Tegoroczny karnawał w Wenecji odbędzie się, ale nie będzie to masowa impreza w zatłoczonych miejscach, lecz seria wydarzeń - zapowiedziały władze Wenecji. Zarząd miasta postanowił nie odwoływać karnawału, choć jego organizacja w formie sprzed pandemii nie jest możliwa.

Karnawał w Wenecji odbędzie się, ale - jak zapowiadają władze - nie będzie masowy / Jin Yu / PAP/EPA

Dwa lata temu wenecki karnawał, na którym bawiły się tysiące ludzi został przerwany, gdy pojawiły się pierwsze przypadki zakażeń koronawirusem na północy Włoch.

Rok temu - trudno to sobie wyobrazić, ale impreza odbyła się - w wersji online. W tym roku powróci w realnym, ale odmienionym kształcie. Karnawał potrwa od 12 lutego do 1 marca.



"Na pewno karnawał w Wenecji odbędzie się, nie będzie masowy i pełen zgromadzeń, ale rozłożony na wiele spektakli i wydarzeń w różnych punktach miasta" - ogłosił burmistrz Luigi Brugnaro. Jak dodał, "unikając mas ludzi być może będziemy mieli karnawał na znacznie lepszym poziomie".



Zapowiedź burmistrza zbiegła się w czasie z potwierdzoną przez ekspertów stabilizacją sytuacji epidemicznej we Włoszech i spadkiem liczby zakażeń po 12 tygodniach stałego wzrostu.



Już ogłoszono, że nie odbędzie się cieszący się największą popularnością Lot Anioła, czyli zjazd młodej wenecjanki na linie z dzwonnicy na placu Świętego Marka. Na ten spektakularny popis przychodziły zawsze tysiące ludzi. Będą natomiast, jak zapowiedziano, skrupulatne kontrole, by zapewnić bezpieczeństwo sanitarne uczestnikom imprez.



To będzie karnawał w wersji "soft" - podkreślają media.