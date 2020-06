33 119 zakażonych, spośród których zmarło 1 412 osób - to aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 298 przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 16 osób - wśród nich 41-letnia kobieta. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że od początku wrześnie dzieci i młodzież wracają do szkoły, a na początku października studenci wracają na uczelnie. Według Uniwersytetu Johna Hopkinsa, na całym świecie od początku pandemii stwierdzono ponad 9,5 miliona zakażeń. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w naszej relacji.

- W Polsce do tej pory mamy 33 119 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 1 412 osób, a wyzdrowiało 18 654. W szpitalach z powodu koronawirusa przebywa 1 974 osób. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 298 przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 16 osób - wśród nich 41-letnia kobieta.

- Od początku wrześnie dzieci i młodzież wracają do szkoły. Na początku października studenci wracają na uczelnie - powiedział premier Mateusz Morawiecki.



- Ogromny dobowy przyrost nowych przypadków zakażeń w Brazylii: w ciągu ostatniej dobry patogen wykryto u 42 tys. osób.



- 994 zakażenia koronawirusem potwierdzono minionej doby na Ukrainie. To najwyższy dobowy bilans infekcji od początku pandemii.

- Zawodnicy i członkowie sztabu kadry narodowej skoczków przeszła testy na koronawirusa. Wyniki pokazały, że nikt oprócz Adama Małysza się nie zaraził.





22:42 Kolumbia

Pierwszy zgon z powodu COVID-19 w Kolumbii miał miejsce pod koniec lutego - ponad tydzień przed tym, gdy władze potwierdziły pierwsze zakażenie koronawirusem.







22:17 Niemcy

Obecnie nie wiadomo, ilu Polaków pracujących w zakładach mięsnych Toennies w niemieckiej miejscowości Rheda-Wiedenbruck w Nadrenii Północnej-Westfalii zakaziło się koronawirusem - pisze na swoim portalu internetowym Deutsche Welle.



Zakłady te są obecnie największym ogniskiem koronawirusa w Niemczech. Zarażenie wirusem SARS-CoV-2 stwierdzono tam u 1553 z około 6500 pracowników, wśród których 900 to Polacy. Pracują tam też Rumuni i Bułgarzy.



Ciągle nie znamy prawdziwej skali kryzysu. Brakuje informacji o obywatelstwie osób zarażonych koronawirusem i poddanych kwarantannie, co utrudnia nam udzielanie niezbędnej pomocy - podkreślił w rozmowie z DW polski konsul generalny w Kolonii Jakub Wawrzyniak.





21:32 Portugalia

Premier Portugalii Antonio Costa zapowiedział w czwartek przywrócenie od 1 lipca restrykcji w 19 gminach usytuowanych w aglomeracji Lizbony. Wyjaśnił, że “krok w tył" w przywracaniu normalności jest konieczny w związku z wciąż wysokim w rejonie stolicy poziomem zakażeń koronawirusem.



W trakcie konferencji prasowej Costa przypomniał, że w aglomeracji Lizbony od ponad miesiąca notowane są najliczniejsze w kraju przypadki infekcji koronawirusem - średnio ponad 200. W czwartek dobowa liczba zakażeń wyniosła tam 240.



Wśród przywróconych obostrzeń będzie m.in. obowiązek zamykania sklepów spożywczych o godz. 20 z wyjątkiem supermarketów, które będą mogły funkcjonować o dwie godziny dłużej, zakaz funkcjonowania placówek gastronomicznych oferujących głównie alkohol, a także ograniczenie działalności placówek handlowych, które nie oferują dóbr podstawowych.



Kary za złamanie tych ograniczeń będą wynosiły od 100 do 500 euro dla obywateli oraz do 5 tys. euro w przypadku firm.





21:00 USA

Ponad milion zmarłych w Stanach Zjednoczonych otrzymało czek w związku z pakietem antykryzysowym wdrożonym w wyniku pandemii koronawirusa - podała jedna z agencji monitorujących prace rządu.











20:48 Francja

Kolejnych 21 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w szpitalach we Francji - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju. W sumie od początku pandemii we Francji na Covid-19 zmarły 29 752 osoby.



Resort zdrowia sprecyzował, że czwartkowy bilans nie obejmuje danych z domów opieki społecznej, które obecnie są aktualizowane raz w tygodniu, w każdy wtorek.

Na oddziałach intensywnej terapii pozostaje 651 osób, o siedem mniej niż w środę.



Cztery regiony - Ile-de-France, Grand Est, Owernia-Rodan-Alpy i Hauts-de-France - odpowiadają za ponad 75 proc. przypadków hospitalizacji chorych na Covid-19 we Francji.





20:34 Wielkopolskie

Po potwierdzeniu zakażenia SARS-CoV-2 u jednej z pracownic zamknięto w czwartek przedszkole nr 14 w Poznaniu. Ok. 20 dzieci i osoby zatrudnione w placówce zostały poddane nadzorowi epidemiologicznemu. Zostaną zbadane na obecność koronawirusa.



Rzecznik prasowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Cyryla Staszewska powiedziała PAP, że przedszkole zamknięto natychmiast po otrzymaniu informacji o zakażeniu jednej z pracownic placówki. Stan kobiety jest dobry.





20:32 Hiszpania

Od środy w Hiszpanii zanotowano trzy nowe zgony z powodu zachorowania na Covid-19. W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło również sześciu pacjentów ze zdiagnozowanym koronawirusem w Portugalii.



Z opublikowanego na Twitterze komunikatu służb medycznych Hiszpanii wynika, że podczas ostatniej doby zanotowano trzy nowe ofiary śmiertelne SARS-CoV-2, a łączna liczba zmarłych po zakażeniu koronawirusem wynosi w tym kraju już 28 330.



Ministerstwo zdrowia poinformowało, że do czwartkowego popołudnia liczba osób zainfekowanych SARS-CoV-2 wzrosła do 247 486. Wobec danych opublikowanych w środę przez ten resort oznacza to wzrost o 400 nowych przypadków i świadczy o wyższej dynamice zakażeń w porównaniu z poprzednimi dniami.





20:15 Niemcy

Udziałowcy największego europejskiego przewoźnika lotniczego Lufthansy zatwierdzili w czwartek przyjęcie państwowej pomocy w wys. 9 mld euro, która ma pozwolić firmie wyjść z kryzysu, wywołanego pandemią koronawirusa.



Wynik głosowania do końca był niepewny z powodu zastrzeżeń głównego akcjonariusza spółki, niemieckiego miliardera Heinza Hermanna Thiele, patrzącego z niechęcią na plan, zgodnie z którym w zamian za udzielenie finansowej pomocy państwo przejmie 20 proc. udziałów w holdingu.







20:09 Włochy

Średnio co trzy godziny na Lampedusę przypływały minionej doby kolejne małe łodzie z migrantami - taką statystykę przedstawiły w czwartek władze włoskiej wyspy będącej symbolem migracji w ostatnich latach. Wśród migrantów notuje się przypadki zakażeń koronawirusem.



Na wyspę przybywają przede wszystkim migranci z Tunezji. W ośrodku na Lampedusie przebywa obecnie około 100 przybyszów.



Zwiększa się liczba testów na obecność koronawirusa, jakim poddawani są we Włoszech migranci. Na stojącym na redzie na Sycylii statku, na którym 209 z nich odbywa kwarantannę, wykryto 28 przypadków zakażeń. Na pokładzie powstanie, jak zapowiedziano, specjalna czerwona strefa, gdzie osoby te będą odseparowane od innych.





20:01 Szwecja

Władze Norwegii oraz Danii ogłosiły w czwartek, że w związku z trudną sytuacją epidemiczną w Szwecji swobodne podróżowanie do tego kraju nie będzie możliwe. Granice pozostaną zamknięte dla Szwedów, za to zostaną otwierane dla obywateli innych krajów.



Jak podała na konferencji prasowej premier Norwegii Erna Solberg, kraj ten od 15 lipca otworzy się na przyjezdnych z krajów UE bez konieczności przebywania w kwarantannie.



Lista państw uznanych za bezpieczne zostanie przedstawiona później, a jej kształt zależeć będzie od rozwoju zakażeń Covid-19 w danym kraju. Wiadomo już, że kryteriów bezpieczeństwa (mniej niż 20 nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich dwóch tygodni) nie spełnia Szwecja, a nawet uznano, że sytuacja epidemiczna w tym kraju uległa pogorszeniu.





19:43 Niemcy

Władze miasta Warendorf zamknęły do odwołania wszystkie szkoły oraz przedszkola w regionie. Decyzja to efekt nawrotu epidemii koronawirusa w tej części Niemiec. Nowe ognisko pandemii wybuchło w zakładach mięsnych w pobliskim Guetersloh. W sumie w masarni zdiagnozowano ponad 1,5 tysiąca chorych na Covid-19.





Zamknięte szkoły w niemieckim mieście. Powrót obostrzeń po nawrocie epidemii koronawirusa RUPTLY / X-news





19:32 Ukraina

Ponad 130 ton medycznego sprzętu ochronnego zakupionego przez polskie koncerny i resort zdrowia przekazał w czwartek na ręce ukraińskiego wiceministra zdrowia Ihora Iwaszczenki ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki. Pomoc przybyła na Ukrainę 12 ciężarówkami Państwowej Straży Pożarnej.



Solidarność to polska szczepionka przeciw koronawirusowi - oświadczył ambasador Cichocki podczas przekazania pomocy stronie ukraińskiej w oddziale Kijowskiej Miejskiej Służby Celnej.



Do szpitali trafi ponad 130 ton masek, rękawiczek jednorazowych, przyłbic, kombinezonów ochronnych czy płynu dezynfekcyjnego zakupionych m.in. przez PKO BP, PKN Orlen, PZU, PGNiG, PFN, a także polski resort zdrowia.





19:30 Rosja

W trzecim już klubie ligi rosyjskiej wykryto przypadki koronawirusa i w środowisku piłkarskim trwa dyskusja na temat procedur, które pozwoliłyby na bezpieczne rozgrywki, tak jak w Europie Zachodniej. Mówi się o tym, że regulacje są niejasne i że są łamane.



Jak poinformowano w czwartek, sześciu piłkarzy i dwóch pracowników FK Orenburg, klubu walczącego utrzymanie w lidze, miało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Dla klubu to poważny problem, bo według obowiązujących w rosyjskiej ekstraklasie wytycznych cała drużyna powinna poddać się 14-dniowej kwarantannie. To oznacza, że Orenburg nie zdoła 27 czerwca zagrać z FK Krasnodar i że mecz powinien zostać przełożony. Jako jedyny możliwy termin w grafiku rozgrywek wymieniany jest 19 lipca, ale Krasnodar ma już jedno spotkanie przełożone właśnie na ten termin.



Kłopoty drużyny z Orenburga poprzedziły dwie inne - jak piszą komentatorzy - "katastrofy koronawirusowe" w rosyjskiej piłce nożnej. Najpierw zakaziło się sześciu graczy FK Rostów, potem - trzech zawodników Dynama Moskwa, w tym Polak Sebastian Szymański. Orenburg już wcześniej wymieniany był wśród poszkodowanych klubów, bowiem pod koniec maja wykryto zakażenie u trenera bramkarzy. Teraz sytuacja drużyny z Przeduralu komplikuje się jeszcze bardziej.





19:22 Zachodniopomorskie

19:11 Hiszpania

Kongres Deputowanych, niższa izba hiszpańskiego parlamentu, zatwierdził w czwartek rządowy dekret o nowej normalności po pandemii koronawirusa. Dokument ten reguluje kwestie związane z korzystaniem z przestrzeni publicznej przez obywateli.

Dekret o nowej normalności przewiduje konieczność przestrzegania przez obywateli i turystów zasad bezpieczeństwa sanitarnego, takich jak m.in. zachowanie dystansu społecznego, reguluje zasady korzystania z placówek handlu, rozrywki i środków transportu, a także nakłada obowiązek noszenia masek ochronnych w miejscach publicznych.







19:09 Zachodniopomorska

U czterech osób spośród przebywających na kwarantannie w ośrodku wypoczynkowym w Rewalu (Zachodniopomorskie) stwierdzono zakażenie koronawirusem - podał w czwartek wojewódzki sanepid. To turyści ze Śląska. Pozostałe osoby będą mogły wrócić do domów.



Od osób przebywających w kwarantannie w Rewalu 24 czerwca br. zostały pobrane wymazy do badań, które wykazały zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u czterech osób. Te osoby zostaną ujęte w statystykach województwa śląskiego - poinformowała w czwartek rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan. Dodała, że pozostałe osoby, u których badanie dało wynik ujemny, wracają do swoich domów.







19:01 Włochy

We Włoszech zmarły na Covid-19 kolejne 34 osoby, wykryto też 296 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju. Dane te wskazują na wzrost liczby zgonów i następnych przypadków infekcji. Bilans zmarłych wynosi 34 678.



Łączna liczba potwierdzonych we Włoszech przypadków zakażeń przekroczyła 239,7 tys. Obecnie zakażonych jest ponad 18 tys. osób, a wyleczonych zostało już 186 tys. mieszkańców Italii.

Na oddziałach intensywnej terapii pozostało 103 najciężej chorych na Covid-19.





18:53 Wielkopolskie

3826 osób zgłosiło chęć wzięcia udziału w wyborach korespondencyjnych w gminie Baranów w powiecie kępińskim. To około 65 procent uprawnionych do głosowania, ale wynik może jeszcze ulec zmianie - powiedziała w czwartek wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek.



Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała, by - w związku z sytuacją epidemiczną - w dwóch gminach: Baranów (woj. wielkopolskie) i Marklowice (woj. śląskie) głosowanie 28 czerwca odbyło się tylko korespondencyjnie.



Do północy mieszkańcy Baranowa mieli czas, aby złożyć wniosek o wydanie pakietów wyborczych.





18:40 Wybory w Polsce

Wyborcy muszą pamiętać o zakrywaniu ust i nosa w lokalach wyborczych i o zachowywaniu odstępu od innych osób. Wchodząc do lokalu, powinni skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk, a jeśli tego nie planują, przyjść w rękawiczkach. Na prośbę komisji należy odsłonić twarz, aby ułatwić identyfikację.









18:28 Polska

Optymistycznie patrzymy na możliwość powrotu od września do tradycyjnej formy nauki w szkołach - powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Powołał się na doświadczenie ze stopniowym przywracaniem zajęć w szkołach, w przedszkolach i na przeprowadzenie egzaminów.



Miałem okazję rozmawiać bezpośrednio i za pośrednictwem łączy elektronicznych zarówno z nauczycielami, jak i z uczniami. Większość z nich tęskni za tradycyjną formułą nauczania. My także chcemy, by od 1 września szkoła ruszyła w tradycyjnej, stacjonarnej formie - powiedział w czwartek minister edukacji. Sądzę - jeszcze raz to powtórzę - że od września będzie możliwy powrót do tradycyjnej szkoły - dodał.





18:27 Indie

Podczas czwartkowych burz w różnych miejscach w stanie Bihar w północno-wschodnich Indiach 83 osoby zostały śmiertelnie rażone przez pioruny, w większości byli pracownicy rolni - poinformowały władze.



Wielu ludzi burza zastała podczas pracy w polu - przekazano w oświadczeniu.



13 osób zmarło w okręgu Gopalganj, 175 km na północ od stolicy stanu Patny; pozostałe ofiary zginęły w różnych innych miejscach rozproszonych w całym stanie.





18:17 Wielka Brytania

Prawie 114 tysiącom osób, zidentyfikowanym jako bliskie kontakty zakażonych koronawirusem, nakazano izolację w czasie pierwszych trzech tygodni funkcjonowania systemu namierzania kontaktów - poinformowało w czwartek brytyjskie ministerstwo zdrowia.



Problemem jednak nadal pozostaje duży odsetek osób, z którymi pracownicy programu NHS Test and Trace nie mogą się skontaktować.



Jak podało ministerstwo, od 28 maja, kiedy ruszył system, do 17 czerwca włącznie, zespół NHS Test and Trace próbował skontaktować się z 20 968 osobami, u których w tym czasie potwierdzono obecność koronawirusa. Udało im się skontaktować z 15 225 osobami - co stanowi 72,6 proc. - które poproszono o wskazanie z kim w ostatnim czasie miało bliskie kontakty, czyli spędziło co najmniej 15 minut w odległości mniejszej niż dwa metry.



W ten sposób uzyskano informacje o 128 566 osobach narażonych na zakażenie, z czego udało się skontaktować ze 113 925 osobami (88,6 proc.), którym nakazano 14-dniową izolację.







18:00 UE

Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciła wydawanie zezwoleń w Unii Europejskiej na "warunkowe wprowadzenie do obrotu" remdesiviru w leczeniu pacjentów chorych na Covid-19. Lek ten od początku maja jest stosowany w USA w przypadku pacjentów będących w stanie krytycznym.









17:58 Francja

Identyfikacja "uśpionych ognisk" epidemii, masowe testy oraz więcej pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia to główne elementy francuskiej strategii na ewentualną drugą falę epidemii Covid-19, którą przedstawił minister zdrowia Olivier Veran.



Szef resortu zdrowia uważa, że należy przygotować kraj na wszystkie ewentualności epidemiczne.



W wywiadzie dla dziennika "Le Monde" Veran oświadczył w czwartek, że zamierza upowszechnić badania przesiewowe w celu powstrzymywania rozprzestrzeniania się Covid-19. W tym tygodniu przeprowadzono około 250 tys. testów, z czego około 99 proc. jest negatywnych - poinformował. Przeprowadzane są również "ukierunkowane operacje przesiewowe", w szczególności w rzeźniach, które okazały się miejscami sprzyjającymi przenoszeniu koronawirusa - dodał minister.



Veran ogłosił także "kampanię na bardzo dużą skalę" skierowaną do wszystkich mieszkańców terytoriów zagrożonych koronawirusem, w tym regionu paryskiego.





17:53 Irak

Dobowy przyrost zgonów z powodu zakażenia koronawirusem w Iraku po raz pierwszy przekroczył 100. Ministerstwo zdrowia tego kraju poinformowało w czwartek o 107 śmiertelnych przypadkach Covid-19. Stwierdzono też 2437 nowych infekcji, co także jest rekordową liczbą.



W sumie w Iraku do tej pory stwierdzono 39 139 zakażeń, zmarło 1437 osób, a 18 051 osób wyzdrowiało.



Jak pisze AFP przez długi czas koronawirus rozprzestrzeniał się w Iraku bardzo powoli. Jednak obecnie, gdy wiele państw decyduje się na znoszenie ograniczeń gospodarczych i społecznych, pandemia w tym wyniszczonym wojną kraju rozwija się w zastraszającym tempie.



Zdaniem AFP miejscowa służba zdrowia nie jest już w stanie poradzić sobie ze wszystkimi przypadkami zachorowań. Brakuje lekarzy, łóżek szpitalnych, lekarstw i respiratorów. Duża zachorowalność panuje wśród personelu medycznego.





17:47 Włochy

Włoskie MSW wysyła wojsko do miasta Mondragone w Kampanii na południu, gdzie wykryto ognisko szerzenia się koronawirusa z 49 osobami obecnie zakażonymi. Żołnierze mają pilnować porządku w rejonie, gdzie doszło już do niepokojów wokół tej czerwonej strefy.



Lokalne władze otoczyły kordonem bezpieczeństwa obszar, gdzie w opuszczonych budynkach mieszkają głównie imigranci z Bułgarii. Protestując przeciwko tym restrykcjom niektórzy z nich złamali w czwartek zakaz opuszczania strefy. Wkrótce zawróciła ich miejscowa policja.



Rozmawiałem z minister spraw wewnętrznych Lucianą Lamorgese na temat czerwonej strefy w Mondragone. Poprosiłem o natychmiastowe rozmieszczenie stu funkcjonariuszy sił porządkowych, by zapewnić rygorystyczną kontrolę nad tym terenem. Minister zapowiedziała przybycie kontyngentu wojska - oświadczył szef władz regionu Kampania Vincenzo De Luca.





17:36 Katar

Ponad 1000 pracowników zatrudnionych przy budowie obiektów na Mistrzostwa Świata w 2022 roku w Katarze uzyskało pozytywny wynik testu na koronawirusa, a jeden z inżynierów przez COVID-19. Przygotowania do turnieju trwały nieustannie pomimo globalnej pandemii - podaje "The Guardian".

51-letni inżynier, który zmarł 11 czerwca, jest pierwszą zgłoszoną śmiercią koronawirusa wśród osób pracujących przy MŚ 2022. Mężczyzna nie miał żadnych problemów zdrowotnych - podaje oświadczeniu organizatorzy mundialu.





17:17 Polska

53,3 mld zł subwencji z Tarczy Finansowej PFR trafiło na konta firm - poinformował w czwartek Polski Fundusz Rozwoju.



Jak wynika z danych opublikowanych na stronie Funduszu, z Tarczy Finansowej PFR skorzystało 290 936 firm zatrudniających 2,75 mln pracowników. W sumie za pośrednictwem banków PFR wypłacił 53,3 mld zł. Do mikroprzedsiębiorców trafiło 15,9 mld zł, a do małych i średnich przedsiębiorstw - 37,5 mld zł.







17:03 Wielka Brytania

W ciągu ostatniej doby na Covid-19 w Wielkiej Brytanii zmarło 149 osób i wykryto 1118 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało w czwartek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.



Liczba nowych zgonów jest nieco niższa od bilansu podanego w środę, gdy informowano o 154 zmarłych. Od początku epidemii z powodu Covid-19 zmarło w Wielkiej Brytanii już 43 230 osób, co jest trzecim najwyższym bilansem na świecie - po Stanach Zjednoczonych i Brazylii.



1118 nowych zakażeń koronawirusem to znaczący wzrost w porównaniu z danymi ze środy - 653. Poniedziałek, wtorek i środa były pierwszymi dniami od 23 marca, gdy liczba nowych zakażeń spadła poniżej 1000. Łączna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wynosi obecnie w Wielkiej Brytanii 307 980, co jest piątym najwyższym wynikiem na świecie - po Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Rosji i Indiach.





16:58 Brazylia

W Brazylii walka z koronawirusem stopniowo przenosi się z wielkich aglomeracji do małych wiosek. Zobaczcie zdjęcia z pierwszej linii frontu.











16:44 WHO

16:20 UE

Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciła w czwartek wydawanie zezwoleń w Unii Europejskiej na "warunkowe wprowadzenie do obrotu" remdesiviru w leczeniu pacjentów chorych na Covid-19. Lek ten od początku maja jest stosowany w USA w przypadku pacjentów będących w stanie krytycznym.



Remdesivir jest pierwszym lekiem na Covid-19, którego wprowadzenie do obrotu w UE jest przez nas rekomendowane - oświadczyły władze EMA, mającej swoją siedzibę w Amsterdamie. Wyjaśniono, że zalecenie to musi teraz być zatwierdzone przez Komisję Europejską, która decyzję w tej sprawie ma podjąć w przyszłym tygodniu.







16:09 Brazylia

Bilans epidemii koronawirusa w Brazylii powiększył się w ciągu ostatniej doby o 1185 ofiar śmiertelnych i 42 725 nowych infekcji; łącznie zakaziło się już prawie 1,2 mln osób, spośród których 53 830 zmarło - poinformowało ministerstwo zdrowia w środę wieczorem czasu lokalnego.



Brazylia jest obecnie drugim najciężej dotkniętym przez pandemię krajem świata. Więcej ofiar i przypadków infekcji odnotowano jedynie w USA.

Agencje zwracają uwagę, że oficjalna liczba infekcji w tym kraju może być poważnie niedoszacowana. Ekspert ds. chorób zakaźnych Roberto Medronho powiedział agencji EFE, że prawdziwa liczba zakażonych może wynosić nawet ok. 10 mln.



Epidemia Covid-19 dotarła już do prawie wszystkich regionów zamieszkanego przez ponad 210 mln ludzi państwa. Jak zauważa EFE, choroba przenosi się teraz z gęsto zaludnionych metropolii na prowincję. W najludniejszym brazylijskim stanie Sao Paulo, po raz pierwszy od wybuchu epidemii, więcej infekcji jest obecnie diagnozowanych na prowincji niż w stolicy regionu, będącej równocześnie największym miastem Ameryki Południowej.



Według AFP sytuacja pogarsza się na południu kraju, gdzie zaczyna się zima, ale ulega poprawie na północy, m.in. w stanie Amazonas. W tym tygodniu w stolicy tego stanu Manaus zamknięto szpital polowy, podczas gdy jeszcze w maju zmarłych grzebano tam w masowych grobach, a ciała ofiar epidemii trzeba było przechowywać w samochodach-chłodniach.





16:04 Koronawirus wśród władz województwa podkarpackiego

Członek zarządu województwa podkarpackiego została zakażona koronawirusem. Do zakażenia miało dojść podczas pracy komisji konkursowej, w składzie której była. Jeden z uczestników procedury konkursowej był zakażony koronawirusem.



Jak poinformował w czwartek rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Tomasz Leyko, osoby uczestniczące w konkursie zostały objęte kwarantanną i są poddawane testom na obecność koronawirusa.



Urząd Marszałkowski wdrożył wszelkie procedury, jakie są przewidziane w takiej sytuacji zgodnie z instrukcjami Sanepidu. Niestety u jednej z osób wynik testu dał wynik pozytywny - napisał w oświadczeniu rzecznik.





15:48 Koronawirus w katowickim magistracie

Jeden z pracowników Urzędu Miasta Katowice jest zakażony koronawirusem. Przedstawiciele magistratu zapewniają, że osoba, u której wykryto SARS-CoV-2 nie miała kontaktu z mieszkańcami i urząd pracuje tak, jak dotychczas, z zachowaniem reżimu sanitarnego.



15:36 Wytyczne resortu zdrowia dot. pandemii

Wyborcy muszą pamiętać o zakrywaniu ust i nosa w lokalach wyborczych i o zachowywaniu odstępu od innych osób. Wchodząc do lokalu, powinni skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk, a jeśli tego nie planują, przyjść w rękawiczkach. Na prośbę komisji należy odsłonić twarz, aby ułatwić identyfikację.



To niektóre z wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które opracowano na nadchodzące wybory prezydenckie.

15:31 Niepokojący wzrost zakażeń w Europie

Ponowny wzrost zakażeń koronawirusem w Europie jest bardzo niepokojący, grozi znów przeciążeniem szpitali - powiedział w czwartek dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. Europy Hans Kluge podczas wideokonferencji prasowej w Hadze.



15:21 Koronawirus w Bułgarii

W ciągu ostatniej doby zdiagnozowano 128 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Jedna osoba zmarła - poinformowało w czwartek bułgarskie ministerstwo zdrowia. Łącznie liczba zakażonych sięgnęła 4 242.



Pojawiły się opinie, że epidemia, która początkowo w Bułgarii rozprzestrzeniała się wolno, przybiera na sile i niedługo liczba zakażonych przekroczy 10 tys.



Do tej pory na Covid-19 zmarło 209 osób.



15:15 Nowe ognisko koronawirusa w woj. opolskim

W Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu stwierdzono 18 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w czwartek biuro prasowe wojewody opolskiego.



Nowe ognisko COVID-19 powstało w domu pomocy społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, które sprawuje opiekę nad niepełnosprawnymi kobietami.

15:01 Belgowie zbiednieli przez pandemię

Co piąty Belg powyżej 18. roku życia twierdzi, że jego sytuacja finansowa pogorszyła się od wybuchu pandemii - wynika z badania instytutu naukowego Sciensano. Choć gospodarka Belgii została przywrócona do funkcjonowania, nie można mówić o normalności.



14:54 Koronawirus w Hiszpanii

Władze hiszpańskiego Caritasu ogłosiły w czwartek, że w związku z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa liczba osób zgłaszających się do tej instytucji z prośbą o pomoc materialną zwiększyła się o prawie 80 proc.



14:04 Przedłużony zasiłek opiekuńczy

O kolejne 14 dni, czyli do 12 lipca wydłużamy dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8. roku życia - poinformowała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Zasiłek przysługuje matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi.



12:22 Toruń

Pięć osób z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu jest zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Rzecznik prasowy wojewody Adrian Mól poinformował o kolejnych trzech przypadkach zakażenia w tym miejscu.



Na pozostałe wyniki czekamy - poinformował PAP Mól.



Od początku epidemii w regionie potwierdzono laboratoryjnie 661 przypadków zakażenia. 537 osób wyzdrowiało, a 49 zmarło.





12:17 Apel do pasażerów promu z Nynashamn do Gdańska

Pomorski Sanepid zaapelował do osób podróżujących promem, który 14 czerwca przypłynął z Nynashamn w Szwecji do Gdańska, aby zgłosiły się do lokalnych służb, jeśli poczują się źle. Już na lądzie bowiem u jednego z pasażerów potwierdzono zakażenie koronawirusem. Mężczyzna jest teraz leczony w szpitalu w Gdańsku.



Pozostałe osoby, mające kontakt z tą osobą zakażoną, były objęte, zakończonym już, nadzorem epidemiologicznym. To były trzy osoby przebywające w kabinie z tym mężczyzną. Jedna z nich odbyła kwarantannę w ośrodku w Mikoszewie (gmina Stegna, Pomorskie) i jest już u siebie w domu w Szwecji. Po siódmym dniu wynik badania u tej osoby był ujemny. Kolejna osoba była pod opieką inspektora sanitarnego w Iławie (Warmińsko-Mazurskie) i też już ma wynik ujemny - mówi rzeczniczka Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Anna Obuchowska.

Trzecia osoba, która podróżowała w kabinie promu z zakażonym koronawirusem pasażerem to obcokrajowiec, który bezpośrednio po dotarciu do Gdańska udał się w podróż do Bułgarii.



11:33 Łódź

Po prawie dwóch tygodniach VI Komisariat Policji KMP w Łodzi przy ulicy Wysokiej 45 został ponownie otwarty dla mieszkańców. Jednostka była czasowo zamknięta w związku z wykryciem przypadków zakażeń koronawirusem wśród policjantów.



Po przeprowadzeniu dezynfekcji budynku, wykonaniu testów przesiewowych na obecność koronawirusa oraz odbyciu obowiązkowej kwarantanny przez pracowników jednostka wraca do funkcjonowania ograniczonym zakresie - mówi rzeczniczka łódzkiej policji Joanna Kącka



Z tego powodu zaleca się ograniczenie liczby bezpośrednich wizyt w komisariacie do załatwiania spraw niezbędnych.

11:20 Testy

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd 1 mln 424 tys. 843 próbki pobrane od 1 mln 278 tys. 454 osób - podało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby wykonano 25,1 tys. testów.



11:19 Afryka

W ciągu doby w Afryce przybyło blisko 10 tys. zakażeń koronawirusem, w tym 5688 przypadków w Republice Południowej Afryki - poinformowały afrykańskie centra kontroli chorób (CDC). Podkreśliło, że rozwój pandemii na kontynencie "bardzo szybko przyspiesza".



W Afryce, która liczy 1,3 mld mieszkańców, wykonano tylko 4 mln testów i prawdopodobnie rzeczywiste liczby dotyczące zakażeń i ofiar śmiertelnych wirusa są znacznie wyższe - podało CDC.



Liczba nowych infekcji w RPA to jak dotąd dobowy rekord; epicentrum pandemii staje się prowincja Gauteng, w której leży Johannesburg, gdzie zdiagnozowano jedną czwartą wszystkich nowych infekcji.



W RPA na Covid-19 zmarło ponad 2,2 tys. osób; w całym kraju stwierdzono dotąd prawie 111,7 tys. przypadków koronawiurusa, czyli ponad jedną trzecią infekcji zdiagnozowanych na kontynencie. W całej Afryce oficjalnie stwierdzono ponad 326 tys. przypadków.

11:01 Kielce

Prezydent Kielc Bogdan Wenta i przewodniczący rady miasta Kamil Suchański nie są zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Obaj nie muszą już przebywać na kwarantannie.

Samorządowcy, wraz z kilkudziesięcioma pracownikami urzędu: dyrektorami i pracownikami niektórych wydziałów oraz częścią miejskich radnych, zostali skierowani na przymusową izolację po tym, gdy okazało się, że sekretarz miasta Szczepan Skorupski jest zakażony SARS-COV-2.

Wynik testu, który wykonałem po 7 dniach od kontaktu z osobą zarażoną, na obecność koronawirusa - ujemny. Dziękuję wszystkim Wam za całą masę pięknych życzeń i pozytywnej energii - jesteście wspaniali - napisał w mediach społecznościowych Suchański.

Dziś późnym wieczorem otrzymałem tę dobrą wiadomość wraz z informacją, że SANEPID zdejmuje z nas obowiązek kwarantanny. Wszystkim mieszkańcom Kielc oraz osobom z innych rejonów Polski dziękujemy za wiele ciepłych słów. Jednocześnie bardzo proszę - uważajcie na siebie, przestrzegajcie zaleceń sanitarnych, dbajcie o swoje zdrowie i bezpieczeństwo - przekazał Wenta.

10:34 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia informuje o 298 nowych przypadkach koronawirusa. Dotyczą one województw: śląskiego (125), łódzkiego (39), mazowieckiego (29), opolskiego (23), podlaskiego (14), podkarpackiego (12), małopolskiego (11), wielkopolskiego (9), kujawsko-pomorskiego (8), świętokrzyskiego (8), dolnośląskiego (6), lubelskiego (5), warmińsko-mazurskiego (4), pomorskiego (3), lubuskiego (1) i zachodniopomorskiego (1).



Resort poinformował o śmierci kolejnych 16 osób zakażonych koronawirusem: 61-letnia kobieta z Wrocławia, 4 pacjentów ze Zgierza: 41-letnia kobieta, 67-letni mężczyzna, 72-letni mężczyzna i 85-letni mężczyzna, 3 pacjentów z Łodzi: 82-letnia kobieta, 83-letnia kobieta, 75-letni mężczyzna, 95-letnia kobieta z Poznania, 79-letnia kobieta z Cieszyna, 58-letni mężczyzna i 62-letni mężczyzna z Raciborza, 76-letnia kobieta z Sosnowca, 73-letnia kobieta z Dąbrowy Górniczej, 89-letnia kobieta z Katowic i 79-letnia kobieta Gliwice. Większość osób chorowała też na inne schorzenia.



Łączna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 33 119. Zmarło 1 412 zarażonych.

10:33 Rosja

W Rosji rozpoczęło się przedterminowe głosowanie nad poprawkami do konstytucji / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

W Rosji wykryto w ciągu minionej doby 7113 zakażeń koronawirusem - podał sztab rządowy. To kolejny dzień, gdy dobowy przyrost przekracza 7 tysięcy. Zmarło 92 pacjentów. Ogółem liczba zakażeń w Rosji wynosi teraz 613 994, liczba zgonów - 8605.



Według statystyk sztabu przypadki śmiertelne stanowią 1,4 proc. wszystkich zakażeń. W mediach zachodnich kwestionowano oficjalne dane o śmiertelności w Rosji wywołanej koronawirusem.



Nadal największa liczba zakażeń wykrywana jest w Moskwie, gdzie w ciągu minionej doby zachorowało 885 osób. Jednocześnie w ostatnich dniach spada liczba infekcji w stolicy.



W Rosji rozpoczęło się przedterminowe głosowanie nad poprawkami do konstytucji. Działają komisje wyborcze, można też oddać głos w domu, a w Moskwie i obwodzie niżnienowogrodzkim - przez internet.



Wyborcy głosujący w lokalach i w domu mają otrzymać maseczki ochronne, rękawiczki i jednorazowe długopisy. Komisje wyborcze zostały wyposażone w termometry. Podwyższona temperatura nie będzie przeszkodą w głosowaniu - taki wyborca zostanie poproszony o oddanie głosu w oddzielnym pomieszczeniu.

10:19 Dane Ministerstwa Zdrowia

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywają 1974 osoby, pod respiratorem - 74. Wyzdrowiało 18 tys. 654 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Resort podał, że nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 17 tys. 139 osób, a kwarantanną - 92 tys. 409.

10:06 Węgry

Chory na Covid-19 39-letni mężczyzna, cierpiący też na choroby przewlekłe, zmarł na Węgrzech. Ostatniej doby stwierdzono też 9 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.



Do tej pory na Węgrzech zmarło 577 osób chorych na Covid-19 i wykryto łącznie 4123 zakażenia koronawirusem. 2640 osób już wyzdrowiało.

09:53 Ukraina

994 zakażenia koronawirusem potwierdzono minionej doby na Ukrainie - przekazał resort ochrony zdrowia tego kraju. To najwyższy dobowy bilans infekcji od początku pandemii. Poprzedniego dnia zmarło 16 chorych na Covid-19, a 349 pacjentów wyzdrowiało.



Ogólnie od początku epidemii na Ukrainie zachorowało 40 008 osób, 1067 zmarło, a 17 758 wyzdrowiało.



Kolejny dzień z rzędu najwięcej zakażeń wykryto w obwodzie lwowskim (204). Region ten znalazł się tym samym na pierwszym miejscu pod względem ogólnej liczby potwierdzonych przypadków od początku pandemii. Wykryto tam 4627 zachorowań, w Kijowie potwierdzono 4613 infekcji, a w obwodzie czerniowieckim - 4531.

09:50 Górnicy

Osiem nowych zakażeń odnotowano w ciągu ostatniej doby w śląskich kopalniach węgla kamiennego. We wszystkich górniczych spółkach przybyło znów ozdrowieńców - od środy łącznie 179 osób.



Od początku epidemii potwierdzono zakażenie koronawirusem u 6313 górników z kilkunastu kopalń.



W JSW, gdzie w trakcie epidemii wykryto najwięcej w polskim górnictwie węgla kamiennego zakażeń, w czwartek rano łączna liczba takich przypadków wynosiła 3861 (od środy wzrost o 7).



W największej węglowej spółce - Polskiej Grupie Górniczej - od środy przybył jeden nowy przypadek zakażenia i łącznie jest ich 1862.

09:03 Premier: Koniec z edukacją zdalną

Od początku wrześnie dzieci i młodzież wracają do szkoły. Na początku października studenci wracają na uczelnie - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że to jest pewna decyzja.

09:00 Kontrole w komunikacji miejskiej. Powodem brak maseczek

Po kilku miesiącach pandemii Polacy przestali nosić maseczki w przestrzeni publicznej. Widać to szczególnie w komunikacji miejskiej. Z tego powodu w Krakowie i Wrocławiu ruszył kontrole policji.

08:50 Edukacja zdalna

Według ponad połowy nauczycieli materiał omawiany podczas zdalnej edukacji należałoby powtórzyć - wynika z badania Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Fundacji Dbam o Mój Zasięg i Fundacji Orange. Nauczyciele, uczniowie i rodzice mówią też o pogorszeniu relacji i samopoczucia w porównaniu do czasu sprzed epidemii.

07:57 Testy

Z miliona koreańskich testów na koronawirusa, które Ministerstwo Zdrowia kupiło za 125 mln zł, dotarło do Polski jedynie 150 tysięcy. Nikt ich nie używa, a ich skuteczność jest wątpliwa - twierdzi w czwartkowym wydaniu "Gazeta Wyborcza".

07:05 Niemcy

W ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech zdiagnozowano 630 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 13 zakażonych osób zmarło - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Oznacza to, że w sumie od początku epidemii Covid-19 w RFN zakażenie koronawirusem potwierdzono u 192 079 osób. Łącznie zmarło 8927 zainfekowanych osób.



Dzień wcześniej berliński Instytut informował o 19 nowych zgonach i 587 zakażeniach, a we wtorek o 10 zgonach i 503 infekcjach.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

06:49 Meksyk

W ciągu ostatniej doby w Meksyku zarejestrowano 5437 nowych zakażeń SARS-CoV-2 oraz 947 zgonów wywołanych Covid-19 - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. W sumie od początku epidemii zmarły tam 24 324 osoby.



Wszystkich zakażonych jest już w Meksyku 196 847. Od kilku dni średni dobowy przyrost nowych zakażonych przewyższa 5 tys.



Jeśli chodzi o liczbę zakażonych oraz ofiar śmiertelnych to najbardziej tragiczny był 3 czerwca, gdy zmarły łącznie 1092 osoby. Środa była drugim pod względem tak wysokiej ilości zgonów dniem w historii epidemii.



Meksyk jest drugim po Brazylii krajem w Ameryce Łacińskiej pod względem śmiertelności i ilości zakażeń. Na całym świecie więcej ofiar śmiertelnych koronawirus zebrał w USA, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji i Hiszpanii.

06:30 Szczepionka

Prezydent USA Donald Trump powiedział podczas środowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, że Polska uzyska szybki dostęp do szczepionki na koronawirusa. Pracujemy nad nią bardzo mocno; być może czeka nas wkrótce piękna niespodzianka - mówił. Z kolei prezydent Andrzej Duda przekazał, że Polscy naukowcy będą współpracować z amerykańskimi nad wynalezieniem szczepionki i leku na koronawirusa.