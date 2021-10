Trzeci dzień z rzędu w Rosji stwierdzono rekordowy dzienny przyrost zgonów na Covid-19. W sobotę tamtejsze ministerstwo zdrowia poinformowało o 1075 kolejnych przypadkach śmiertelnych w ciągu ostatniej doby.

W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 37 678 zakażeń.



Rosja od czerwca zmaga się z nową falą pandemii, spowodowaną pojawieniem się bardziej agresywnych wariantów koronawirusa, nieprzestrzeganiem obostrzeń epidemicznych i dużymi trudnościami w kampanii szczepień.



Liczba zgonów w Rosji osiągnęła obecnie 229 528, co sprawa, że kraj ten ma najwyższą śmiertelność w Europie. Dane rządowe mogą być jednak w dużej mierze niedoszacowane, bowiem agencja statystyczna Rosstat pod koniec sierpnia poinformowała o ponad 400 000 zgonów.

Tylko 1/3 Rosjan jest zaszczepiona

Zaledwie jedna trzecia Rosjan została zaszczepiona od czasu pojawienia się w grudniu 2020 roku pierwszej ogólnokrajowej szczepionki Sputnik V. Jak pisze agencja AFP, jest to porażka rządu, którą można tłumaczyć w szczególności tradycyjną nieufnością społeczeństwa do władz.



W tym tygodniu prezydent Rosji Władimir Putin zarządził w całym kraju tydzień wolnego od pracy w dniach od 30 października do 7 listopada, co ma spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa.