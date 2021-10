​Bank centralny Rosji ponownie podniósł główną stopę procentową. Podwyżka jest jednak spora - o 0,75 pkt proc., czyli do 7,5 proc. To więcej, niż oczekiwali analitycy. Włodarze banku tłumaczą swoją decyzję znacznym przyspieszeniem inflacji - ta wyniosła w Rosji 7,8 proc. Szefowa banku nie wykluczyła, że w grudniu dojdzie do podwyżki nawet o 1 pkt proc.

REKLAMA