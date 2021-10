Chińczycy, Rosjanie i Amerykanie zapisują się do nowego etapu wyścigu zbrojeń. W ostatnich dniach wszystkie mocarstwa przeprowadziły testy rakiet, które osiągają kilkukrotną prędkość dźwięku, a przy tym lecą po nieregularnej trajektorii. Dzięki temu oszukują istniejące systemy obrony przeciwrakietowej. Pekin, Moskwa i Waszyngton przekonują, że muszą rozwijać tę nową broń, która skutecznie ma dostarczyć do celu ładunki atomowe, bo rywale już to robią.

