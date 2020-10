W niedzielę resort zdrowia poinformował o 4 178 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło 32 chorych. Łącznie od początku epidemii w naszym kraju zaraziło się 125 816 osób, a 3004 zmarło. Od soboty, z powodu gwałtownego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem, cała Polska znajduje się w strefie żółtej. Oznacza to m.in., że w przestrzeni publicznej wszyscy musimy nosić maseczki: w sklepach, autobusach, ale także na ulicach. Również od soboty w strefie czerwonej - z jeszcze ostrzejszymi restrykcjami - znajdują się 32 powiaty i sześć miast: Grudziądz, Sopot, Piotrków Trybunalski, Suwałki, Kielce i Koszalin. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w naszej relacji na żywo.

- W niedzielę zarejestrowano także 1 326 ozdrowieńców. Od początku epidemii wyzdrowiało już 80 302 osób.

- Z powodu koronawirusa w szpitalach w niedzielę przebywało 4924 osób, u których potwierdzono zakażenie. W ciągu doby liczba ta wzrosła o 199 osób. 383 osoby są pod respiratorami, co oznacza przyrost o 37.

05:20 Prezydent Polinezji Francuskiej zakażony koronawirusem

Dwa dni po spotkaniu w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem prezydent Polinezji Francuskiej Edouard Fritch uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - poinformowała w poniedziałek jego służba prasowa.



"Prezydent Edouard Fritch uzyskał pozytywny wynik testu po powrocie z Paryża. Osoby, które mu towarzyszyły, także przeszły badanie, ale nikt nie jest zakażony koronawirusem" - napisano w komunikacie biura prasowego przywódcy Polinezji Francuskiej.



68-letni Fritch spotkał się z Macronem w czwartek, a dzień później wrócił do Papeete. W Paryżu spotkał się także z premierem Francji Jeanem Castexem, ministrem spraw zagranicznych Sebastienem Lecornu, a także z ministrem spraw wewnętrznych Geraldem Darmaninem.



Jak sprecyzowano w komunikacie, po powrocie do domu miał gorączkę i uskarżał się na bóle stawów, w związku z tym w sobotę wieczorem został poddany testowi. Od chwili uzyskaniu pozytywnego wyniku znajduje się w izolacji, a według lekarzy jego stan zdrowia "nie jest niepokojący".



Fritch poprzedni test na obecność koronawirusa przeszedł trzy dni przed wylotem do Paryża. Wówczas wynik był negatywny. Wcześniej jednak u kilku ministrów na Tahiti wykryto zakażenie wirusem Sars-CoV-2.

05:08 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 12 345 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia. Stwierdzono także 290 nowych przypadków śmiertelnych.



To znaczny spadek liczby dobowego przyrostu zakażań. W ostatnich trzech dniach w Brazylii zgłaszano ok. 27 tys. nowych infekcji, wcześniej było ich ponad 40 tys. dziennie.



Według oficjalnych danych od początku pandemii w Brazylii potwierdzono 5 094 982 przypadki zakażenia koronawirusem. Z powodu Covid-19 zmarło w tym kraju 150 488 osób.



Szczególnie dramatyczna sytuacja panuje w trudno dostępnych rejonach rozległego kraju, takich jak Amazonia, w których pomoc medyczna jest często niedostępna.

05:02 Włochy - zakaz prywatnych uroczystości

We Włoszech w związku z pandemią zostanie wprowadzony zakaz prywatnych uroczystości, także w domach - zapowiedział minister zdrowia Roberto Speranza.

Speranza mówił w popularnym programie w stacji RAI 3, że wirus szerzy się na przykład podczas przyjęć urodzinowych wyprawianych dzieciom i nastolatkom. Zastrzegł zarazem, że zakaz dotyczyć będzie wszelkich takich uroczystości, nie tylko dla najmłodszych i młodzieży.



Zapytany o to, jak można zakaz ten egzekwować w prywatnych domach, wyjaśnił, że siły porządkowe wzmocnią kontrole.



Roberto Speranza zwrócił uwagę na to, że do 75 proc. zakażeń dochodzi w rodzinach. Podczas spotkań rodzinnych, mówił, "obniża się czujność i zdejmuje się maseczkę".

05:00 Ameryka Łacińska i Karaiby: Ponad 10 mln przypadków koronawirusa

W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach - w regionie świata, którego ludność wynosi ponad 629 mln - liczba przypadków koronawirusa wykrytych do soboty włącznie, to 10 001 883. Zmarło blisko 369 tys. chorych.



Krajem najmocniej zaatakowanym przez Covid-19 jest licząca 206 mln ludności Brazylia. Liczba zgonów w Brazylii według sobotniego raportu Światowej Organizacji Zdrowia to prawie 150 tys. osób. Wykryto tam dotąd ponad 5,05 mln przypadków koronawirusa.



Drugim krajem regionu pod względem liczby śmiertelnych ofiar pandemii stała się Kolumbia, gdzie zmarło 27 495 osób spośród 894,3 tys. zakażonych. Argentyna znalazła się na trzecim miejscu wśród krajów regionu najmocniej zaatakowanych przez pandemię: 871,4 wykrytych przypadków i 23 225 zgonów. W Peru było dotąd 843,3 tys. przypadków zakażenia, a z powodu Covid-19 zmarło 33 158 osób.



Ten ostatni kraj zarejestrował największą na świecie liczbę zgonów w stosunku do liczby ludności: 101 na każde 100 tys. mieszkańców.



Bank Światowy ostrzegł, że Ameryka Łacińska i Karaiby "najdotkliwiej ze wszystkich regionów świata odczują skutki ekonomiczne pandemii: nastąpi tam spadek PKB o przeciętnie 7,9 proc. w 2020 roku, a możliwa do przewidzenia poprawa w roku następnym to wzrost PKB o 4 proc.