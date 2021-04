Pandemia Covid-19 w ubiegłym roku skróciła średnią długość życia w Hiszpanii o ponad półtora roku - wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut im. Karola III w Madrycie, które opisuje publiczna rozgłośnia RNE.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Studium opublikowane przez stołeczny ośrodek badań zdrowia publicznego pokazuje, że w 2020 r. zanotowano o ponad 68 tys. zgonów więcej niż rok wcześniej.

Instytut przypomniał, że pomiędzy lutym ub.r., kiedy pojawiły się pierwsze przypadki Covid-19, a grudniem 2020 r. w całym kraju służby medyczne potwierdziły ponad 51 tys. zgonów spowodowanych zakażeniem koronawirusem.



O ile w 2019 r. średnia długość życia wynosiła 84 lata, o tyle już rok później zmniejszyła się do 82,4 roku - wskazał ośrodek badawczy.



Władze Instytutu Karola III odnotowały, że w naznaczonym pandemią 2020 r. Hiszpania była krajem UE o największym spadku średniej długości życia.



Rozgłośnia RNE, powołując się na statystyki Eurostatu, przypomniała, że do znaczącego spadku tego wskaźnika doszło również w Bułgarii - o 1,5 roku, a także na Litwie, w Polsce i Rumunii, gdzie wyniósł 1,4 roku.



Według szacunków służb medycznych Hiszpanii do soboty zmarło w tym kraju wskutek zakażenia koronawirusem 77,6 tys. osób, a zakaziło się 3,46 mln.