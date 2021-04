W piątek na całym świecie odnotowano ponad 893 tys. nowych zakażeń koronawirusem - wynika z zestawienia przedstawionego przez agencję AFP. To najwyższa dobowa liczba przypadków od początku pandemii, będąca w dużej mierze efektem potężnej fali infekcji w Indiach.

Neapol / CIRO FUSCO / PAP/EPA

Według AFP poprzednio najwyższy dobowy bilans nowych zakażeń, wynoszący 819 tys., odnotowano 8 stycznia.

Obecnie najgorsza sytuacja epidemiczna panuje w Indiach, gdzie w sobotę po raz czwarty z rzędu pobity został światowy rekord liczby nowych infekcji w ciągu jednego dnia - 346 786. Oficjalnie w ciągu ostatniej doby zmarło tam 2624 osób - również najwięcej do tej pory - jednak eksperci podejrzewają, że liczby te są zaniżone. W wielu miastach szpitale są przepełnione i brakuje tlenu do podawania pacjentom, a krematoria nie nadążają ze spalaniem zwłok.



W ciągu ostatniego tygodnia na całym świecie stwierdzono ponad 5,5 mln nowych zakażeń koronawirusem, z czego prawie 2 mln w Indiach. Wysokie liczby notowane są także w USA (490 tys.), Brazylii (459 tys.) i Turcji (404 tys.).



Jeśli obecne tempo rozwoju pandemii utrzyma się, już w przyszłym tygodniu przekroczona zostanie liczba 150 mln oficjalnie potwierdzonych zakażeń koronawirusem na świecie. Do soboty wynosiła ona 145,55 mln, zaś liczba zgonów 3 088 103.