W związku z epidemią koronawirusa, LOT umożliwia bezpłatną zmianę daty podróży pasażerom posiadającym bilet zakupiony przed 31 marca br. na lot od 6 marca do 24 kwietnia br. - przekazała spółka. Rejs z nową datą musi się odbyć do 31 grudnia br. warunkiem jest zachowanie m.in. tej samej trasy.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, Polskie Linie Lotnicze LOT począwszy od 6 marca wprowadzają bezpłatną możliwość zmiany daty podróży dla podróżnych posiadających bilety z naszej siatki połączeń. Oferta dotyczy biletów kupionych przed 31 marca, ważnych na podróże od 6 marca do 24 kwietnia 2020 r." - poinformował w sobotę LOT.



Jak przekazał LOT, możliwość bezpłatnej zmiany daty podróży można dokonać na rejsy, które mają się odbyć do 31 grudnia 2020 r. (liczy się data powrotu), pod warunkiem zachowania tej samej trasy i klasy rezerwacyjnej.



"Jeżeli pasażer wybierze datę rejsu, w której oryginalnie wybrana klasa rezerwacyjna nie jest dostępna, konieczne będzie uregulowanie różnicy wynikającej z aktualnie dostępnej taryfy" - wskazał LOT.



Przewoźnik zaznaczył, że ewentualny zwrot biletu może zostać dokonany jedynie w zgodzie z zastosowanymi warunkami taryfy oryginalnego biletu. "Opłaty za zmianę rezerwacji są zniesione w wyżej opisanych przypadkach. Zmiana trasy nie jest możliwa" - przekazał LOT.



Spółka przekazała, że zmiany rezerwacji można dokonać bezpośrednio korzystając z formularza online, poprzez LOT Contact Center, a także za pośrednictwem wiadomości na Facebook-u.





Na zmianę rezerwacji biletu zdecydowała się także Lufthansa

"Linie lotnicze należące do Lufthansa Group, czyli Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines oraz Air Dolomiti, wprowadzają dla swoich klientów bardziej elastyczne możliwości zmiany rezerwacji" - poinformowała w komunikacie Lufthansa.



Jak przekazał niemiecki przewoźnik, Lufthansa Group odstąpi od opłat za zmianę rezerwacji biletów zakupionych od 6 marca do 31 marca 2020 r. Pasażerowie będę mieli możliwość jednorazowej zmiany terminu podróży na dowolną datę przed 31 grudnia 2020 roku - niezależnie od tego, jaki bilet kupili.



"Zwolnienie z opłaty za zmianę rezerwacji dotyczy także biletów, które zostały zakupione przed 5 marca, o ile podróż rozpocznie się przed 30 kwietnia. Pasażerowie mogą bez dodatkowych opłat zmienić termin na dowolną datę przed 31 grudnia 2020 r." - przekazała Lufthansa. Zaznaczono, że w obu powyższych wypadkach pasażerowie nie mogą zmienić miejsca wylotu, ani lotniska docelowego. Jak dodano, jeśli wybrana klasa podróży nie będzie już dostępna, różnica w cenie biletu musi zostać dopłacona. Zmiana rezerwacji musi zostać przeprowadzona przed datą podróży.



"Wprowadzenie zmian w polityce rezerwacyjnej Lufthansa Group jest odpowiedzią na życzenia wielu klientów, aby pomóc im w elastycznym planowaniu podróży, wynikające z wyjątkowych okoliczności spowodowanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa" - przekazał przewoźnik.



Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.