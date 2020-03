W Polsce potwierdzono do tej pory sześć przypadków koronawirusa. Dla osób podejrzewających u siebie zakażenie Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił teleporady medyczne z możliwością zdalnego wystawienia L4. Ze 197 do 233 wzrosła liczba zmarłych z powodu koronawirusa we Włoszech.

20:46

W województwo kujawsko-pomorskim odnotowano trzy nowe przypadki podejrzenia zakażenia koronawirusem — poinformował rzecznik wojewody Adrian Mól. W naszym województwie mamy obecnie 12 osób poddanych kwarantannie, a czynnym nadzorem epidemiologicznym objętych jest 116 osób - wyjaśnił.





20:06



Do 16 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa we Francji. Potwierdzono też 949 przypadków zakażenia Covid-19 - oświadczył dyrektor generalny we francuskim ministerstwie zdrowia Jerome Salomon.







19:31

Koronawirus jest sytuacją, w której prezydent powinien przede wszystkim tamować emocje - mówił na spotkaniu z Polakami mieszkającymi w Londynie kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Każda epidemia to jest 50 procent zarazka i 50 procent emocji - przekonywał.





19:02

Od niedzieli wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące obowiązku i czasu trwania kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego dla zakażonych koronawirusem.



18:54

Rząd Węgier odwołał centralne uroczystości w święto narodowe 15 marca na wniosek sztabu operacyjnego ds. koronawirusa - poinformowało węgierskie Centrum Informacyjne Rządu.



W komunikacie podano, że choć na Węgrzech są tylko odosobnione przypadki zarażenia, to obchody przed Muzeum Narodowym w Budapeszcie są największą uroczystością w kraju i zawsze ściągają na nią ludzie z całego kraju.

18:43

Od niedzieli obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia rozszerzające obowiązek hospitalizacji o osoby zakażone koronawirusem SARS-CoV-2. W Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. dotyczące wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.



18:41

Liczba osób zakażonych koronawirusem w Belgii wzrosła do 169.

18:21

Za dotychczasowe działania postawiłbym rządowi piątkę - stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą" były minister zdrowia Marek Balicki pytany o kroki podejmowane w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Nie wykluczam oczywiście, że te wszystkie nadzwyczajne starania wynikają również z faktu, że mamy kampanię wyborczą. Jeżeli jednak wicemarszałek Sejmu z głównej partii opozycyjnej (Małgorzata Kidawa-Błońska - przyp. Red.), kandydatka na prezydenta, opowiada o ukrywaniu prawdy o koronawirusie przez rząd, to przyznam, że mnie to zdumiewa - dodał.





18:13

Ze 197 do 233 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych z powodu koronawirusa.





17:58



Liczba rezerwacji w hiszpańskich hotelach w marcu i kwietniu spadła z powodu epidemii koronawirusa o 20-30 procent - oszacowała Hiszpańska Konfederacja Hotelarska (CEH).



Z danych konfederacji wynika, że w niektórych hotelach usytuowanych w najatrakcyjniejszych turystycznie częściach Hiszpanii, takich jak m.in. Baleary, Wyspy Kanaryjskie czy Andaluzja, liczba rezerwacji w porównaniu do wiosny 2019 roku spadła aż o 40 proc.

17:45



Premier Czech Andrej Babisz oświadczył w sobotę, że 14-dniowa kwarantanna obowiązująca od północy obywateli czeskich wracających z Włoch, obejmuje także cudzoziemców przyjeżdżających z tego kraju i mających prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium Czech.



Szef rządu oznajmił, że aktualnie w Republice Czeskiej zakażonych koronawirusem jest 21 osób.

16:58



U 12 członków załogi wycieczkowca na Nilu potwierdzono zakażenie koronawirusem; 150 turystów przebywających na statku zostało objętych kwarantanną - poinformowały egipskie władze. Wycieczkowiec znajduje się w pobliżu miasta Luksor.



16:50

Około 70 osób zostało uwięzionych pod gruzami hotelu, który w sobotę zawalił się w mieście Quanzhou w prowincji Fujian na południowym wschodzie Chin - poinformowały władze miasta na swojej stronie internetowej. Nie wiadomo na razie co było przyczyną katastrofy.



16:30

Służby medyczne Hiszpanii potwierdziły w sobotę cztery kolejne w tym kraju zgony z powodu koronawirusa. Łącznie do sobotniego popołudnia z powodu Covid-19 zmarło 10 osób, a blisko 500 zostało zakażonych. Jak poinformowało ministerstwo zdrowia Hiszpanii, wszyscy dotychczas zmarli pacjenci to osoby w wieku emerytalnym, mające od 69 do 99 lat.



Najwięcej ofiar śmiertelnych pochodziło z Madrytu - pięć. Dwóch innych pacjentów zmarło w Kraju Basków, na północy Hiszpanii, zaś pozostali w Walencji, na wschodzie kraju, a także w północno-wschodnich regionach Katalonia i Aragonia.

16:15

"W poniedziałek od godzin popołudniowych rozpocznie się wyrywkowa kontrola większości autobusów i busów wjeżdżających do Polski" - zapowiedział wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Ma to być działanie prewencyjne w związku z koronawirusem. Wojewoda pokreślił przy tym, że granica nie jest zamknięta i normalnie funkcjonuje ruch samochodowy.

15:50

Dostarczenie kapitału czy odroczenie pewnych obowiązkowych płatności to rozwiązania, nad którymi pracujemy, aby złagodzić skutki epidemii koronawirusa dla polskich firm - oświadczyła w Londynie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.





15:37



Od niedzieli wprowadzamy zakaz odwiedzin w szpitalach w województwie - poinformował wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Dodał, że w wyjątkowych przypadkach, dyrekcje szpitali będą mogły dopuścić do odwiedzin.





15:31



Liczba zakażonych koronawirusem w Niemczech wzrosła do 684; od piątkowego wieczoru potwierdzono 45 kolejnych przypadków - poinformował Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. W Europie więcej zakażeń potwierdzono tylko we Włoszech - ponad 4,6 tys.





14:55

Przewodniczący władz stołecznego włoskiego regionu Lacjum, lider współrządzącej Partii Demokratycznej Nicola Zingaretti ogłosił, że potwierdzono u niego obecność koronawirusa. Poinformował, że czuje się dobrze i że przez najbliższe dni pozostanie w domu.



W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych znany polityk wyjaśnił: "Lekarze powiedzieli mi, że stwierdzono u mnie wirusa Covid-19. Czuję się dobrze, ale muszę pozostać w domu w najbliższych dniach. Stąd będę kontynuował pracę".



Zingaretti życzył wszystkim odwagi i dodał, że jego rodzina została poddana przewidzianej w takiej sytuacji procedurze.





14:53

Z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa, bieg maratoński w Barcelonie został przełożony z 15 marca na 25 października - poinformował władze katalońskiego miasta.



Według organizatorów, do zawodów zgłosiło się 17 tysięcy zawodniczek i zawodników, w tym wielu obcokrajowców.





14:48

Z powodu epidemii koronawirusa odwołane zostały finałowe zawody alpejskiego Pucharu Świata, które w dniach 16-22 marca miały się odbyć w Cortinie d'Ampezzo. Decyzję podjął Włoski Związek Sportów Zimowych (FISI). Cortina d'Ampezzo w Dolomitach znajduje się w regionie Veneto, jednym z najbardziej dotkniętych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

14:25

W Niderlandach odnotowano już 188 przypadków zakażenia koronawirusem.





14:23

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaapelował, aby w związku z kolejnymi przypadkami koronawirusa w Polsce nie robić zapasów środków medycznych i żywności. Zachowujmy się racjonalnie, zachowujmy się normalnie tak naprawdę. Ja nie kupiłem na zapas żadnych środków do domu. Wydaje mi się, że to nie jest w tej chwili niezbędne - stwierdził.

14:21

Zmarł pasażer zarażony koronawirusem na wycieczkowcu Diamond Princess. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wśród pasażerów tego statku wzrosła do 7.







14:07

We Francji z powodu koronawirusa zmarło już 11 osób. Potwierdzono w sumie 716 przypadków zakażenia - przekazał francuski minister zdrowia.





14:04

Najbliższa modlitwa Anioł Pański będzie transmitowana w internecie. Wierni nie zostaną wpuszczeni na plac św. Piotra. Takie działanie ma zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.









13:45

"Wszystkie procedury zostały w pełni zrealizowane. W tej chwili są sprawdzane osoby z kontaktu tego pacjenta, który miał wynik pozytywny" - poinformował w Olsztynie wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, odnosząc się do szóstego przypadku zarażenia koronawirusem w Polsce.



Kolejna osoba zarażona koronawirusem hospitalizowana jest w Ostródzie w województwie warmińsko-mazurskim. W Olsztynie w związku z bieżącą sytuacją zebrał się sztab zarządzania kryzysowego.





13:42

Zamiast kolejnego dnia w domu - szusowanie na nartach na darmo - z taką propozycją do włoskich dzieci i nastolatków wystąpiła branża takich usług w Val Senales koło Bolzano na północy Włoch. To antidotum w dniach kryzysu na tle koronawirusa - podkreślono.



Tamtejsze stoki narciarskie są od soboty do 15 marca udostępnione bezpłatnie każdemu do 18. roku życia, któremu musi jednak towarzyszyć rodzic lub dorosły opiekun.



13:31

Zarówno środki, jak i sprzęt dotarły już do szpitala w Zielonej Górze - poinformował szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Podkreślił, że kolejne środki będą uruchamiane w kolejnych dniach w momencie wejścia w życie specustawy ws. koronawirusa.



Zgodnie z informacjami przekazanymi w piątek po południu na oddziale zakaźnym Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze przebywa trzech pacjentów, w tym jeden ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Prezes zarządu szpitala uniwersyteckiego Marek Działoszyński informował wcześniej, że zasoby szpitala kurczą się, a placówka oczekuje "pilnego wsparcia".

13:29

Jutro będą znane wyniki badania na obecność koronawirusa u kolejnej osoby, która zgłosiła sie na oddział zakaźny szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.





13:15

O kolejnym potwierdzonym przypadku zarażenia koronawirusem poinformował podczas konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. W sumie w Polsce zarażonych koronawirusem jest już 6 osób. Potwierdzony obecnie przypadek koronawirusa dotyczy osoby, która podróżowała autokarem z pierwszym pacjentem, u którego wykryto nowy wirus. Na całym świecie koronawirus dotarł już do 96 państw, zarażonych jest już ponad 100 tys. osób, a ponad 3400 osób zmarło. Najwięcej zachorowań odnotowano w Chinach - ponad 80 tys., ponad 7 tys. w Korei Południowej i niemal 6 tys. w Iranie. W Europie najwięcej osób choruje we Włoszech, gdzie zdiagnozowano dotychczas już 4636 zachorowań na koronawirusa.











12:12

W Moskwie wyzdrowiał już mężczyzna, u którego po powrocie z Włoch wykryto koronawirusa - poinformowały władze rosyjskiej stolicy.

Testy na obecność wirusa kilkakrotnie już wykazały, że pacjent jest zdrów - napisała w mediach społecznościowych Anastazja Rakowa, zastępczyni mera Moskwy, Siergieja Sobianina. Zapowiedziała, że mężczyzna wkrótce zostanie wypisany ze szpitala.

O pierwszym w Moskwie przypadku koronawirusa media poinformowały 1 marca br. Młody mężczyzna zachorował podczas pobytu w Mediolanie. Został przewieziony do szpitala zakaźnego, przy czym pierwsze testy były negatywne. Media ustaliły, że Bierowa najpierw umieszczono na ogólnej sali, wraz z innymi chorymi, u których również podejrzewano obecność wirusa. Dopiero potem - gdy testy wykazały zakażenie - Bierowa przeniesiono do oddzielnego boksu.

Bierow był pierwszym przypadkiem, gdy obecność koronawirusa potwierdzono u obywatela rosyjskiego podczas pobytu w kraju. Pierwszymi chorymi byli obywatele Chin, kolejnymi - Rosjanie, którzy zostali ewakuowani z wycieczkowca Diamond Princess.



12:04

Malta potwierdziła pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Zarażona to 12-letnia Włoszka.





12:01

Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.



Ustawa przewiduje m.in. możliwość wprowadzenia zdalnej pracy w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego; wypłatę zasiłków za czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków; wydawanie poleceń przez wojewodę organom administracji; wyłączenia przepisów prawa budowlanego czy ustawy o zamówieniach publicznych. Na jej mocy żołnierze służby czynnej będą mogli wykonywać dodatkowe zadania; uproszczone ma zostać przekazywanie asortymentu przez Agencję Rezerw Materiałowych.









11:53

Lokalna telewizja poinformowała, że całkowita liczba zachorowań na koronawirusa w Iranie wzrosła do 5823. Zmarło 145 zakażonych osób.

11:44

Liczba pacjentów w Niemczech, którzy są hospitalizowani w związku z zakażeniem koronawirusem wzrosła do 684 - poinformował Instytut Kocha.

11:11

W województwie warmińsko-mazurskim jest jedna osoba zakażona koronawirusem, 6 osób jest hospitalizowanych a 10 objętych kwarantanną szpitalną - podał rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek. 177 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym.





11:01

Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych środków ostrożności na oddziale zakaźnym - zapewnia w rozmowie z reporterką RMF FM rzecznik szpitala wojewódzkiego w Szczecinie Mateusz Iżakowski. Rzecznik zapewnia, że szpital jest dobrze przygotowany, a pracownicy medyczni mają wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej. Od wczoraj są tu dwa potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, to małżeństwo 60-latków ze Stargardu pod Szczecinem.

10:57

Jak poinformowały władze Palestyny, z obawy przed koronawirusem 15 amerykańskich turystów zostało poddanych kwarantannie w hotelu w Betlejem.





10:54

Liczba zachorowań na koronawirusa w Wietnamie wzrosła do 18 - poinformował wietnamski minister zdrowia.

10:38

"Jeżeliby się rozwijał wirus bardzo szybko, tak jak we Włoszech, może należałoby przesunąć termin wyborów prezydenckich w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa" - powiedział prezes PSL i kandydat na prezydenta w piątek w TVN 24. Dodał również, że wniosek w tej sprawie jest "niewykluczony".



Do tej wypowiedzi odniósł się w sobotę na antenie radia RMF FM wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. "Nie ma dzisiaj żadnych podstaw prawnych, ale nie ma też okoliczności faktycznych, które by wskazywały, że jest potrzeba terminu wyborów" - mówił.





10:34

Wycieczkowiec Costa Fortuna - z ponad setką Polaków na pokładzie - utknął wybrzeży Malezji i poszukuje portu, który przyjąłby statek. Te kłopoty związane są z zagrożeniem koronawirusem.



10:32

Nie ma szczególnych ulg podatkowych dla firm zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ale mogą one zaliczyć w koszty wydatki np. na maseczki dla pracowników - informuje Ministerstwo Finansów. Doradca podatkowy Konrad Piłat zwraca uwagę na obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.



Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP, obowiązujące przepisy nie przewidują szczególnych ulg adresowanych bezpośrednio do firm podejmujących działania w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

10:24

W urzędzie wojewódzkim w Olsztynie rozpoczęło się posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z zagrożeniem koronawirusem. W szpitalu w Ostródzie jest pacjentka, u której potwierdzono zarażenie COVID-19.

W posiedzeniu sztabu biorą udział m.in. przedstawiciele szpitali, służb epidemiologicznych, wojska, policji i straży pożarnej oraz samorządowcy.

10:10

Na Podkarpaciu w związku z podejrzeniem koronawirusa hospitalizowanych jest dziewięć osób, są one w trakcie badań. W regionie pod nadzorem sanepidu pozostaje 212 osób; wszystkie są zdrowe - poinformowała rzecznik wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek.



Rzeczniczka przypomniała, że od 24 stycznia podkarpacki inspektor sanitarny obejmuje na terenie woj. podkarpackiego "nadzorem epidemiologicznym osoby, które przebywały w ostatnim czasie w rejonach, gdzie występuje koronawirus".



Wszystkie te osoby poddawane były weryfikacji pod kątem stanu zdrowia, a dla bezpieczeństwa były lub wciąż są objęte dwutygodniowym nadzorem epidemiologicznym - zaznaczyła.



Dodała, że od początku wdrożenia badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 w laboratorium rzeszowskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wykonano 48 testy. Wszystkie są ujemne.

Dotychczas w woj. podkarpackim nie stwierdzono żadnego przypadku osoby zarażonej nowym koronawirusem.

10:00

Jako stabilny określają lekarze stan dwojga pacjentów, którzy leczeni są w szpitalu w Szczecinie z powodu zakażenia koronawirusem. Przypomnijmy, wczoraj do szpitala dotarły wyniki testu na obecność tego patogenu. To pierwsi pacjenci z koronawirusem w Zachodniopomorskiem.



Nie ma zagrożenia życia pacjentów, stan jest stabilny, nadal doskwiera im gorączka i kaszel. Małżeństwo ze Stargardu, zaraziło się koronawirusem na urlopie we Włoszech. To ich trzecia doba na oddziale zakaźnym. Do szpitala dotarły wyniki kolejnych osób, u których lekarze podejrzewali koronawirusa, wszystkie ujemne. Zgłosił się natomiast kolejny pacjent z grypopodobnymi objawami. Zostały od niego pobrane próbki na obecność koronawirusa.

09:41

W związku z epidemią koronawirusa, LOT umożliwia bezpłatną zmianę daty podróży pasażerom posiadającym bilet zakupiony przed 31 marca br. na lot od 6 marca do 24 kwietnia br. - przekazała spółka. Rejs z nową datą musi się odbyć do 31 grudnia br. warunkiem jest zachowanie m.in. tej samej trasy.



"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, Polskie Linie Lotnicze LOT począwszy od 6 marca wprowadzają bezpłatną możliwość zmiany daty podróży dla podróżnych posiadających bilety z naszej siatki połączeń. Oferta dotyczy biletów kupionych przed 31 marca, ważnych na podróże od 6 marca do 24 kwietnia 2020 r." - poinformował w sobotę LOT.





09:38

Dwóch pracowników służby sanitarno-epidemiologicznej, których obowiązkiem było sprawdzanie na lotnisku w Los Angeles temperatury u pasażerów przylatujących z Chin pod kątem obecności SARS-CoV-2, jest zakażonych wirusem - poinformowała agencja Reutera.



Z komunikatu, jaki drogą elektroniczną rozesłano do pracowników lotniska, wynika, że grupa pracowników Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), która w ostatnim okresie monitorowała pasażerów pod katem symptomów Covid-19, została skierowana na przymusową kwarantannę. Potrwa ona do 17 marca.



"Na obecnym etapie nie możemy podać, gdzie dokładnie i w jakich okolicznościach mogło dojść do zakażenia" - napisano w liście podpisanym przez przedstawiciela kierownictwa CDC. Urzędnik zapewnił, że dwaj koledzy, którzy narazili zdrowie, "będą cały czas w naszych myślach".

09:25

Z powodu wzmożonej aktywności wirusów, konsultanci bezpłatnej infolinii NFZ, działającej całą dobę, siedem dni w tygodniu pod numerem 800 190 590, przekazują pacjentom kontakty do placówek podstawowej opieki zdrowotnej udzielających teleporad medycznych.



09:20

Epidemia koronawirusa doprowadziła do zamknięcia watykańskiego archiwum, w którym w poniedziałek udostępniono po raz pierwszy w historii dokumenty na temat pontyfikatu Piusa XII - informują włoskie media. Pomieszczenia archiwum zostaną poddane specjalnej dezynfekcji.





08:55

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Korei Południowej 174 nowe przypadki koronawirusa - podały władze sanitarne tego kraju.



08:33

21 osób jest zakażonych koronawirusem na statku wycieczkowym "Grand Princess", który po zakończeniu rejsu z Hawajów miał zawinąć do portu w San Francisco -poinformował w piątek wiceprezydent USA Mike Pence. Wycieczkowiec z 3500 osobami na pokładzie od dwóch dni kotwiczy nieopodal wybrzeża Kalifornii.



08:30

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach kontynentalnych wzrosła do 3070 - poinformowała chińska Narodowa Komisja Zdrowia. W ostatnich 24 godzinach bilans ten zwiększył się o 28 zgonów.