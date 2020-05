Aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce to 22 074 potwierdzonych zakażeń i 1 024 ofiary śmiertelne. Wciąż najwięcej zakażeń notuje się na Śląsku. Od początku epidemii wyzdrowiało natomiast w naszym kraju już 10 020 zakażonych. We Włoszech ostatniej doby zmarło 78 osób zakażonych koronawirusem, co jest najniższą liczbą zgonów od 2 marca. W Stanach Zjednoczonych znów odnotowano spadek dobowej liczby zgonów z powodu koronawirusa. W ciągu minionych 24 godzin na Covid-19 zmarły w tym kraju 532 osoby. W Rosji ognisko infekcji wykryto wśród pracowników elektrowni atomowej w obwodzie smoleńskim. Wydarzenia dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie mogliście śledzić w naszej relacji z 26 maja.

23:42 WĘGRY

Rząd Węgier złożył w parlamencie projekt ustawy dotyczący zniesienia stanu zagrożenia, wprowadzonego w związku z pandemią koronawirusa - poinformował w telewizji ATV wiceminister w kancelarii premiera Balazs Orban.



Już nie potrzebujemy tych pełnomocnictw. Dlatego rząd wniósł projekt ustawy, w którym prosi parlament, by zniósł stan zagrożenia - powiedział Balazs Orban.



11 marca rząd Węgier wprowadził stan zagrożenia w związku z epidemią koronawirusa na całym terytorium kraju. 30 marca parlament przyjął zaś ustawę, zgodnie z którą rząd może w czasie stanu zagrożenia "zawieszać stosowanie niektórych ustaw, odstępować od zapisów ustaw i podejmować inne nadzwyczajne kroki w celu zagwarantowania życia i zdrowia obywateli, bezpieczeństwa prawnego i stabilności gospodarki narodowej".

23:21 NIEMCY

Niemiecki rząd federalny i premierzy landów zgodzili się na przedłużenie do 29 czerwca obowiązywania zasady dystansu społecznego w celu dalszej walki z pandemią koronawirusa - poinformowała agencja Reuters, powołując się na wysokiego rangą urzędnika państwowego.



Wtorkowe porozumienie kończy spór między władzami federalnymi i landowymi, dotyczący terminu łagodzenia ograniczeń społecznych, wprowadzonych po wybuchu pandemii koronawirusa.

22:51 BELGIA

8,4 proc. pracowników zatrudnionych w belgijskich szpitalach wytworzyło przeciwciała koronawirusa - informuje telewizja VRT, powołując się na dwie belgijskie jednostki badawcze, Instytut Zdrowia Sciensano i Instytut Medycyny Tropikalnej. To prawie dwukrotnie więcej niż w przypadku całej ludności Belgii.





22:33 HISZPANIA

Hiszpańskie firmy organizujące uroczystości weselne stracą prawdopodobnie w związku z epidemią koronawirusa około 3,5 mld euro. Takie są wyliczenia branżowego portalu Bodas.net. W środę rząd w Warszawie ma ogłosić kolejny etap odmrażania gospodarki - w tym branży weselnej. My już znamy warunki ich organizacji.









22:07 HISZPANIA

W czasie zakończonej na początku maja w Hiszpanii obowiązkowej kwarantanny przybyło przestępstw dokonywanych w formie elektronicznej, kosztem pospolitych naruszeń prawa, powszechnych szczególnie w miejscach turystycznych - twierdzą policja i eksperci ds. bezpieczeństwa.



Znawca problematyki hiszpańskich grup przestępczych Enrique Figueredo z dziennika "La Vanguardia" poinformował, że liczba popełnianych przestępstw tradycyjnych, takich jak napady czy wymuszenia, z uwagi na nakaz pozostawania w domach zmalała w kraju.

21:33 ROSJA

Z powodu koronawirusa zmarło w Rosji 101 pracowników medycznych - podało ministerstwo zdrowia. Jest to pierwszy oficjalny bilans zgonów wśród rosyjskich medyków walczących z pandemią. Niezależny portal Mediazona oceniał, że dotąd zmarło 86 medyków.



Swoje dane ministerstwo zdrowia opracowało na podstawie statystyk zgłaszanych przez regiony Federacji Rosyjskiej. Bilans przekazała mediom szefowa departamentu zdrowia publicznego, komunikacji i ekspertyz Ludmiła Letnikowa. Ministerstwo zdrowia po raz pierwszy przyznało oficjalnie, że prowadzi rejestr medyków zmarłych z powodu Covid-19.



21:13

Kilka krajów Bliskiego Wschodu zaczęło łagodzić ograniczenia, związane z pandemią koronawirusa. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w regionie, z wyłączeniem Iranu, potwierdzono ponad 217 tys. zakażeń, głównie w Arabii Saudyjskiej (75 tys.) i Katarze (45 tys.).





20:44

Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało wykaz laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania wykrywające zakażenie SARS-CoV-2. Obecnie - według stanu na 26 maja - na liście jest 135 laboratoriów.



Dane resortu mówią, że na obecność koronawirusa przebadano dotąd ponad 801 tys. próbek pobrane od 733 tys. osób.



Liczba potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi zakażeń wynosi obecnie 22 tys. 74 przypadki. 1024 zakażone osoby zmarły. MZ podało we wtorek rano, że wyzdrowiało 10 tys. 20 pacjentów.



20:19 MALEZJA

Manekiny o sylwetkach kobiet zostały umieszczone na ławkach w centrum handlowym Sunway Pyramid w malezyjskim stanie Selangor, aby zapewnić, że kupujący przestrzegają zasad dystansu społecznego. Manekiny są regularnie dezynfekowane, a umieszczono jest w sposób, który pozwala tylko usiąść na ławce tylko jednej osobie naraz. Centrum handlowe zostało ponownie otwarte 4 maja.





Manekiny zajmują miejsce na ławkach w centrum handlowym. Pilnują dystansu społecznego RUPTLY/x-news





20:11 LUZOWANIE OBOSTRZEŃ

W środę zostaną przedstawione decyzje także o ewentualnym otwarciu kin i teatrów - poinformował w Polsat News szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Podkreślił, że datę ewentualnego otwarcia przedstawi premier Mateusz Morawiecki.







20:00 KATOWICE

Katowice zaciskają pasa. Został przygotowany pakiet oszczędnościowy na czas pandemii. Jest konieczny, bo do miejskiej kasy za kwiecień wpłynęło 46 mln zł. mniej niż rok temu. Pomoc dla przedsiębiorców będzie kosztowała miasto 25 mln zł, walka z koronawirusem to też wysokie koszty.





19:50 FRANCJA

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa we Francji wzrosła w ciągu ostatniej doby o 73 i wynosi w sumie 28 530. Zdiagnozowano 276 nowych przypadków koronawirusa, od początku epidemii zakażonych zostało 145 555 osób - poinformował w komunikacie resort zdrowia.



16 264 osoby pozostają w szpitalach w związku z Covid-19, o 534 mniej niż w poniedziałek.



Liczba pacjentów leczonych na oddziałach intensywnej terapii spadła od poniedziałku o 54 i wynosi 1 555.

19:22 HISZPANIA

W Hiszpanii od poniedziałku panuje chaos w związku z danymi, dotyczącymi ofiar epidemii koronawirusa, przekazywanymi przez resort zdrowia. Po niewyjaśnionym obniżeniu liczby zmarłych w poniedziałek, we wtorek ministerstwo zdrowia znacząco podwyższyło statystykę zgonów.



We wtorkowym komunikacie hiszpańskie służby sanitarne podały, że dotychczas w kraju tym zmarło wskutek infekcji SARS-CoV-2 27117 osób. Podczas poprzedniej doby resort szacował łączną liczbę zgonów na 26834, co oznaczałoby, że podczas ostatnich 24 godzin liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o 283.

18:50 USA

W długi weekend wielu Amerykanów zignorowało epidemiologiczne wytyczne - ocenił portal CNN. Maseczki często szły w odstawkę, a na plażach i turystycznych szlakach gromadziły się tłumy.





18:18 WŁOCHY

We Włoszech ostatniej doby zmarło 78 osób zakażonych koronawirusem, co jest najniższą liczbą zgonów od 2 marca.

Stwierdzono prawie 400 nowych przypadków infekcji - podała we wtorek Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 32955.

17:53

Stołeczne placówki wsparcia dziennego dla młodzieży i dzieci wróciły do pracy. Zgodnie z decyzją rządu otwarto je 25 maja - przekazał we wtorek stołeczny ratusz. Placówki dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami zostaną otworzone w późniejszym terminie, ponieważ tam wdrożenie wymogów sanitarnych trwa dłużej.



W Warszawie działa 71 placówek wsparcia dziennego, które prowadzą organizacje pozarządowe oraz 10 ognisk wychowawczych funkcjonujących w ramach Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka".

17:44

MZ poinformowało o śmierci 11 osób zakażonych koronawirusem, w wieku od 60 do 94 lat. Zgony miały miejsce m.in. w Nysie, Bolesławcu, Wałbrzychu, Wrocławiu, Poznaniu, Raciborzu, Radomiu i Warszawie. Większość osób - jak wskazał resort - miała choroby współistniejące.



Ministerstwo podało, że ze względu na zdublowane dwa przypadki zakażeń w woj. podlaskim - odjęto je z wykazu.



Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd u 22 tys. 74 osób, z których 1024 zmarły.

17:32 NOWE DANE

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 209 osób - podało po południu Ministerstwo Zdrowia. 87 z tych przypadków dotyczy Śląska, a 76 Mazowsza. Resort poinformował też o śmierci kolejnych 11 osób.



Ministerstwo przekazało, że nowe przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (87), mazowieckiego (76), łódzkiego (22), dolnośląskiego (6), wielkopolskiego (5), podlaskiego (5), zachodniopomorskiego (4), lubuskiego (3) i pomorskiego (1).



17:23 WIELKA BRYTANIA

O 134 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 37 048 - podało we wtorek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.



Bilans obejmuje wszystkie nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa.

17:07 SZWECJA

Bilans zgonów z powodu Covid-19 wzrósł w Szwecji o 96 do 4 125, co jest ponownie dużym dobowym przyrostem. Odpowiedzialny za szwedzką liberalną strategię główny epidemiolog kraju Anders Tegnell otrzymuje anonimowe groźby śmierci.



Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wynosi w Szwecji 34 440, co oznacza wzrost w ciągu ostatniej doby o 597. We wtorek do 1,5 tys. wzrosła liczba osób leczonych na Covid-19 w szpitalach, z czego 343 pacjentów przebywa na oddziałach intensywnej terapii.

17:00

Komisja Europejska zdecydowała o zniszczeniu 1,5 mln maseczek medycznych, które wcześniej zostały wycofane z 17 krajów UE i W. Brytanii po tym, gdy część państw zgłosiła wątpliwości co do ich jakości.

Maseczki przekazano krajom w ramach unijnego mechanizmu pomocy.



16:50 WŁOCHY

Do 165 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem - ogłosiła krajowa federacja Izb Lekarskich. W ostatnich dniach zmarł emerytowany internista, który wznowił praktykę podczas kryzysu na tle epidemii, i lekarz medycyny ogólnej.



Wcześniej informowano, że koronawirusem zaraziło się w całym kraju ponad 22 tys. pracowników służby zdrowia; najwięcej w szpitalach.



Zmarło także 40 osób z personelu pielęgniarskiego.

16:30 WARSZAWA

Wśród mieszkańców ośrodka dla cudzoziemców na warszawskim Targówku potwierdzono 32 przypadki zakażenia koronawirusem. Osoby zakażone to obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej; są pod opieką lekarską. Placówka została poddana kwarantannie - poinformował Urząd do spraw Cudzoziemców.





15:58 Więcej niż 50 osób na weselach?

Jest szansa, że w weselach organizowanych w czerwcu będzie mogło uczestniczyć więcej niż 50 osób.

Jutro rząd ma ogłosić kolejny etap odmrażania gospodarki, w tym właśnie branży weselnej.

Według naszych informacji niewykluczone, że wesela będą mogły mieć 100 osób, a nawet więcej, o ile wystarczająco duża będzie sala weselna. W przepisach ma być zapis, że na jednego gościa weselnego muszą przypadać 4 metry kwadratowe, Wliczając do tego korytarze, tarasy, altanki, - wszystkie miejsca po których poruszać mogą się goście.





15:53 Bułgaria otwiera żłobki i przedszkola

W Bułgarii we wtorek otwarto większość przedszkoli i żłobków. Tylko w stolicy kraju Sofii pracę rozpoczęło 176 przedszkoli i 24 żłobki - poinformowały władze miasta. W kraju niedługo ponownie mają zacząć działać teatry, sale koncertowe i taneczne.



15:52 Straty spowodowane koronawirusem

Na ponad 100 mln zł szacuje finansowe skutki epidemii koronawirusa w komunikacji publicznej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - za okres do końca maja. Jej przedstawiciele na razie nie prognozują, jakie to będzie miało przełożenie na składki finansujących komunikację gmin.



15:16 Olsztyn walczy z koronawirusem

Samorząd Olsztyna zorganizował we wtorek wideokonferencję z partnerskim chińskim miastem Weifang. Uczestnicy spotkania rozmawiali o sposobach walki z koronawirusem.



15:14 Koronawirus w Belgii

Na początku lipca władze Belgii chcą wdrożyć aplikację, która umożliwiałaby śledzenie rozwoju pandemii - informuje telewizja VRT. Ma to pozwolić na identyfikację osób, które miały kontakt z zakażonym i zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa.



15:05 Maseczki niebezpieczne dla dzieci

Japoński Związek Pediatryczny ocenił, że dzieci w wieku do dwóch lat nie powinny nosić maseczek ochronnych, używanych w ramach przeciwdziałania pandemii koronawirusa, ponieważ są one dla nich zbyt niebezpieczne - podały we wtorek miejscowe media.



15:02 Lek na grypę nie będzie skuteczny w leczeniu COVID-19?

Lek na grypę fawipirawir (Avigan) nie zostanie w maju zatwierdzony w Japonii do leczenia Covid-19, na co liczyły władze, ponieważ wstępne badania nie wykazały w wyraźny sposób jego skuteczności - poinformował we wtorek japoński minister zdrowia Katsunobu Kato.



15:00 W środę ogłoszenie na temat znoszenia obostrzeń

Jak podaje rzecznik rządu Piotr Muller, w środę rano premier Mateusz Morawiecki przedstawi terminarz kolejnego etapu znoszenia ograniczeń wynikających z epidemii.



14:45

14:44 Koronawirus na Białorusi

18 pracowników na budowie elektrowni atomowej jest zainfekowanych koronawirusem - poinformowało przedsiębiorstwo Białoruska Elektrownia Jądrowa. Wcześniej rosyjski wykonawca projektu, Rosatom, podał, że zakażonych jest 100 osób.



14:41 WHO wstrzymuje badania

W obawie przed zbyt poważnymi powikłaniami Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wstrzymuje na razie badania kliniczne z użyciem leku przeciwmalarycznego hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19. Istnieją obawy, że preparat ten może zwiększać ryzyko zgonu pacjentów.



14:32 Podróże bez zaświadczeń i kwarantanny

Od środy Czesi, Słowacy i Węgrzy będą mogli odwiedzać swoje kraje bez konieczności przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa i bez kwarantanny - poinformowało we wtorek czeskie MSZ. Warunkiem jest powrót do kraju przed upływem 48 godzin.



14:24 Koronawirus na Białorusi

W ciągu doby na Białorusi zarejestrowano 915 nowych infekcji Sars-CoV-2, a także cztery kolejne zgony z powodu koronawirusa - wynika z wtorkowego komunikatu ministerstwa zdrowia.



38 059 osób na Białorusi zaraziło się koronawirusem Sars-Cov-2 od początku epidemii, a ogółem w całym kraju zmarło 208 osób - poinformował resort.

14:13 Koronawirus w Indonezji i Singapurze

Spada liczba nowych zakażeń koronawirusem w najbardziej dotkniętych pandemią w regionie Azji Płd.-Wsch. Singapurze i Indonezji, w której od wtorku przestrzegania zasad bezpieczeństwa pilnują setki tysięcy żołnierzy. Nowe ognisko infekcji wykryto w Malezji.



14:01 Szpitale jednoimienne powinny wracać do normalnej działalności

Szpitale jednoimienne od poniedziałku powinny sukcesywnie powracać do swojej normalnej działalności sprzed epidemii. Pozwala na to analiza danych epidemicznych. W pierwszym etapie przywróconych zostanie ponad połowa miejsc z blisko 7,5 tys. utrzymywanych w gotowości dla pacjentów z COVID-19 - zadeklarował we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.



13:50 Testy na koronawirusa

13:47 Andrea Bocelli miał koronawirusa

Światowej sławy tenor Andrea Bocelli poinformował we wtorek, że był zakażony koronawirusem i po wyleczeniu oddał osocze do dalszych badań, które mogą pomóc chorym. Jak ujawnił, chorowała także jego żona oraz dwoje dzieci i wszyscy wrócili już do zdrowia.



13:39 Branża kosmetyczna

Ponad połowa przedsiębiorstw kosmetycznych ograniczyła produkcję, mimo to 66 proc. badanych firm utrzymało zatrudnienie na dotychczasowym poziomie - wynika z badania Polskiego Związek Przemysłu Kosmetycznego.



13:25 Minister nauki o Łukaszu Szumowskim

Łukasz Szumowski zajmując stanowisko podsekretarza stanu w MNiSW nie nadzorował NCBR, a więc nie miał żadnego wpływu na przyznawanie środków jakiemukolwiek podmiotowi, który ubiegał się o dofinansowanie z tej agencji - napisał we wtorek w przesłanym PAP oświadczeniu szef resortu nauki Wojciech Murdzek.



13:15 Koronawirus na Białorusi

Około 100 osób zatrudnionych na budowie elektrowni jądrowej na Białorusi zakaziło się koronawirusem - poinformował we wtorek wykonawca elektrowni, rosyjski koncern Rosatom. Wśród zakażonych są pracownicy Rosatomu i przedstawiciele białoruskiego podwykonawcy.



13:10 Dania

Minister finansów Danii Nicolai Wammen zapowiedział we wtorek, że gospodarkę kraju czeka w tym roku największa recesja od czasu II wojny światowej. Rząd zakłada spadek PKB o 5,3 proc, wobec przedkryzysowej prognozy wzrostu o 1,5 proc.



13:02 Łowicka pielgrzymka rozwiązana

Wobec Łowickiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę we wtorek ponownie interweniowała policja, tym razem m.in. w okolicach Budziszewic (woj. łódzkie). Pielgrzymka została rozwiązana przez księdza. Wierni z Łowicza wędrowali na Jasną Górę po raz 365.



13:01 Warmińsko-mazurskie

Sytuacja epidemiologiczna w woj. warmińsko-mazurskim jest dobra, liczba ostrych przebiegów choroby COVID-19 jest niska, zanotowano jeden zgon. Dotąd w regionie nie zanotowano ani jednego przypadku przeniesienia choroby na linii personel medyczny - pacjent - poinformowały podczas sesji sejmiku władze woj. warmińsko-mazurskiego.



12:57 Alarmująca prognoza włoskich pulmunologów

30 procent osób, które zachorowały na Covid-19 po zakażeniu się koronawirusem będzie mieć chroniczne problemy z układem oddechowym - taką prognozę przedstawiło włoskie stowarzyszenie pulmonologii. Ostrzegło, że grozi to nowym kryzysem zdrowotnym.



Według lekarzy, płuca osób wyleczonych będą dalej zagrożone przez co najmniej pół roku, a prawie jedna trzecia będzie mieć z nimi chroniczne kłopoty.



Covid-19, jak zaznaczyli specjaliści, może spowodować nieodwracalne uszkodzenia płuc, co należy traktować jako nową chorobę, z jaką w najbliższej przyszłości będzie musiała się zmierzyć służba zdrowia.



12:55 Otwarcie granic w UE

Minister spraw zagranicznych Hiszpanii Arancha Gonzalez Laya wezwała władze Unii Europejskiej o przygotowanie przed nadchodzącym sezonem wakacyjnym wspólnych zasad dotyczących otwarcia granic wewnętrznych. W większości państw UE pozostają one zamknięte z powodu epidemii koronawirusa.



W wywiadzie dla radia Cadena Ser szefowa hiszpańskiej dyplomacji oświadczyła, że choć każdy z członków UE ma własne przepisy dotyczące przemieszczania się osób, to powinny zostać wypracowane "wspólnotowe zasady dotyczące otwarcia wewnętrznych granic w Strefie Schengen".

12:53 Międzynarodowa zbiórka na szczepionkę

9,4 mld euro wpłat zadeklarowano dotąd na opracowanie szczepionki i leczenia Covid-19 w ramach międzynarodowej inicjatywy darczyńców - poinformowała Komisja Europejska.



Podczas konferencji online, która odbyła się 4 maja, zadeklarowano wpłaty w wysokości 7,4 mld euro, ale zbiórka trwała dalej.



"Świetny wynik" - skomentowała najnowsze dane na Twitterze przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, która była inicjatorką wydarzenia.



Jak zaznaczyła, od 4 maja rządy, instytucje, fundacje i osoby prywatne przekazały blisko 9,5 miliarda euro na walkę z koronawirusem. Świat postępuje solidarnie - zaznaczyła. Komisja Europejska ma przekazać więcej szczegółów w tej sprawie w czwartek.

12:51 Betlejem

Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem na Zachodnim Brzegu Jordanu została ponownie otwarta dziś dla wiernych i zwiedzających po blisko trzech miesiącach od zamknięcia w związku z pandemią koronawirusa.



Świątynię zamknięto 5 marca w ramach środków ostrożności po podejrzeniu przypadków zakażenia koronawirusem na obszarze okupowanego przez Izrael Zachodniego Brzegu.



Prawosławny patriarcha Jerozolimy Teofil III nazwał ponowne otwarcie świątyni świętem dla Betlejem, gdyż "wszyscy ludzie mogą teraz wejść do kościoła i modlić się jak przedtem".

12:15 Branża eventowa

Pandemia koronawirusa przyszła nagle i dotknęła niemal każdą branżę. Wyjątkowo silnie związane z nią obostrzenia odczuł sektor kultury. Zamknięte zostały kina, teatry, muzea. Festiwale i koncerty organizowane na całym świecie zaczęto przekładać lub odwoływać. Organizatorzy festiwali nie mają na razie co liczyć na informacje o zniesieniu zakazu produkcji wielkich wydarzeń muzycznych. Jak podkreśla w rozmowie z RMF FM Krzysztof Bartyzel, pomysłodawca Sunrise Festival, dla organizatorów letnich festiwali oczywiste było, że dla bezpieczeństwa uczestników wszystkie tego typu imprezy należy przenieść na przyszły rok. Jednocześnie przyznaje, że jako przedsiębiorca działający w branży eventowej od blisko 20 lat czuje żal do rządzących za brak jakiejkolwiek pomocy dla swojego sektora, który legł w gruzach z dnia na dzień.

12:11 DPS-y na Podlasiu

Przebadani dotychczas na koronawirusa w Podlaskiem pracownicy domów pomocy społecznej są zdrowi, przeprowadzone testy u 1,2 tys. osób z 38 placówek dały wyniki negatywne - poinformował wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.



Zbadać trzeba jeszcze około tysiąca pracowników, także zakładów opiekuńczo-leczniczych.

12:01 Rzecznik MZ: Nie ma nowych ognisk koronawirusa

Pierwsze wyniki analizy nie wskazują, żebyśmy odnotowali wzrost zakażeń w wyniku łagodzenia obostrzeń - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Poza jednym województwem - śląskim, gdzie wskaźnik reprodukcji wirusa to 1,33, w pozostałych województwach notujemy wskaźnik zachorowalności poniżej jednego, to znaczy, że jedna osoba zaraża mniej niż jedną osobę - zaznaczył.



Poinformował też, że obecnie nie ma nowych ognisk choroby. Ogniska na Śląsku są już ogniskami zamkniętymi. W izolacji przebywają wszystkie osoby, które zostały zdiagnozowane jako chore. Pobierane są wymazy od osób na kwarantannie z rodzin górników. Tam już tej emisji wirusa w społeczeństwie nie ma, ale do końca tygodnia będą jeszcze wyniki z "wymazywania" choćby rodzin górników - stwierdził Andrusiewicz.



Jesień to jest ten czas, w którym powracają wirusy, powrócą zakażenia koronawirusem i zapewne dołączy do tego wirus grypy; ale my mamy przygotowaną całą logistykę działań w zależności od tego, kiedy i jak wirus powróci - zapewnił Andrusiewicz.



11:53 Dziesięciodniowa żałoba narodowa w Hiszpanii

Od rana trwa w Hiszpanii dziesięciodniowa żałoba narodowa ogłoszona przez rząd dla upamiętnienia osób, które zmarły na skutek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. To najdłuższa żałoba narodowa w historii hiszpańskiej demokracji.

Dzienniki "El Mundo" i "ABC" podkreślają, że po ostatnich korektach wprowadzanych przez ministerstwo zdrowia Hiszpanii nie jest znana dokładna liczba ofiar epidemii. Gazety przypominają, że między niedzielą a poniedziałkiem resort obniżył liczbę zgonów aż o 1918.



Według oficjalnych statystyk krajowych służb medycznych dotychczas w Hiszpanii z powodu zakażenia koronawirusem zmarły 26 834 osoby, a infekcję wykryto u 235 400 osób.

11:35 Korea Płd.

Władze Korei Płd. zgłosiły 19 nowych zakażeń koronawirusem, w tym 16 infekcji lokalnych. Mimo nowych przypadków władze kontynuują stopniowe otwieranie szkół. Zgodnie z planem w środę do nauki wróci kolejne 2 mln uczniów - podała agencja Yonhap.

Łącznie w Korei Płd. wykryto już 11 225 infekcji koronawirusem. Zmarły kolejne dwie zakażone osoby, a ogólny bilans zgonów wzrósł do 269 - wynika z danych Koreańskich Centrów Kontroli Chorób (KCDC).

Służby medyczne analizują obecnie dwa przypadki dzieci, u których podejrzewa się tajemniczy zespół zapalny zbliżony do choroby Kawasakiego i potencjalnie związany z koronawirusem. Według KCDC u żadnego z dwojga dzieci nie wykryto jednak zakażenia tym patogenem - pisze Yonhap.

11:32 Rozwiązana pielgrzymka na Jasną Górę

365. Łowicka Pielgrzymka na Jasną Górę została rozwiązana. Wczoraj w drogę wyruszyło 150 uczestników, dziś było ich niespełna 40. Od wczoraj pątnikom towarzyszyła policja, która kontrolowała przestrzeganie obowiązujących obostrzeń.



11:06 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Studenci ostatniego roku medycyny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przed powrotem na uczelnię przejdą badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 - poinformowała uczelnia.



Rektor olsztyńskiego uniwersytetu wydał zarządzenie, na mocy którego jako pierwsi na uczelnię wrócą słuchacze ostatniego roku kierunku lekarskiego. Zanim jednak studenci rozpoczną zajęcia, przejdą badania w kierunku SARS-CoV-2. Wyniki testów studentów spodziewane są w ciągu jednego dnia. Jeśli tak się stanie studenci ostatniego roku medycyny rozpoczną zajęcia 27 maja.

11:04 Zarażona opiekunka ze żłobka w Ostrowie Wlkp.

Opiekunka dzieci w niepublicznym żłobku w Ostrowie Wlkp. zakaziła się koronawirusem. Kwarantanną objęto ponad 60 osób - poinformował dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wlkp. Tadeusz Biliński.



O tym, że jest chora, kobieta dowiedziała się po wzięciu udziału w badaniach w centrum pobrań wymazów test and go, który był uruchomiony w Ostrowie Wlkp. Zanim otrzymała wynik, pracowała już w niepublicznym żłobku, w którym wspólnie z trzema innymi wychowawczyniami opiekowała się 16 maluchami.



10:33 Prace nad szczepionką

Amerykańska firma Novovax rozpoczęła pierwszą fazę badań klinicznych potencjalnej szczepionki opracowanej w Australii przeciwko nowemu koronawirusowi. Jeśli badania przebiegną pomyślnie, to szczepionka może być gotowa jeszcze przed końcem roku.



W pierwszej fazie badań w Melbourne szczepionka zostanie zaaplikowana 131 ochotnikom. Jeśli w ciągu około dwóch miesięcy substancja spowoduje u badanych wytworzenie odpowiednich przeciwciał i nie wywoła istotnych skutków ubocznych, szczepionka wejdzie w drugą fazę badań - planowaną na lipiec - na znacznie większej grupie osób z wielu krajów.



Równocześnie wraz z badaniami zaczęła się produkcja dawek szczepionki. Novovax przewiduje, że jeszcze w tym roku będzie w stanie wyprodukować ok. 100 milionów dawek, a w przyszłym roku - 1,5 miliarda.

10:32 Rosja

W Rosji zmarły w ciągu ostatniej doby 174 osoby zakażone koronawirusem - podał sztab ds. walki z epidemią. Jest to najwyższa dotąd liczba zgonów w ciągu jednej doby. Wykryto od poniedziałku 8915 nowych zakażeń i ich łączna liczba wynosi teraz 362 342.



Od początku pandemii 3807 chorych zmarło w Rosji z powodu Covid-19.



O ognisku infekcji wśród pracowników elektrowni atomowej w obwodzie smoleńskim poinformował koncern Rosatom.

10:03 236 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 6 kolejnych osób nie żyje

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 236 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (187), wielkopolskiego (14), dolnośląskiego (10), świętokrzyskiego (7), podlaskiego (4), warmińsko-mazurskiego (4), lubelskiego (3), małopolskiego (3), opolskiego (3), pomorskiego (1).

Zmarło kolejne 6 osób zakażonych koronawirusem: 76-letni mężczyzna w Starachowicach, 72-letnia kobieta, 72-letni mężczyzna i 95-letnia kobieta w Zgierzu oraz 81-letnie kobieta i 95-letnia kobieta w Gdańsku.

Liczba zakażonych koronawirusem to 21 867. Spośród nich zmarło 1 013 osób.

09:39 Chiny

Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych wykryto siedem nowych przypadków Covid-19. Wszystkie dotyczą osób powracających z zagranicy. Dodatkowo zgłoszono 29 nowych bezobjawowych zakażeń koronawirusem - podała państwowa komisja zdrowia.

W Chinach kontynentalnych jest obecnie 81 pacjentów z Covid-19, z czego siedem przypadków określono jako ciężkie. Oficjalny bilans przypadków śmiertelnych wciąż wynosi 4634.

Pod obserwacją pozostaje 403 zakażonych, którzy nie mają objawów choroby. Takie osoby nie są w Chinach kontynentalnych zaliczane do "potwierdzonych przypadków" Covid-19, a ich łączna liczba od początku pandemii nie została ujawniona.

09:35 Szpital Wolski w Warszawie

Nowe ognisko koronawirusa w Warszawie to jeden z oddziałów wewnętrznych w Szpitalu Wolskim. Dyrekcja placówki poinformowała wczoraj o potwierdzeniu zakażenia u 62 osób. To 29 medyków i 33 pacjentów. Oddział wróci do pracy prawdopodobnie w czwartek.

Wczoraj przez kilkanaście godzin dezynfekowano wszystkie pomieszczenia, sale dla pacjentów i gabinety zabiegowe. Oddział internistyczny jest odrębnym budynkiem, nie ma potrzeby dezynfekcji całego szpitala.

Wszyscy zakażeni pacjenci zostali przewiezieni do szpitala MSWiA na ulicy Wołoskiej. Pracownicy szpitala są na kwarantannach domowych. Ich stan jest stabilny.

09:31 Śląsk

Blisko 250 nowych przypadków koronawirusa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Liczba zakażonych wzrosła też w Polskiej Grupie Górniczej. Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, znów najwięcej przypadków jest w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Z danych JSW wynika, że od wczoraj liczba zakażonych wzrosła o 203 - w sumie koronawirusa w tym zakładzie potwierdzono już u 1476 osób. W kopalni Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju, też należącej do JSW, przybyło od wczoraj 44 zakażonych.

W Polskiej Grupie Górniczej wzrost jest znacznie mniejszy - w całej spółce przybyło 21 przypadków - wzrosła liczba zakażonych w kopalniach Murcki-Staszic i Bielszowice. W sumie w PGG Covid-19 wykryto już u 1446 pracowników.

09:13 Dane Ministerstwa Zdrowia

Wyzdrowiało już 10 020 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowało rano Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 w szpitalach przebywa 2 171 chorych, a kwarantanną objęto 78 864 osób.



09:11 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu minionej doby zmarło 21 osób chorych na Covid-19, potwierdzono 339 kolejnych zakażeń koronawirusem, a 341 pacjentów wyzdrowiało - podał resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 21 584, a zgonów do 644.



W ciągu ostatniej doby najwięcej przypadków zakażenia wykryto w Kijowie (58), obwodzie lwowskim (45) i rówieńskim (41). Ogółem największą liczbę infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd w obwodzie czerniowieckim (3101) i w Kijowie (2710). Również w obwodzie czerniowieckim odnotowano najwięcej zgonów - 132.



08:57 IV etap luzowania obostrzeń

Otwarte kina i teatry, siłownie i kluby fitness, powrót wesel, a także zniesienie obowiązku zakrywania nosa i ust na świeżym powietrzu: rząd Mateusza Morawieckiego ma ogłosić dzisiaj lub jutro szczegóły czwartego etapu luzowania obostrzeń, wprowadzonych w ramach walki z pandemią koronawirusa.









08:38 Apel ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do rządu, by już teraz zaczął przygotowania do prowadzenia zdalnego nauczania od nowego roku szkolnego. W tej chwili nikt nie myśli o tym, jak będzie wyglądała nauka od 1 września - ostrzega prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.



08:30 Węgry

Ośmioro chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, wykryto też 15 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.



Liczba wszystkich stwierdzonych zakażeń koronawirusem wzrosła do 3771, zaś zgonów osób chorych na Covid-19 - do 499. Ponad 1800 osób uznano już za wyleczone.



Dziś rząd ma złożyć w parlamencie projekt ustawy zmierzającej do zniesienia nadzwyczajnego porządku prawnego wprowadzonego w związku z koronawirusem. 30 marca na Węgrzech przyjęto ustawę, zgodnie z którą rząd może w czasie stanu zagrożenia zawieszać stosowanie niektórych ustaw, odstępować od zapisów ustaw i podejmować inne nadzwyczajne kroki w celu m.in. zagwarantowania życia i zdrowia obywateli.

07:17 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 432 zakażenia koronawirusem - podał Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Zmarło kolejne 45 osób zainfekowanych SARS-CoV-2.



Od wybuchu epidemii odnotowano dokładnie 179 002 zakażenia, a łączny bilans ofiar śmiertelnych wynosi 8302.



Magazyn "Focus" podał, że niemiecki rząd chce od 15 czerwca znieść ostrzeżenie o podróżach do 31 krajów europejskich, jeśli pozwoli na to sytuacja związana z epidemią koronawirusa.



Władze chcą zezwolić na podróż do 26 krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, a także do czterech krajów spoza UE, ale będących w strefie Schengen - Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

07:14 Puchar Polski

Po ponad dwóch miesiącach wracają w Polsce piłkarskie rozgrywki. Wieczorem w zaległym ćwierćfinale Pucharu Polski zagrają pierwszoligowa Miedź Legnica oraz lider Ekstraklasy, czyli Legia Warszawa. Goście zagrają osłabieni. Z kolei trener gospodarzy zapowiada, że jego piłkarze nie będą się jedynie bronić. W tle spotkania procedury związane z koronawirusem.





07:12 Akcja pielęgniarek ze szpitala im. Michałowskiego w Katowicach

Pielęgniarki ze Szpitala Specjalistycznego im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach postanowiły przypomnieć pacjentom o tym, że w czasach walki z koronawirusem nie mogą przed nimi zatajać informacji nie tylko o niepokojących objawach, ale też członku najbliższej rodziny na kwarantannie czy oczekiwaniu na wynik testu. W tym celu nagrały własną wersję włoskiego hitu "Bella Ciao" - piosenki znanej m.in. za sprawą serialu "Dom z papieru".





06:13 Meksyk

W ciągu ostatniej doby zmarło w Meksyku na koronawirusa 239 osób, wykryto 2 485 zachorowań - poinformowalo meksykańskie ministerstwo zdrowia. Łączna liczba zgonów wzrosła do 7 633 a osób zakażonych do 71 105.



Organizacje pozarządowe oceniają, że dane te nie odzwierciedlają rzeczywistej liczby zachorowań bowiem w kraju wykonywana jest zbyt mała liczba testów. Eksperci szacują, że liczba zgonów spowodowanych koronawirusem może być nawet trzy razy wyższa.



05:33 Miejsce w kościele rezerwujesz przez aplikację

Na Sardynii powstała aplikacja, dzięki której można zarezerwować miejsce na mszy w kościele. Przydatna jest w obecnej fazie epidemii, gdy obowiązują zasady dystansu społecznego i ograniczenia dotyczące liczby uczestników uroczystości religijnych.



"Parafia"- to nazwa aplikacji wykorzystywanej w diecezji w rejonie miasta Oristano. Jej autorem jest student uniwersytetu, zaangażowany w życie miejscowej wspólnoty wiernych.



05:30 Zakaz wjazdu do USA podróżnych przybywających z Brazylii

Biały Dom poinformował, że zakaz wjazdu do USA podróżnych przybywających z Brazylii wejdzie w życie we wtorek 26 maja o północy, dwa dni wcześniej niż zapowiadano. W poniedziałek Brazylia wyprzedziła USA pod względem liczby dziennych zgonów z powodu koronawirusa.



Zapowiadając w niedzielę zakaz wjazdu dla podróżnych z Brazylii, Biały Dom motywował to tym, że kraj ten jest najbardziej dotkniętym przez pandemię krajem Ameryki Łacińskiej oraz że zakaz zapobiegnie dodatkowym infekcjom koronawirusem w USA.



Zgodnie z podjętą decyzją cudzoziemcy, którzy byli w Brazylii na dwa tygodnie lub krócej, przed przyjazdem do USA będą zawracani na granicy. Zakaz nie dotyczy obywateli USA a także osób posiadających prawo stałego pobytu w USA oraz ich małżonków, rodziców i dzieci.

05:14 USA

W Stanach Zjednoczonych znów odnotowano spadek dobowej liczby zgonów z powodu koronawirusa. Zgodnie z danymi Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w ciągu minionych 24 godzin na Covid-19 zmarły w tym kraju 532 osoby.



Tym samym łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrósł do 98 218. Stany Zjednoczone zajmują pod tym względem pierwsze miejsce na świecie. Przy zachowaniu obecnego trendu bilans ten przekroczy 100 tys. jeszcze w maju.



Poprzednie dobowe bilanse mówiły o 638, 1127 i 1260 zgonach.

05:11 Kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dziś odbędzie się kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym mają być omawiane kwestie przejścia do kolejnego etapu znoszenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Chodzi m.in. o obowiązek noszenia maseczek w przestrzenie otwartej.



Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił wczoraj w Polsat News, że są tak naprawdę trzy województwa, które mają wskaźnik przenoszenia zakażeń powyżej jednego lub jeden, gdzie być może trzeba się zastanowić, czy nie pozostawić jednak tego obowiązku. Jak dodał, wraz z zakomunikowaniem decyzji ws. maseczek podane zostaną nowe informacje dotyczące możliwości organizowania wesel.



Szef KPRM Michał Dworczyk wieczorem zapowiedział, że premier Mateusz Morawiecki we wtorek, najdalej w środę poinformuje o szczegółach kolejnego, czwartego etapu odmrożenia gospodarki i życia społecznego. Nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej obowiązuje od 16 kwietnia.

05:07 KE zatwierdziła warty 2,2 miliarda euro polski program pożyczek dla dużych firm

Komisja Europejska zatwierdziła wczoraj wieczorem warty 2,2 miliarda euro polski program pożyczek dla dużych przedsiębiorstw dotkniętych wybuchem pandemii koronawirusa.

Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa przyjętych przez Komisję w marcu 2020 r. Program pożyczek jest częścią szerszego polskiego programu wsparcia, tzw. "Tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw".

Program subsydiowanych przez Polskę pożyczek w wysokości 2,2 miliarda euro umożliwi Polsce dalsze wspieranie firm dotkniętych wybuchem pandemii koronawirusa. Środek ten pomoże przedsiębiorstwom zaspokoić ich bezpośrednie potrzeby w zakresie płynności i kontynuować działalność, rozpocząć inwestycje i utrzymać zatrudnienie w trakcie i po wybuchu epidemii - powiedziała cytowana w komunikacie wiceszefowa KE Margrethe Vestager.