Hiszpańskie firmy organizujące uroczystości weselne stracą prawdopodobnie w związku z epidemią koronawirusa około 3,5 mld euro. Takie są wyliczenia branżowego portalu Bodas.net. W środę rząd w Warszawie ma ogłosić kolejny etap odmrażania gospodarki - w tym branży weselnej. My już znamy warunki ich organizacji.

Jak wyliczają eksperci, głównym problemem dla spółek organizujących przyjęcia weselne jest masowe przekładanie przez przyszłych nowożeńców uroczystości zaślubin.

Kanaryjska gazeta "Canarias7", powołuje się na szacunki portalu Bodas.net, z których wynika, że znaczące straty organizatorzy wesel w Hiszpanii zanotowali już w kwietniu i maju - a właśnie te dwa miesiące należą do jednych z najchętniej wybieranych w Hiszpanii do zawarcia małżeństwa.

Łącznie w ciągu roku w Hiszpanii zawieranych jest około 170 tys. ślubów. Średni koszt organizacji wesela na 130 osób dochodzi do 20 tys. euro.

Co z weselami w Polsce?

W środę rząd ma ogłosić kolejny etap odmrażania gospodarki - w tym branży weselnej. Nie jest wykluczone, że będą mogły być organizowane wesela na 100 osób, a nawet więcej - o ile wystarczająco duża będzie sala weselna.

Według informacji reportera RMF FM Mariusza Piekarskiego ma być zapis, że na jednego gościa weselnego muszą przypadać 4 metry kwadratowe, wliczając do tego korytarze, tarasy, altanki - wszystkie miejsca, po których mogą poruszać się goście.

Jeśli przyjęcie weselne ma mieć formę bankietu stojącego - wtedy konieczne będą dwa metry na gościa.

Jest też wymóg, by gości stosownie rozsadzić na weselu. Przy stołach ma być o 20 procent mniej miejsc niż standardowo, a osoby mają być tak sadzane, by nie siedziały dokładnie naprzeciwko siebie. Między stołami ma być 1,5 metra odległości.

Jest zalecenie, by gości sadzać tylko po jednej stronie stołu i to co 40-50 centymetrów. Jest także zapis, by w miarę możliwości przy stolikach siedziały osoby z tej samej rodziny - najlepiej z jednego gospodarstwa rodzinnego.

Na 15 gości ma być jeden kelner - przypisany do tych samych gości. Obsługa imprez ma nosić maseczki.