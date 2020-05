Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do rządu, by już teraz zaczął przygotowania do prowadzenia zdalnego nauczania od nowego roku szkolnego. „W tej chwili nikt nie myśli o tym, jak będzie wyglądała nauka od 1 września" - ostrzega prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

Sławomir Broniarz / Radek Pietruszka /PAP

