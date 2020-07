U 61 osób w dwóch bazach Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych na japońskiej wyspie Okinawa potwierdzono w tym tygodniu zakażenie koronawirusem. Taką informację podała agencja Kyodo, powołując się na władze prefektury Okinawa.

Zdj. ilustracyjne / Marechal Aurore/ABACA / PAP/Abaca

Amerykańskie wojsko poinformowało lokalne władze, że przypadki zakażenia potwierdzono między wtorkiem a sobotą w bazach Futenma i Camp Hansen.



Piechota morska podała, że wszystkie osoby, u których wykryto infekcję koronawirusem, zostały odizolowane.



Gubernator prefektury Denny Tamaki oświadczył, że jest "zszokowany" informacją o nowych zakażeniach. Mamy poważne wątpliwości co do środków (podjętych przez amerykańskie wojsko -przyp. red.), by ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa - stwierdził. Według władz prefektury, zakażenia wykryto też w bazach Kadena i Camp McTureous.



Na Okinawie przebywa ponad połowa z około 50 tys. amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Japonii. Część mieszkańców wyspy skarży się na zanieczyszczenia, hałas i przestępstwa związane z bazami USA.



Na wyspie Okinawa, poza zakażeniami w amerykańskich bazach, potwierdzono łącznie 148 przypadków zakażenia koronawirusem. W sumie w Japonii odnotowano około 21 tys. przypadków zakażenia i około tysiąca zgonów z powodu Covid-19.