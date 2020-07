Małopolskie szpitale nie mają problemów finansowych z powodu pandemii koronawirusa - twierdzi Narodowy Fundusz Zdrowia. To nieprawda - odpowiada dyrektor jednego ze szpitali w Krakowie.

/ Leszek Szymański / PAP

NFZ i władze województwa małopolskiego przekonują, że żaden szpital w regionie nie ma problemów z dofinansowaniem wydatków związanych z koronawirusem. Małopolskie szpitale są w dobrej kondycji. Nie dochodzą do nas niepokojące wieści jeżeli chodzi o finansowanie służby zdrowia - zapewniał wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.



Krakowski szpital im. Żeromskiego twierdzi jednak, że od dawna zgłasza problemy z refundacją świadczeń. Jego dług związany z wydatkami spowodowanymi Covid-19 wynosi dwa miliony złotych.



Analizujemy jaka dokumentacja powinna być standardem. To jest jeden z nielicznych szpitali w kraju, który rzeczywiście w tej sferze rozliczeniowej zgłasza problemy - powiedział Adam Niedzielski prezes NFZ.



Według NFZ szpital zwleka z przesłaniem niezbędnej dokumentacji. Ma też problemy z rozliczeniem świadczeń.



Niewątpliwie jesteśmy specjalnym przypadkiem - mówi w rozmowie z RMF FM szef szpitala im. Żeromskiego Jerzy Friediger. Mieliśmy za dużo pracy i za dużo biurokracji - dodaje.



Mówienie, że żadne szpitale w Małopolsce nie mają z powodu pandemii koronawirusa problemów finansowych jest nieprawdą - zaznacza.

Jerzy Friediger: Mieliśmy za dużo pracy i za dużo biurokracji Jacek Skóra / RMF FM

Kiedy powrót do normalnej pracy?

Narodowy Fundusz Zdrowia powołał specjalną grupę, która ma wypracować mapę drogową dochodzenia do pełnych świadczeń zdrowotnych po pandemii koronawirusa. Według prezesa NFZ Adama Niedzielskiego od września służba zdrowia powinna zacząć pracować normalnie.



Muszę zastrzec, że wszystko związane jest z rozwojem pandemii. Ale jeżeli sytuacja która jest obecnie, nie zmieni się, to pełna funkcjonalność służby zdrowia powinna zacząć się we wrześniu - zaznacza.



Z danych NFZ wynika że szpitale wykonały około 70 proc. ryczałtów. To dane z pięciu ostatnich miesięcy. Do nadrobienia placówki mają około 30 proc. limitów. Okres na ich wykorzystanie ma zostać wysłużony.



W ramach przywracania pełnej funkcjonalności służby zdrowia wprowadzony zostanie "motywator finansowy". Zawieszone zostały także konkursy dla jednostek medycznych w związku z pandemią. Teraz ta formuła znowu ma powrócić.



Ważnym elementem będzie również system rozliczeń za pandemię. Wszystkie niuanse związane z zawieszeniem działalności np. środki finansowe były wypłacane inaczej dla tych, którzy mieli ryczałt, a inaczej dla tych którzy mieli kontrakt. Teraz ma być wypracowany nowy system finansowania - tłumaczy prezes NFZ.



NFZ z tytułu pandemii koronawirusa wydał miliard złotych. 900 milionów złotych to wydatki np. na lekarstwa, czy środki ochrony osobistej. 100 milionów złotych to dodatki do zatrudnienia dla personelu medycznego oraz na badania.