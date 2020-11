Nowy koronawirus SARS-CoV-2 zmienia się nawet do 100 razy mniej niż HIV, co daje nadzieję na to, że powstaną skuteczne szczepionki - taka informację przekazała, referując wyniki badań, Maria Rosaria Capobianchi z rzymskiego szpitala zakaźnego Spallanzani.

