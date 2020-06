Aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce to 34 154 zakażenia i 1 444 ofiary śmiertelne. W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 247 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejne 6 osób. Wyzdrowiało 20 897 zakażonych. Liczące 350 tys. mieszkańców Leicester w środkowej Anglii zostaje objęte lokalną blokadą. W ciągu ostatniego tygodnia stwierdzono 10 proc. wszystkich nowych przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce śledzimy dla Was w naszej relacji na żywo.

- Aktualny bilans pandemii w Polsce to 34 154 zakażenia i 1 444 ofiary śmiertelne. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 247 nowych przypadkach zakażenia, zmarło kolejne 6 osób. Wyzdrowiało 20 897 zakażonych.



-Liczące 350 tys. mieszkańców Leicester w środkowej Anglii zostaje objęte lokalną blokadą. W ciągu ostatniego tygodnia stwierdzono 10 proc. wszystkich nowych przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii.



05:35 Broadway

Broadway League powiadomiła o kolejnym przesunięciu terminu wznowienia działalności zrzeszonych w niej nowojorskich teatrów. Nie zostaną otwarte wcześniej niż w styczniu przyszłego roku.



Alchemia 1000 nieznajomych łączących się w jedną publiczność uskrzydlającą każdego wykonawcę na scenie i za kulisami będzie znów możliwa, gdy teatry na Broadwayu będą mogły bezpiecznie zapełnić widownie - oznajmił w poniedziałek przewodniczący zarządu Broadway League Thomas Schumacher.



Broadway to 41 profesjonalnych teatrów, z których każdy ma 500 lub więcej miejsc siedzących. Są zlokalizowane na Manhattanie w dzielnicy teatralnej oraz w kompleksie Lincoln Center wzdłuż Broadwayu i na przyległych ulicach. Należą do największych pracodawców w mieście.



Anonsowana przerwa stanie się najdłuższą w historii broadwayowskich teatrów, będących jedną z największych atrakcji miasta. Kiedy 12 marca zostały zamknięte, na afiszu było 31 spektakli, osiem nowych w zapowiedziach i kolejne osiem w próbach.



Decyzję o zawieszeniu działalności podyktowały wywołane pandemią Covid-19 obawy o bezpieczeństwo artystów i widzów. W Nowym Jorku wciąż pozostaje w mocy zakaz dużych zgromadzeń oraz zasady zachowania dystansu społecznego.



05:18 Brazylia

Brazylia zarejestrowała podczas ostatniej doby 692 zgony na Covid-19 i 24 052 nowych zakażeń koronawirusem. Ministerstwo zdrowia informuje o utrzymującej się od kilku dni tendencji spadku zgonów i zakażeń wywołanych koronawirusem.



Od początku epidemii na Covid-19 zmarło w Brazylii 58 314 ludzi, za wyleczonych uważa się około 757 tysięcy ludzi. Ministerstwo zdrowia zarejestrowało 1 368 195 przypadków zakażeń koronawirusem.



Eksperci uważają jednak, że rzeczywista liczba infekcji w tym kraju może być znacznie wyższa. Niektórzy z nich oceniają, że prawdziwa liczba zakażonych może wynosić nawet ok. 10 mln.



Brazylia jest, według oficjalnych statystyk, drugim najciężej dotkniętym przez pandemię krajem świata. Więcej ofiar i przypadków infekcji odnotowano jedynie w USA.

05:08 Wielka Brytania - Leicester objęte lokalną blokadą

Liczące 350 tys. mieszkańców Leicester w środkowej Anglii, gdzie w ostatnich dniach szybko wzrasta liczba nowych zakażeń koronawirusem, zostaje objęte lokalną blokadą - poinformował brytyjski minister zdrowia Matt Hancock.

Od wtorku zamknięte zostaną ponownie wszystkie sklepy z wyjątkiem tych, które sprzedają niezbędne artykuły, a od czwartku - szkoły. Mieszkańcom zalecono pozostawanie w domach tak długo, jak to możliwe, zaś wszystkim - powstrzymanie się od podróży z i do Leicester, o ile nie jest to absolutnie koniecznie. Ponadto Leicester zostaje wyłączone z następnej fazy znoszenia ograniczeń, która w Anglii zacznie się od najbliższej soboty, gdy otwarte zostaną m.in. puby, restauracje, muzea, kina, hotele czy salony fryzjerskie.

W Leicester w ciągu ostatniego tygodnia stwierdzono 10 proc. wszystkich nowych przypadków koronawirusa w kraju, zaś ich liczba w stosunku do populacji jest trzy razy wyższa niż w następnym mieście na liście.